Η καινοτομία ως πραγματικός πλούτος για έθνη και κοινωνίες

Ήδη, στην αυγή της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, θεωρούνται πραγματικός πλούτος για τα έθνη και τις κοινωνίες, με βάση τα ευρήματα του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO. Κι αυτό γιατί συμβάλλουν καταλυτικά στο να δημιουργηθεί ένας κόσμος με κοινωνική ανάπτυξη που τους αφορά και τους περιλαμβάνει όλους, αλλά και να προωθηθεί η ιδέα για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

Ακούγεται όλο και πιο συχνά το εύηχο ρητό «Innovation is the new sustainability» (σ.σ. η καινοτομία είναι η νέα βιωσιμότητα) για να καταδείξει τη σημασία της καινοτομίας. «Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι πρέπει να συμβάλουμε για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες για καινοτομία από όλους, που απευθύνεται σε όλους», δηλώνει ο Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς και Επικεφαλής του Τομέα Φαρμάκων για το Cluster GR/CY/RO/BU/MO και συμπληρώνει: «Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, η Bayer υπερήφανα δηλώνει, για ακόμη μια φορά, την σταθερή προσήλωσή της στην καινοτομία, μέσα από την οποία ανταποκρινόμαστε στις παγκόσμιες προκλήσεις για ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας, υψηλής ποιότητας τροφής για τον συνεχώς αυξανόμενο σε πλήθος και ηλικία παγκόσμιο πληθυσμό».

«Δεν υπάρχει καινοτομία χωρίς συνεργασία. Η Bayer είναι από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησαν μια ολιστική προσέγγιση γύρω από την καινοτομία, ξεπερνώντας τα στενά όρια της παραδοσιακής Έρευνας και Ανάπτυξης», τονίζει ο κ. Pollner. Η συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο ατόμων και φορέων – από μεμονωμένους ερευνητές και ιδρύματα έως νεοφυείς και ώριμες επιχειρήσεις και ακαδημαϊκές κοινότητες – για τη δημιουργία λύσεων για μια καλύτερη ζωή είναι ένας σύγχρονος, αποτελεσματικός και συνεργατικός τρόπος προσέγγισης της καινοτομίας.

Και, μάλιστα, στη μετά-Covid-19 εποχή, οι προαναφερθέντες πυλώνες θα παίξουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο για την ευημερία της κοινωνίας.

Καινοτομία μέσα από την συνεργασία

Για τη Bayer, η καινοτομία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής της «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή» και βασικό στοιχείο της στρατηγικής της, ώστε να επιτύχει το όραμα της για Υγεία και Τροφή για όλους. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας και της ανάπτυξης βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας και του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας. Έτσι, η Bayer υποστηρίζει ενεργά την ανοιχτή καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ώστε να προσεγγίσει τα πιο δημιουργικά και καινοτόμα μυαλά του κόσμου. Με τα προγράμματα Ανοιχτής Καινοτομίας προσφέρει χρηματοδότηση στις νέες ιδέες μέσα από τις crowdsourcing πλατφόρμες G4, δυνατότητα χρησιμοποίησης εργαστηρίων και εγκαταστάσεων μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο CoLaborator, υποστήριξη για την ανάπτυξη επιλεγμένων startup εταιρειών και προγράμματα συνεργασίας.

«Επενδύουμε στην πρωτοποριακή καινοτομία μέσω του προγράμματος Leaps, το οποίο ηγείται ενός κινήματος για διερεύνηση και εύρεση λύσεων για τις επιπτώσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των ημερών μας στους κλάδους της υγείας και της γεωργίας», δηλώνει ο Andreas Pollner.

Εκτός από τα διεθνή προγράμματα, στην Ελλάδα η Bayer είναι σε συνεχή αναζήτηση ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες λύσεις που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες ασθενών, καταναλωτών και παραγωγών στη χώρα μας.

Ενίσχυση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη

Παράλληλα, η Bayer συνεχίζει να επενδύει σε μεγάλο βαθμό στον δικό της πυλώνα Έρευνας και Ανάπτυξης και είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που πραγματοποιεί έρευνα στον τομέα τόσο της υγείας, όσο και της γεωργίας. «Πρόκειται για μια αυξανόμενη επένδυση, με το ποσό-ρεκόρ των 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2020, ποσό που αντιστοιχεί στο 17,2% των πωλήσεών μας», συμπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς.

Η Ελλάδα έχει, όμως, ξεχωριστή σημασία, αφού είναι μέρος της ανάπτυξης των νέων καινοτόμων λύσεων της Bayer. Περισσότερα από 100 ελληνικά πανεπιστήμια και δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν σε 20 διεθνείς κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙ ή III. «Επίσης, διεξάγουμε βασικές μελέτες αγρού και έχουμε πετύχει να είναι η Ελλάδα χώρα αναφοράς για το cluster της Μεσογείου όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη φυτοπροστασία», τονίζει ο κ. Pollner.

Τα συμπεράσματα

Η καινοτομία που βασίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή διαδικασία Έρευνας και Ανάπτυξης που χαρακτηρίζει πολλούς κλάδους, δεν θα ήταν αρκετή για να παραμείνει ανταγωνιστική η κάθε βιομηχανία, δεδομένης της σημαντικής αλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη, ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της γεωργίας, αλλά και των ευρύτερων τάσεων στο ψηφιακό γίγνεσθαι.





Όπως λέει και ο κ. Pollner, «πρέπει όλοι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν νέες ιδέες και να πειραματίζονται ώστε να κάνουμε όλοι μαζί αποφασιστικά βήματα προς έναν καλύτερο κόσμο μέσα από τη δημιουργική σκέψη και την προσιτή σε όλους αποτελεσματική καινοτομία».