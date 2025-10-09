Οι εργοδότες χειροκρότησαν το 13ωρο της Κεραμέως

«Ναι» από όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις στο νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας, «όχι» από τους εργαζόμενους. Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

Τη… γνώριμη εικόνα στα νομοσχέδια που εισηγείται ως υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως είχε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου έγινε ακρόαση φορέων για το νομοθέτημα για το 13ωρο: Η Νίκη Κεραμέως έλαβε… συγχαρητήρια από όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις, με πρώτο τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, ενώ το νομοθέτημά της καταδικάστηκε από το σύνολο των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα για ψήφιση στη Βουλή. Το σύνολο της αντιπολίτευσης θα το καταψηφίσει και τα κόμματα της αριστεράς έχουν αξιώσει την απόσυρσή του.

Ας δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις κυριότερες τοποθετήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από τους φορείς που προσκλήθηκαν.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Στον ΣΕΒ θεωρούμε ότι εθνικός στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σε αύξηση εισοδημάτων και σε οικονομική και κοινωνική ευημερία. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο ένα σύγχρονο και λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει, αφενός στις επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς περιττές γραφειοκρατίες και αγκυλώσεις, αφετέρου θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Το εν λόγω νομοσχέδιο απαντά σε αρκετές από τις παραπάνω πτυχές.

Η πρόβλεψη για ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας και η δυνατότητα διευθέτησης σε μεγαλύτερη χρονική βάση από μία εβδομάδα έως και ένα έτος, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, δίνει, αφενός στις επιχειρήσεις εργαλεία προσαρμογής σε περιόδους αιχμής, αφετέρου σε εργαζόμενους τη δυνατότητα να μπορούν να οργανώσουν το χρόνο τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Χρειάζονται, βέβαια, οι απαραίτητες νομοθετικές διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο της υπερωριακής απασχόλησης, ώστε να τηρούνται αυστηρά ο ελάχιστος ημερήσιος χρόνος ανάπαυσης και η πρόβλεψη του χρόνου του διαλείμματος σε σχέση με το χρόνο εργασίας.

Η ευελιξία στη χορήγηση της ετήσιας άδειας, επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό και για τις δύο πλευρές. Θα πρέπει όμως να προβλεφθεί η δυνατότητα, χορήγησης αδειών στο σύνολο ή μέρος του προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ή σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που κλείνουν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θετικές οι βελτιώσεις την οικειοθελή αποχώρηση, όμως χρειάζονται προσαρμογές ώστε να μη θίγονται και να μην καταργούνται οι υποχρεώσεις του εργαζομένου, σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΑΝΟΣ – Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Για το ΣΕΤΕ, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς περιλαμβάνει διατάξεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και στη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Προβλέψεις που αφορούν την απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων, τον περιορισμό των εντύπων που πρέπει να αναρτώνται στο ΕΡΓΑΝΗ και να τηρούνται στην επιχείρηση, κρίνονται ιδιαίτερα θετικές.

Πρόκειται για αλλαγές που διευκολύνουν, ουσιαστικά, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζουν την πολυπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιτρέπουν στα στελέχη των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού να επικεντρωθούν στην ουσία, δηλαδή στην οργάνωση και τη στήριξη του προσωπικού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Οι ρυθμίσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αξιολογούνται ως επί το πλείστον ως ιδιαίτερα θετικές, καθώς κινούνται σε κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου με έμφαση στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων με παράλληλη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Είναι γεγονός ότι η σημερινή πολυπλοκότητα της εργατικής νομοθεσίας αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι ορισμένες από τις υποβληθείσες τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΒΕ ελήφθησαν υπόψη, γεγονός που καταδεικνύει πνεύμα συνεργασίας, πνεύμα διαβούλευσης και διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ Γενικός Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Το νομοσχέδιο έχει θετικό πρόσημο και αυτό είναι αντίληψη του συνόλου του εμπορικού κόσμου της χώρας. Το λέω μετά λόγου γνώσεως. Συμφωνούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σε πάρα πολλές διατάξεις του και οι μεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Προχωράει την ψηφιοποίηση ένα βήμα παραπέρα, κάνει θετικά βήματα στην άρση της γραφειοκρατίας, θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωμένα λογιστικά γραφεία, απαλλάσσει τους επιχειρηματίες από χρήμα που δεν έχουν και χρόνο που δεν διαθέτουν, θα εξυπηρετ Επίσης, θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις εστίασης και τις επιχειρήσεις που γενικότερα ανήκουν στο χώρο του υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εμείς είμαστε υπέρ των δεκατριών ωρών στον ίδιο εργοδότη. Ναι, αναφέρθηκε ότι το σπαστό 13ωρο σε δύο εργοδότες αποτελεί επιλογή του εργαζομένου, όμως αμείβεται με δύο μεροκάματα και αυτή είναι μια πραγματικότητα, ενώ οι 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη αμείβονται υπερωριακά. Επίσης, θα έρθει να αντιμετωπίσει ανάγκες των επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Εμείς καλωσορίζουμε την προσπάθεια του Υπουργείου και θεωρούμε, ότι υπό διαβούλευση νομοσχέδιο βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και στην εναρμόνιση της με το σύγχρονο κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοι

Στον αντίποδα των τοποθετήσεων των εργοδοτικών οργανώσεων, αρνητικές για το νομοσχέδιο ήταν οι απόψεις που εξέφρασαν οι φορείς των εργαζομένων.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ- Νομική Σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Ο Έλληνας Νομοθέτης έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο ρυθμίσεων, οι οποίες εξισώνονται με τα ελάχιστα όρια προστασίας που καθορίζει η Οδηγία του 2003 και έχει αξιοποιήσει δε όλο το πλήθος των παρεκκλίσεων του κοινοτικού δικαίου και έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο η χειροτέρευση του οποίου, είναι αδύνατη. Ο χρόνος εργασίας επί 13ωρο ημερησίως στον ίδιο εργοδότη. Αυξάνεται ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης κατά μία υπερωρία, καταστρατηγείται η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση η οποία είναι απολύτως ανελαστική. Ακόμη και με το κοινοτικό δίκαιο, απαγορεύεται να είναι λιγότερη του 11ωρου η συνεχής 24ωρη ανάπαυση του εργαζομένου, η οποία καταστρατηγείται κατά τον εξής τρόπο: Με 13ωρη εργασία, μετάβαση από και προς την εργασία που δεν είναι χρόνος εργασίας, τα διαλείμματα τα οποία επίσης, δεν προσμετρώ ντε στο χρόνο εργασίας και τώρα, προστίθεται με το νέο σχέδιο νόμου και ο χρόνος προετοιμασίας στην εργασία. Όλα αυτά αυξάνουν, μάλλον, μειώνουν το χρόνο ανάπαυσης και καταστρατηγούν το 11ωρο.

Ακούμε το επιχείρημα ότι, εφόσον προβλέπεται, ήδη, 13ωρη απασχόληση σε δύο εργοδότες, το νομοσχέδιο δεν αλλάζει κάτι σημαντικό. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, γιατί η 13ωρη εργασία σε δύο εργοδότες είχε προκαλέσει και τότε την εύλογη αντίδραση της ΓΣΕΕ και γενικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, να πω, ότι η εργασία σε δύο εργοδότες είναι θεωρητικά επιλογή των εργαζομένων, το αν θα εργαστούν σε δεύτερο εργοδότη ή όχι-και λέω θεωρητικά, γιατί αναφέρθηκα πριν στην ανάγκη που τους οδηγεί, ουσιαστικά, να εργάζονται εξαντλητικά ωράρια – ενώ η εργασία στον ίδιο εργοδότη είναι, κατ’ αρχήν, υποχρέωση τους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-Μέλος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

Το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομιλών, των μεγαλοεργοδοτών συνολικά. Μάλιστα, από ότι καταλαβαίνουμε, έχουνε και παράπονα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ότι φέρνει ακόμα εκσυχρονισμό. Δηλαδή, εκπρόσωπος του ΣΕΒ κρίνει θετική την παρέμβαση, γιατί μειώνει το μη μισθολογικό κόστος, με τιμή προσαύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για τις υπερωριακές ώρες εργασίας.

Δηλαδή, εκατομμύρια κέρδη για τα αφεντικά και από την άλλη για τους εργαζόμενους μείωση της σύνταξής τους, το δωροαδειόσημο στους οικοδόμους και ταυτόχρονα χαμένα έσοδα για τον ΕΦΚΑ. Αυτό φέρνει το νομοσχέδιο. Από ότι καταλαβαίνουμε η κυβέρνηση παίρνει τα συγχαρητήρια. Από τους εργαζόμενους όμως αυτό το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί. Για εμάς, για την Ομοσπονδία Οικοδόμων, αυτό αποτελεί έκτρωμα σε όλα του τα άρθρα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΖΟΥ – Πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας Και Υγείας Στην Εργασία Και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας.

Η κατάργηση του οκταώρου και η επέκταση της 13-ώρης εργασίας και σε έναν εργοδότη, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα, θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους, έχοντας σαν συνέπεια την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες. Η ημερήσια εργασία διάρκειας 6 έως 8 ωρών, θεωρείται ιδανική για τη διατήρηση της καλής υγείας και της ασφάλειας του εργαζόμενου. Η εφαρμογή επαρκών διαλλειμάτων, κατά τη διάρκεια της εργασίας, συμβάλλει επιπλέον, στη μείωση του σωματικού και ψυχολογικού φόρτου.Η συστηματική εργασία 13 ωρών ημερησίως, θεωρείται επικίνδυνη και ανθυγιεινή. Πλήθος μελετών, όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τεκμηριώνουν τις επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή των εργαζομένων από τις πολλές ώρες εργασίας.

Η υπέρβαση του ημερήσιου ορίου των 8 ωρών εργασίας, συνδέεται άμεσα με την αύξηση των παρακάτω κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, των εργατικών ατυχημάτων, σοβαρών και θανατηφόρων, καρδιαγγειακών νοσημάτων, υπέρταση, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά επεισόδια, ψυχικών διαταραχών, όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση, μυοσκελετικών προβλημάτων, διαταραχών του ύπνου και μόνιμη κόπωση, εξάντληση του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί σε μεγαλύτερη ευπάθεια, σε λοιμώξεις, πονοκεφάλων, χρόνια κόπωση, ζαλάδες, συναισθηματική εξουθένωση, διαταραχών διάθεσης και αυξημένη ευερεθιστότητα.

Μείωση της ικανοποίησης από τη ροή και την εργασία. Μείωση της συγκέντρωσης και της πνευματικής διαύγειας. Αύξηση λαθών και ατυχημάτων στο χώρο εργασίας. Η εργασία 13 ωρών, επίσης, ημερησίως, συνεπάγεται περιορισμό του προσωπικού χρόνου και των κοινωνικών σχέσεων. Εκμηδένιση, ουσιαστικά, του χρόνου. Επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής. Μειωμένο χρόνο για φυσική άσκηση, ψυχαγωγία ή χαλάρωση που είναι ανθρώπινα δικαιώματα.