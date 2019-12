'Ερχεται το The Meet Market - 2 Weekends of Christmas!

Για δύο ολόκληρα Σαββατοκύριακα, στο επιβλητικό κτίριο του Ωδείου Αθηνών, στην καρδιά της Αθήνας, το Meet Market επιστρέφει και παρουσιάζει πάνω από 150 περίπτερα τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τα πιο ιδιαίτερα προϊόντα, ιδανικά για τις απαραίτητες γιορτινές αγορές.

Και αν αυτό δεν είναι έκπληξη από μόνο του τότε δώστε βάση εδώ: Ανάλογα με το Σαββατοκύριακο που θα επιλέξετε να μας επισκεφθείτε θα βρείτε και ένα διαφορετικό Meet Market.

-Συγγνώμη, πώς είπατε;

Κι όμως, έχουμε τόσα πολλά να σας δείξουμε αυτά τα Χριστούγεννα που το Meet Market θα σχεδιαστεί σε 2 μέρη. Το 1ο μέρος, το Σάββατο 14 έως και την Κυριακή 15 Δεκέμβρη θα έχει διαφορετικό line up εκθετών από το 2ο μέρος, δηλαδή από το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Δεκέμβρη. Εμείς βέβαια προτείνουμε ανεπιφύλακτα να έρθετε και στα δύο διήμερα, διότι θα φιλοξενήσουμε συνολικά πάνω από 150 διαφορετικά brands σχεδιαστών, παραγωγών και μικρο-επιχειρήσεων απ’ όλη την Ελλάδα αλλά αυτή τη φορά και από το εξωτερικό!

Kαι οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ… για πρώτη φορά στο Meet Market θα κάνουν μια guest εμφάνιση τα Street Food n’ Tunes που διοργανώνει η υπερδραστήρια ομάδα του deBόp. Εμείς λατρεύουμε την παρέα τους και εκείνοι θα φροντίσουν να μην πεινάσει κανείς. Αφεθείτε λοιπόν στα έμπειρα πλέον χέρια τους και δοκιμάστε απ’ όλα τα street food περίπτερα που θα φέρουν μαζί τους!

Το ζεστό κρασί θα ρέει, όπως και τα υπόλοιπα ποτά με διαμορφωμένα happy hours, όπως φυσικά και η μουσική με non stop dj sets από τους αγαπημένους μας djs! Δώρα θα υπάρχουν για όλους στο Κεντρικό Ταμείο - Info Point της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και 3 καλαθιών με δώρα από τους εκθέτες που 3 τυχεροί θα νικήσουν έπειτα από κλήρωση!

Και ας μην ξεχνάμε πως το Meet Market είναι family friendly, έτσι μέσα από μια ξεχωριστή συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ωδείου, τα παιδιά θα μπορούν να απασχοληθούν παίζοντας με τα διαδραστικά εκθέματα του μουσείου του θα παραμένει ανοιχτό από τις 11.00 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ!

Χριστουγεννιάτικο Meet Market: Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια!

LINE-UP

Hand-Designer Clothes: Akira Mushi, Be Strong by MO, Eating +he Goober, EYES, Inky, Joanna Misseli, Mamadoo, Marina Polimeri, milk, Naked Circus, OR Handmade, OtKutur, Smaradgi Knitwear, sTeehos, Xana

Kids, Games, Toys & Pets: Aekiniton, Antalou, B HandArt Collection, Beavers Wooden Toys, I love Bows, Lemon Dreamz, Macaw Kid, Mamuka handmade with love, My Shiny Star, Paradise Waterfalls, Petit Boutik, Pitsy Ricky, Starflings, Sockool, Teepees & Crafties, to dentro

Shoes, Bags & Accessories: Aelia Greek Sandals, Ange, Artiko, Desperate Bags, DOBOHO, e-soho shop, Ειρήνη Καρλή - "HANDMADE CRETAN WOVEN”, Margilla Italian Boutique, Momo Handcrafted, Myrto Arvaniti, Nadeen Art, One Off + adamantini, QueenBeeCr, Sakka Handmade, Singer Sth Stegi, ΣυνARTησίες, Tiramisu, Twocan Handmade, Urban Queen, Zalu Metal Bowties

Jewelry: Ακατέργαστο, Alanima, ANV Handmade Jewelry, Art Rings, Bastet, Black Tropicana, Blue Margarita, Buho Crafts, Countess Wilhelmina, Crispy Kaos, Design is Play, Desperate Jewelry, Dots. Art for all, ‘Εχω μία Ιδέα, Ilianne - jewelry made of love, j.a.m., Jousourum, Just for You by Eleni Tsap, Kyma Jewelry, Madamoiselle Maridee Jewelry, Mikrama, Missi Neza, Mother Nature Jewels, Myrtilo Jewelry, My Bling, Natalia Ntefa: Art & Jewelry, Natassa Mantzari, one tool three, Porte Bonheur, Rallegra, Sofia Tsifopoulou, Sotiria, Stafnloi jewelery, Topology, Vicky Kyritsi, Voileta Filioppou Jewelry, Wood Watch, xoutous, Zdrop, Zeta

Vintage & Retro: Bohemian Heaven Vintage, The Magic Bus, TRASH VINTAGE CLOTHING, Vaso Voulgari, Vintage Darling

Mind, Body & Soul: Bee Naturalles, Ena Karo, Ethereal, Καλλίδρομο - μέλι/βότανα/κεραλοιφές, Lavandula Drops of Purple, Lelex Tea, Melissafarm, Pots & Plants by 2bmt, Προϊόντα Γαία, Pure Lab, Sabater Hermanos, Salty Lake, Sillage Store, Soaping Therapy, Valsamon, Virgin Cosmetics, Work Soap, zεst cosmetics

Art, Books, Photography & Prints: Athens & Epidaurus Festival, Inlenso Photography, Irorama, Jazz Illusions, Lola Cultura, The Greener Pastures, Think Pig, Το Ψαρόνι, Vintage Trip

Objects, Records, Furniture & Home Deco: 2Manis, Cesar Vazquez, Fellos, Fotini Tikkou, Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Kokoko Clay Design, Made by Tifi, Penny’s Crafts, Stoned, To Diskadiko, "χοχλιδάκι" wood creations

Tasting Corner: Alea Brewing Co., ΑΡΙΑΔΝΗ, Chocome, Ελαιόκαρπος, euzinshop.gr, fivetwenty, Grizo Prasino, Holy Ginger, Kakau Worship, Korné, Midnight Circus Gypsy Brewing, Mamellada, PASTABOUKIS, PERICAFE, ΣάΟΣ - χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, Sparoza, Spirulina Supreme, Το Δισάκι Φυστικοβούτυρο, Troo//Food//Liberation, White Blue Products

Freebies: cd mixes από τους dj μας, κονκάρδες, posters, κλήρωση για το μεγάλο καλάθι του Meet Market κ.α! Μείνετε συντονισμένοι για το Happy-Holiday-Heavenly-Gift- Box Giveaway διαγωνισμό αξίας 200 ευρώ!

Street Food n’Tunes powered by deBόp

Τα Street Food and Tunes είναι η αθηναϊκή εκδοχή των μεγάλων food markets του εξωτερικού σε μία μικρότερη διάσταση. Είναι μία γιορτή γύρω από "ένα τραπέζι" που βασικό άξονα έχει το φαγητό και την κοινωνικότητα που προκύπτει μέσω αυτού. Αξιοποιεί την πολυπολιτισμικότητα της Αθήνας και καλεί τον κόσμο να γνωρίσει τους "νέους Αθηναίους" μέσα από την κουζίνα και τη μουσική της χώρας τους.

Από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι και σήμερα το deBόp έχει "ταξιδέψει" σε πάμπολλους προορισμούς ανά την υφήλιο, έχει γνωρίσει νέες γεύσεις και προτείνει καινούρια γαστρονομικά trends μέσα από μία διοργάνωση που χαίρει της εκτίμησης του Αθηναϊκού κοινού και των "ειδικών" της κουζίνας (chefs, μάγειρες, food bloggers) που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

For the Kids

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δωρεάν Είσοδος & παιχνίδι στα εκθέματα

Ωράριο λειτουργίας

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 : 11.00 – 20.00

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 : 11.00 – 20.00

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 : 11.00 – 15.00

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας είναι ένα μουσείο ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Είναι βασισμένο σε θεωρίες για το πώς μαθαίνει και αναπτύσσεται το παιδί πιο αποτελεσματικά. Στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν, να σκεφτούν, να ερευνήσουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εκθέματα είναι μελετημένα από ειδικούς επιστήμονες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την αυτονομία.

Και αυτή τη χρονιά το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Meet Market παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του ώστε περισσότερες οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3 έως 12 χρόνων να το επισκεφθούν με ελεύθερη είσοδο, να ανακαλύψουν και να παίξουν στα διαδραστικά εκθέματά του…

«Το ΑΒητάρι της διατροφής», παίζοντας ρόλους εργαζόμενων και πελατών σε ένα μοναδικό κατάστημα τροφίμων,

«Φυσαλίδες», δημιουργώντας φυσαλίδες σε διαφορετικά σχήματα και κάνοντας πειράματα με το νερό,

«Χτίζω και δημιουργώ», χτίζοντας το δικό τους οικοδόμημα,

«Γεια σου, Πυθαγόρα», ανακαλύπτοντας γεωμετρικά σχήματα,

«Το σπίτι του προπάππου και της προγιαγιάς», ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο & άλλα πολλά.

Ενώ, τα μικρότερα παιδιά 0-3 χρόνων μπορούν να παίξουν στον ειδικά διαμορφωμένο «Παιχνιδότοπο».

- Face painting από την ομάδα Μουτζούρες

Κυριακή 15 & Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 | Περιστύλιο

14.00-18.00 | Δωρεάν

Με πολύχρωμα πινέλα και σκόνη μαγική, «μουτζουρώματα» θα γίνουν στο Meet Market αυτή την Κυριακή. Λαμπιόνια θα φοράμε, με χαμόγελα πλατιά, ελάτε να μας γνωρίσετε.. Οι Μουτζούρες να πιάσουνε δουλειά!

- ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

Κυριακή 22 Δεκέμβρη 2019 | Περιστύλιο

14.00-18.00 | Δωρεάν Συμμετοχή

Πιστοί φίλοι του Μeet Market, η ομάδα ΠΑΙΖώΝΤΑΣ θα βρίσκεται με γιορτινή διάθεση στο Ωδείο Αθηνών για υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες! Μega jenga, zip lining, slack line, καφασοαναρρίχηση και πολλά άλλα, για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση! Και καθώς θα σκαρφαλώνουμε στα δέντρα θα τα στολίσουμε με χριστουγεννιάτικα στολίδια, που θα φτιάξουμε οι ίδιοι (!) με κάθε στολίδι να είναι μια ευχή μας για το νέο έτος!

Η Παι-ζώντας αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και επαγγέλματα που η ανάγκη για επικοινωνία και ταξίδι στην φαντασία μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι, τους έφερε όλους κοντά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνούν, αλλά πάνω από όλα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παί-ζουν!

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο πλησιέστερος σταθμός Mετρό είναι η στάση “Ευαγγελισμός” (Γραμμή 3, Αγία Μαρίνα-Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο)

Διερχόμενες γραμμές λεωφορείων από την Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, στάση “Εθνικό Ίδρυμα Έρευνών”: 550 (Π.Φάληρο-Κηφισιά) και 10 (Τζιτζιφιές-Χαλάνδρι)

Στάσεις λεωφορείων επί της Βασιλίσσης Σοφίας: Ρηγίλλης, Βυζαντινό Μουσείο-Ρηγίλλης

Κοντινά πάρκινγκ αυτοκινήτων: Αφοι Κορακιανίτη (Βασ.Γεωργίου 20) & Polis Park Ριζάρη (Ριζάρη 5 & Βασ.Κωνσταντίνου 45)

Πληροφορίες

The Meet Market - 2 Weekends of Christmas στο Ωδείον Αθηνών

Feat. Street Food n’ Tunes powered by Debop

Πολυχώρος Ω2 , Ελληνικό Παιδικό Μουσείο & Περιστύλιο

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 και Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

Ωράριο: 11.00 - 23.00 όλες τις ημέρες

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ & Ρηγίλλης 17-19, Αθήνα 106 74