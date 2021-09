Η ύψιστη τιμή για τα μέλη της My Ομάδα των My market στο Τόκιο

Στιγμές που θα τους μείνουν αξέχαστες έζησαν στο Τόκιο οι αθλητές και οι αθλήτριες της My Ομάδα, που φόρεσαν τα γαλανόλευκα και εκπροσώπησαν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

ADVERTISING

Ο νεαρός σφυροβόλος Χρήστος Φραντζεσκάκης, τα «αστέρια» της πισίνας Κριστιάν Γκολομέεβ, Ανδρέας Βαζαίος και Άννα Ντουντουνάκη και η εκπληκτική άλτρια μήκους και τριπλούν στην κατηγορία αθλητών και αθλητριών με αναπηρία, Στέλλα Σμαραγδή, έκαναν υπερήφανη όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή τους στον κορυφαίο και πιο ιστορικό αθλητικό θεσμό του κόσμου.

Έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από όταν τα My market παρουσίασαν μια ομάδα νέων αθλητών τους οποίους θα στήριζαν σε όλες τις προσπάθειές τους να κερδίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Με οδηγό τις κοινές αξίες των My market με εκείνες που πρεσβεύει ο αθλητισμός και οι Αγώνες, όπως το Πάθος, η Συνέπεια, η Φροντίδα, η Τόλμη, τα My market στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους αθλητές και στις αθλήτριες της My Ομάδα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Στο Τόκιο, λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι η οικογένεια των My market παρακολούθησε μαζί με όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες με υπερηφάνεια τα πέντε μέλη της My Ομάδα να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έζησε την εμπειρία των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων που τόσο πολύ ήθελε και προσπαθούσε, ο Ανδρέας Βαζαίος έβαλε τα δυνατά του αν και έμεινε μακριά από τον στόχο της συμμετοχής στον τελικό στα 200μ. μεικτή, η Άννα Ντουντουνάκη έχασε την πρόκριση μόλις για έξι εκατοστά του δευτερολέπτου σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό στα 100μ. πεταλούδα, ο Κριστιάν Γκολομέεβ κατάφερε να φτάσει στον τελικό όπου και κατέκτησε την πέμπτη θέση στα 50μ. ελεύθερο και η Στέλλα Σμαραγδή κατέλαβε την έκτη θέση κάτω από αντίξοες συνθήκες στον τελικό του άλματος εις μήκος Τ47. Όλοι τους επέστρεψαν με χαμόγελο από την ιαπωνική πρωτεύουσα, καθώς έλαβαν την ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή και αθλήτρια. Εκείνη της συμμετοχής στον αρχαιότερο αθλητικό θεσμό.