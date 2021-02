AB Βασιλόπουλος | 2 ασημένια βραβεία για την πιο… “πράσινη” σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών

Το ΟceaniQ είναι το brand που έχει φτιαχτεί με σκέψη και συνείδηση. Μας βοηθάει να #allazoumesinithies και κάνει το σπίτι μας, τα ρούχα μας και τα πιάτα μας να λάμπουν, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Και τώρα, τα οικολογικά προϊόντα ΟceaniQ αποκτούν μια ξεχωριστή λάμψη! Γιατί, εκτός από “πράσινα”, γίνονται και ασημένια χάρη στα δύο SILVER βραβεία που η καινοτόμα σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών απέσπασε ως Household Care Vegan Product of the Year στα Vegan Awards 2020 και ως Green Home Product of the Year στα Green Awards 2020!

Η σειρά OceaniQ* ήρθε αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ και στο ΑΒ Eshop μέσα στο 2020, ως μία ακόμα πρωτοβουλία για την προστασία του πλανήτη. Για όλους εμάς που θέλουμε να φροντίζουμε το σπίτι μας, φροντίζοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά της σειράς αυτής, διακρίνονται για την οικολογική τους συσκευασία με μπουκάλια από 100% ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα και τη Vegan σύστασή τους χωρίς ζωικά συστατικά και έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό The Vegan Society**.

Τα μοναδικά προϊόντα της σειράς OceaniQ, έχουν αποτελεσματική καθαριστική δράση, ενώ μας δείχνουν έναν καινοτόμο τρόπο επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών και προάγουν την πράσινη οικονομία, την περιβαλλοντική συνείδηση και το Eco Living. Έτσι, συνεισφέρουμε μαζί στη φροντίδα για το μέλλον του πλανήτη, για πιο καθαρές θάλασσες και για έναν βιώσιμο υδροφόρο ορίζοντα.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος #allazoumesinithies, για εμάς και για το περιβάλλον.

Δεν αλλάζουμε, όμως, με τίποτα τη σειρά OceaniQ και τα δύο ασημένια βραβεία που αποκτήσαμε!

ΑΒ Βασιλόπουλος. Για ό,τι θέλεις να είσαι. #allazoumesinithies

Μάθετε περισσότερα, εδώ .

* Η σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών OceaniQ, περιλαμβάνει: Υγρό γενικού καθαρισμού 1lt, Υγρό τζαμιών 500ml, Υγρό πιάτων 500ml, Υγρό καθαρισμού μπάνιου 500ml, Υγρό ρούχων 1,5lt, Μαλακτικό ρούχων 1,5lt.

** The Vegan Society: αριθμός πιστοποιητικού 026963