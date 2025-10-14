Η χειραψία του Μητσοτάκη και οι “αποκαλύψεις” για τον Τσίπρα

Όταν η δημοσιογραφική φαντασία βρίσκει το… αυτονόητο και η επιχείρηση “πρωθυπουργός της Ειρήνης¨”

Η χειραψία

Εντάξει έκανε χειραψία με τον Τράμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σύνοδο της Αιγύπου. Μάλιστα «θερμή» όπως έσπευσαν να μας διαβεβαιώσουν οι «δίαυλοι πληροφόρησης» του Μεγάρου Μαξίμου. Αποστολή εξετελέσθη.

Προφανώς τώρα μπορεί ο πρωθυπουργός και να μας ενημερώσει στην Βουλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Έστω και με καθυστέρηση μερικών μηνών μια και – θυμίζουμε – πως αίτημα για ενημέρωση σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στο παλαιστινιακό έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Αύγουστο.

Μην απορήσετε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανιστεί στην Βουλή, μετά από τόσους μήνες στήριξης στον Νετανιάχουν ως ο … «πρωθυπουργός της Ειρήνης». Για την ακρίβεια αυτή φαίνεται πως θα είναι σίγουρα η τακτική του Μεγάρου Μαξίμου…

Ούτε η υφυπουργός

Όταν δεν σε στηρίζει φραστικά ούτε η… υφυπουργός σου τότε κάτι δεν πάει καλά με το νομοσχέδιο που προτείνεις. Ο λόγος φυσικά για την Νίκη Κεραμέως και τον περίφημο νόμο για το 13ωρο που ξεκινά να συζητείται σήμερα στην Βουλή.

Στην συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (προ-στάδιο της ψήφισης του νομοθετήματος) έλαβε τον λόγο και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου. Σε ολόκληρη την ομιλία της δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά στο θέμα του 13ωρου. Κι ας είναι το βασικό χαρακτηριστικό του προτεινόμενου νόμου.

Αρκέστηκε να πει πως «στα στοιχεία του νομοσχεδίου που έχουν μέχρι τώρα αναδειχθεί έχει αναφερθεί διεξοδικά η Υπουργός και ο Υφυπουργός για τις δικές του διατάξεις, ο κ. Καραγκούνης, όπως είπα θα αρκεστώ περισσότερο στα τεχνοκρατικά του χαρτοφυλακίου της Κοινωνικής Ασφάλισης…».

Όπως καταλαβαίνετε ακόμη και τα στελέχη που θητεύουν δίπλα στην Νίκη Κεραμέως προσπαθούν όσο μπορούν να αποφύγουν να συσχετισθούν με το 13ωρο. Δυστυχώς όμως γι αυτούς … «τους παίρνει η μπάλα».

Το ΠΑΣΟΚ για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Δυναμική παρέμβαση στην συζήτηση των εργασιακών η τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Την υπογράφει μάλιστα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με όλη την Κ.Ο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πράγμα που της δίνει ιδιαίτερη πολιτική αξία.

Στα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της τροπολογίας ότι προτείνεται το «πλήρες» πακέτο για τις συλλογικές συμβάσεις: Διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων-εργοδοτών, επαναφορά μετενέργειας αλλά και αποκατάσταση της υποχρεωτικής διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

Στα αξιοσημείωτα το ότι για να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης προβλέπεται η κατάργηση διατάξεων που ψηφίστηκαν ανάμεσα στο 2011 και το 2015. Δηλαδή ακόμη και ρυθμίσεις (μνημονιακών) κυβερνήσεων όπου συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ.

Άραγε συμφωνεί με αυτή την πρόταση ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που τυγχάνει να είναι και πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπουλος; Γιατί δεν τον ακούσαμε όλο αυτό τον καιρό να προβάλλει τέτοια πράγματα…

Αποκαλύψεις

Θα ήταν μια… καλή ιδέα να μπουν λίγο στην άκρη οι «αποκαλύψεις» για τα «στελέχη του κόμματος Τσίπρα» που διαβάζουμε, ακούμε η βλέπουμε από εδώ κι από εκεί σε έντυπα, τηλεοράσεις ή ιστοσελίδες.

Δεν συνιστά βλέπετε και τόσο μεγάλη «αποκάλυψη» να πληροφορούμαστε ότι βρίσκεται δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό ο Μιχάλης Καλογήρου καθότι είναι επί χρόνια διευθυντής του γραφείου του.

Ούτε αποτελεί ανακάλυψη το όνομα της Γιάννας Πεπέ που είναι επίσης πολλά χρόνια συνεργάτιδά του. Το ίδιο ισχύει και για μερικά ακόμη ονόματα.

Πλήρως κατανοητά τα «δημοσιογραφικά μοτίβα» που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια για το πώς δημιουργούνται οι πολιτικοί σχηματισμοί. Από ότι φαίνεται όμως ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακολουθεί την «πεπατημένη». Οπότε ας μην σπαταλιέται τόση φαιά ουσία για το τίποτε..