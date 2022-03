Η Hellas Direct για τρίτη φορά στη λίστα των Financial Times με τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη

Είναι η τρίτη φορά που η Hellas Direct κατακτά μία θέση σε αυτή τη λίστα, καθώς είχε διακριθεί επίσης το 2021 και το 2019. Στη φετινή κατάταξη αξιολογήθηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων μεταξύ 2017 και 2020. Ανάμεσα στις χίλιες ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη βρίσκονται πέντε με έδρα την Ελλάδα και τρεις με έδρα την Κύπρο.

Η FT 1000 συντάσσεται από τους Financial Times τα τελευταία έξι χρόνια με βάση δεδομένα από τη Statista. Η διαδικασία ήταν ανοιχτή με δημόσια πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους πιθανούς υποψηφίους. Παράλληλα, η ίδια η Statista εντόπισε επιχειρήσεις στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και τις προσκάλεσε να συμμετάσχουν. Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η διάκριση από τους Financial Times έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρωτιά των συνιδρυτών και εκτελεστικών διευθυντών της Hellas Direct, Αλέξη Πανταζή και Αιμίλιου Μάρκου, στον διαγωνισμό EY Entrepreneur Of The Year™ Cyprus 2022.

«Μία σημαντική χρονιά για την Hellas Direct έφυγε, μία εξίσου σημαντική χρονιά αρχίζει. Κάναμε το πρώτο μας βήμα στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών με το wallet+ και είμαστε έτοιμοι για την επέκτασή μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η νέα διάκριση από τους Financial Times μας κάνει χαρούμενους και περήφανους. Ευχαριστούμε την ομάδα μας, που παραμένει ενωμένη, δημιουργική και προσηλωμένη στους κοινούς μας στόχους» δήλωσε ο Αιμίλιος Μάρκου, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Hellas Direct.

«Είναι τιμή μας η ανάδειξη της Hellas Direct στις χίλιες ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες της Ευρώπης, για τρίτη φορά. Η ανάπτυξή μας είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς αλλά και της εξαιρετικής συνεργασίας των μελών της ομάδας μας. Κάθε αναγνώριση, κάθε διάκριση μας επιβεβαιώνει πως είμαστε στον σωστό δρόμο για τον στόχο μας, να κάνουμε δηλαδή τη ζωή των ασφαλισμένων μας πιο εύκολη» πρόσθεσε ο Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Hellas Direct.

Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση advanced analytics. Δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα με ασφάλεια κατοικίας και ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής και κατοικίας αντίστοιχα. Στη μακρά λίστα των επενδυτών της συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Portage Ventures και ο IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας).