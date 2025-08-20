Πώς είναι να πετάς μέσα στον τυφώνα Έριν – Εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιακό βίντεο της απoστολής της Πολεμικής Αεροπορίας, Hurricane Hunters, με το αεροσκάφος τους μάς χαρίζουν εικόνες του τυφώνα Έριν που κόβουν την ανάσα.

Ο πρώτος τυφώνας του Ατλαντικού για το 2025 έκανε την εμφάνιση του προκαλώντας το ενδιαφέρον επιστημόνων και μη, χάρη στο μεγάλο μέγεθος αλλά και της ταχύτατης ανάπτυξής του. Ο τυφώνας έκανε την εμφάνιση του στις 11 Αυγούστου και κατάφερε μέσα σε έλάχιστες μέρες να διασχίσει τον κεντρικό Ατλαντικό, όπως αναφέρει το Space.com.

Την ίδια στιγμή, στις 16 Αυγούστου, η αποστολή των Hurricane Hunters της Πολεμικής Αεροπορίας, με το αεροσκάφος WC-130J μάς δίνει μοναδικές εικόνες από το εσωτερικό της καταιγίδας. Οι πιλότοι πετούν μέσα και γύρω από το φαινόμενο, συλλέγοντας μετρήσεις αλλά και αποτυπώνοντας την “καρδιά” του.

Μέσα από το υλικό βλέπουμε το μάτι του τυφώνα Erin με τον γαλάζιο ουρανό να διαγράφεται απόλυτα καθαρά, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, όταν το αεροσκάφος περνά στο σημείο όπου συγκεντρώνονται οι ισχυρότεροι άνεμοι και οι πιο σφοδρές βροχοπτώσεις, η εικόνα μετατρέπεται από γαλήνη σε χάος.

Το βίντεο