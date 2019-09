Eurobank: Η πρώτη ελληνική τράπεζα μέλος του Interbank Information Network της J.P. Morgan

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στη διεθνή πρωτοβουλία της J.P. Morgan, Interbank Information Network (IIN®), που χρησιμοποιούν τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ανταλλάσσουν, με ασφάλεια, πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με διασυνοριακές συναλλαγές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κόστους και κινδύνων.

Συμμετέχοντας ήδη σε παγκόσμια τεχνολογικά οικοσυστήματα όπως το Trade Club Alliance και το We.Trade – το καινοτόμο παγκόσμιο blockchain οικοσύστημα για συναλλαγές διεθνούς εμπορίου – η Eurobank, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη J.P. Morgan για να ενταχθεί στο IIN®.



«Στη J.P. Morgan συνεχίζουμε να διερευνούμε ενεργά πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών μας και το IIN® είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία blockchain για να επιτρέψουμε την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο τραπεζών στην αλυσίδα πληρωμών, με τρόπο ασφαλή και επιτρεπτό. Είμαστε ευχαριστημένοι που η Eurobank συνδέθηκε στο IIN® και, καθώς περισσότερες τράπεζες θα εντάσσονται στο δίκτυο, οι πελάτες μας θα επωφελούνται από ταχύτερες διαδικασίες πληρωμής και μικρότερα λειτουργικά κόστη» δήλωσε ο κ. Jon Lloyd, Head of Financial Institutions Group Sales Europe for Treasury Services στη J. P. Morgan.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά εντασσόμαστε στο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο της J.P. Morgan, IIN®. Αυτή η κίνηση είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας να συνδεόμαστε και να υποστηρίζουμε όλα τα πρωτοποριακά ψηφιακά οικοσυστήματα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας και ενισχύουν την αξιοπιστία της Τράπεζας. Για εμάς, η ένταξη της Eurobank στο IIN® είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη συμμετοχή μας σε μία πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι κατ’ ουσία συμμετοχή σε μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα τραπεζών, με στόχο τη συν-δημιουργία και την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για τους πελάτες μας και τους οργανισμούς μας».



Το IIN®, που αρχικά ξεκίνησε πιλοτικά το 2017, στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τις πληρωμές, ελαχιστοποιώντας τις τριβές στη διαδικασία πληρωμών διεθνώς, καθιστώντας δυνατό οι πληρωμές να φθάνουν στους δικαιούχους ταχύτερα και με λιγότερα βήματα.