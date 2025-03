TikTok: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι απολύθηκαν όταν προσπάθησαν να συνδικαλιστούν

Εργαζόμενοι του TikTok, οι οποίοι παρακολουθούσαν graphic περιεχόμενο, καταγγέλλουν ότι απολύθηκαν όταν προσπάθησαν να δημιουργήσουν σωματείο.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησαν εργαζόμενοι του TikTok, των οποίων το job description ήταν να παρακολουθούν ανατριχιαστικά και τραυματικά βίντεο στην πλατφόρμα, καθώς όπως αναφέρουν, όταν προσπάθησαν να δημιουργήσουν σωματείο, απολύθηκαν.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στην Telus Digital, μια καναδική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης για το TikTok, καθώς και για άλλες εταιρείες όπως η μητρική του Facebook, Meta.

Όπως αναφέρουν, το γεγονός ότι αναγκάζονταν να παρακολουθούν γραφικά βίντεο επηρέασε αρνητικά την ψυχική τους υγεία και ότι τιμωρούνται επειδή προσπάθησαν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους, σύμφωνα με έρευνα των The Independent και The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ).

Η Telus υποστηρίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν λόγω “καταγεγραμμένων παραπτωμάτων, προβλημάτων απόδοσης ή μείωσης του προσωπικού”, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης βανδαλισμού και μιας άλλης όπου ένας εργαζόμενος έκανε απειλητικές δηλώσεις.

Οι τεχνολογικές εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορα αυτοματοποιημένα συστήματα για να εντοπίσουν βίντεο κακοποίησης και άλλου επιβλαβούς περιεχομένου πριν αυτά αναρτηθούν στις πλατφόρμες τους. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του ελέγχου γίνεται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεώνονται να παρακολουθούν συχνά περιεχόμενο βίας αλλά και δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο.

Μιλώντας στο TBIJ, πρώην και νυν υπάλληλοι που εργάζονται στην Τουρκία, όπου η Telus εκτιμάται ότι απασχολεί περίπου 1.000 άτομα για την αναθεώρηση του περιεχομένου του TikTok, κυρίως στα τουρκικά, κουρδικά, αραβικά και αζερικά, δηλώνουν επηρεασμένοι από τη δουλειά τους, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση βίντεο που αφορούν τρομοκρατία, ακραία βία, κακοποίηση παιδιών, ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, αυτοτραυματισμούς και κακοποίηση ζώων. Πολλοί ανέφεραν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, άγχος και προβλήματα ύπνου.

Όσο για τις απολαβές τους, οι εργαζόμενοι υπόκεινται επίσης σε αυστηρούς στόχους και κερδίζουν μεταξύ 19.000 και 35.000 τουρκικών λιρών (400- 738 αγγλικές λίρες) το μήνα, σύμφωνα με συνεντεύξεις και μισθοδοτικές καταστάσεις που είδε το TBIJ. Ο τουρκικός κατώτατος μισθός είναι 22.000 λίρες (464 λίρες).