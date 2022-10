INNOVEIT-EIT Open Day Greece: Τα σενάρια για την Ελλάδα ως το 2035 και οι επενδυτικές ευκαιρίες

Καινοτόμες επιχειρήσεις, Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών τροφίμων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και μέλη εκπαιδευτικών-ερευνητικών ιδρυμάτων συναντήθηκαν στο ΙΝΝΟVEIT - EIT Open Day Greece – «From Innovation to Impact – Powering the Future of Europe», στο πλαίσιο της BEYOND. Συζήτησαν λύσεις για την επισιτιστική επάρκεια, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη και τις επενδυτικές ευκαιρίες με βάση τέσσερα σενάρια για την Ελλάδα.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers (ID-GC) και Εκπρόσωπος του EIT Food Hub στην Ελλάδα, Μιχάλης Στάγκος, αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία που έχει η εκδήλωση του INNOVEIT για τη BEYOND, η οποία κερδίζει, όπως επισήμανε, «το στοίχημα της πολιτογράφησης ως μια διεθνής έκθεση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική». «Είναι σημαντικό ότι πραγματοποιούνται δυναμικές παράλληλες εκδηλώσεις όπου το τρίγωνο της γνώσης - με τετραπλή όμως έλικα - συναντάται και επί της ουσίας αρχίζει να παράγει τη διάδραση που επιθυμούμε και που θέλει κάθε επιχειρηματικό οικοσύστημα να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί», υπογράμμισε.

ADVERTISING

Από την πλευρά της, η Begoña Pérez-Villarreal, διευθύντρια του EIT Food CLC South, δήλωσε: «Το θέμα του EIT Open Day Greece περιέχει ένα βασικό μήνυμα: Η έρευνα και η καινοτομία οφείλουν να έχουν αντίκτυπο. Αυτό είναι που αλλάζει τα πράγματα». Σημείωσε επίσης σχετικά με τις δράσεις του EIT Food ότι: «Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις. Πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει θέμα επισιτιστικής ασφάλειας και τώρα συνειδητοποιούμε ότι αυτό το ζήτημα δεν αφορά μόνο στην Αφρική, καθώς η Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία διαφοροποίησαν την κατάσταση. Έχουμε χρέος όμως να προτάσσουμε την επάρκεια τροφίμων με βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα».

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, χαρακτήρισε ευκαιρία για την έρευνα και την ανάπτυξη το Ταμείο Ανάκαμψης και είπε ότι «οι τομείς έρευνας και ανάπτυξης είναι στο επίκεντρο των πολιτικών της κυβέρνησης. Τα διαθέσιμα κεφάλαια στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ». Αναφέρθηκε ακόμη και στη δράση της πλατφόρμας Elevate Greece λέγοντας ότι «έχουν εγγραφεί περίπου 700 νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πάνω 20 τομείς και υπάρχουν 6.000 απασχολούμενοι».

Στην τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, ανέφερε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι σε μεταβατική περίοδο αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των κοινωνιών, οι πιέσεις στα κόστη παραγωγής και η κλιματική κρίση. Όπως ανέλυσε, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν ώστε ο κλάδος να εκπληρώσει τον κοινωνικό του ρόλο που είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και της θρέψης του πληθυσμού. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο υλοποιεί δράσεις 60 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, ενώ για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας έχουν ενταχθεί 215 έργα σε 12 Περιφέρειες.

Στην παρέμβασή του ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, τόνισε ότι τα επόμενα 10 χρόνια «θα βιώσουμε τόσες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, όσες βίωσε η ανθρωπότητα τα προηγούμενα 100 και αυτό θα προέλθει από την τεχνολογία. Η τεχνολογία θα είναι εμβρυουλκός σαρωτικών αλλαγών σε επιχειρήσεις και κοινωνία». Πρόσθεσε ότι οι δεξιότητες του αύριο θα είναι, μεταξύ άλλων, η ενσυναίσθηση και η φαντασία, αυτά που παλαιοτέρα έλεγαν soft skills, γιατί διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τις μηχανές και πρόσθεσε ότι χρειάζεται επένδυση στη δια βίου μάθηση.

Στη μελέτη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Foresight) με θέμα το μέλλον του περιβάλλοντος καινοτομίας στην Ελλάδα έως το 2035, έκανε ειδική αναφορά ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ), και προχώρησε στη διαπίστωση ότι το «ελληνικό οικοσύστημα έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά. Ωριμάζει, μεγεθύνεται, αποδίδει, έχει να επιδείξει επιτυχή exits - αποεπενδύσεις, ρευστοποιήσεις - unicorns και soonicorns και αποκτά διεθνή απήχηση». Τα τέσσερα σενάρια της μελέτης (αγκυροβολημένη κιβωτός, κατάφυτος φάρος, κλυδωνιζόμενη σχεδία και ομιχλώδες οχυρό) αφορούν στα μελλοντικά προφίλ των εγχώριων νεοφυών επιχειρήσεων και για τις επενδυτικές ευκαιρίες, που ανάλογα με το σενάριο, μπορεί να προκύψουν στην κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια, την επαυξημένη πραγματικότητα, κ.ά.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, προανήγγειλε συνέχιση της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»: «Πιστεύουμε πως θα δοθεί το πράσινο φως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου όπου θα έχουμε 60 εκατομμύρια ευρώ για επιχειρήσεις. Αμέσως μετά - ως το τέλος του έτους - θα βγάλουμε και τη δεύτερη δράση η οποία θα αφορά στη συνεργασία Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, δομών γενικά έρευνας με επιχειρήσεις που θα είναι της τάξεως των 120-180 εκατομμυρίων».

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών υπέρ του πολίτη: «Οι κωδικοί TAXISNET προσφέρουν είσοδο σε μία σειρά υπηρεσιών του δημοσίου, γιατί αλλιώς θα οδηγούμασταν στο φαινόμενο όπου κάθε φορέας θα είχε δικές του εφαρμογές με δικό τους τρόπο πρόσβασης και διαφορετικούς κωδικούς που θα έπρεπε να γνωρίζει ο πολίτης για κάθε μία εφαρμογή».

Η δυναμική του κλάδου της αγροδιατροφής

Στο δεύτερο μέρος του INNOVEIT – EIT Open Day Greece αναδείχθηκε η δυναμική του κλάδου της αγροδιατροφής και η ευστάθεια του αγροδιατροφικού συστήματος λόγω της κλιματικής κρίσης.

Στην ανάγκη επικράτησης ενός ολιστικού μοντέλου αγροτικής παραγωγής αναφέρθηκε ο Θωμάς Μπαρτζάνας, αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών και παρουσίασε τις κυρίαρχες τάσεις που είναι: οι εφαρμογές γεωργίας ακριβείας, η καλλιέργεια τροφίμων σε ελεγχόμενες συνθήκες (είτε σε θερμοκήπια, είτε σε κλειστές συνθήκες), η χρήση ρομποτικών μηχανημάτων, η χρήση αισθητήρων και στον κτηνοτροφικό τομέα, η χρήση της τεχνολογίας blockchain, η εκτίμηση της περιβαλλοντικής όχλησης και οι δείκτες περιβαλλοντικής αειφορίας.

Στις νέες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση, τα ενδεχόμενα προβλήματα στον ανεφοδιασμό της αγοράς και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), Απόστολος Αποστολάκος, ενώ έκρουσε και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου για τη σπατάλη φαγητού από τα νοικοκυριά: «Λόγω αστοχίας στις ποσότητες και λάθος υπολογισμού της ημερομηνίας λήξης, πετιούνται ποσότητες τροφής».

Βασικά συμπεράσματα

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης ήταν ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά κάθε κλάδος, είτε αφορά προϊόντα είτε υπηρεσίες, χρειάζεται να ενσωματωθούν καινοτόμες τεχνολογίες και να ενισχυθούν οι συνέργειες. Χαρακτηριστικά, o Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ, Χρήστος Τσόλκας, δήλωσε: «Για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, η ΔΕΛΤΑ γίνεται ακόμα πιο εξωστρεφής, επιδιώκοντας να αναπτύξει ένα πιο συνεργατικό μοντέλο εργασίας, επενδύοντας σε συνέργειες με Πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις και εξωτερικούς συνεργάτες, με απόλυτο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ολυμπιάς», στο «Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης» και συμμετείχαν οι Νίκος Γιαννουλίδης, Διευθυντής EIT EIT Urban Mobility, Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, Δρ., Διευθυντής Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (RIS) και υποθέσεων της ΕΕ, EIT Manufacturing, Γιώργος Μέγας, Συντονιστής ΕΙΤ Health Hub Greece, ΕΚΤ, Σταμάτης Μητρόπουλος, Συντονιστής και Εκπρόσωπος στην Ελλάδα και Κύπρο, Θάνος Μαύρος, Εταίρος EY, Consumer Leader στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μάριος Κόνιαρης, RIS3 Συντονιστής για την αγροδιατροφική αλυσίδα - Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Συντονιστής για την αγροδιατροφική αλυσίδα - Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, Αντώνιος Βεζύρογλου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Vezyroglou Farm, Έλενα Κούκουνα, Επικεφαλής υπηρεσιών βιωσιμότητας, Smart Agro Hub, Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Διευθυντής, SmartAgroHub, Νότης Αργυρίου, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής Κτηνιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σόνια Μουσαβερέ, Επικεφαλής Επικοινωνίας της φαρμακευτικής εταιρείας Bayer, Μάχη Συμεωνίδου, Managing Director, AgroApps, Γεώργιος Ζανάκης, Marketing & Development Manager, Corteva Agriscience, Hellas, Βάγια Πιτέλη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, PRAXI Network, Θάνος Καρβούνης, SmartAgroHub, Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σταύρος Μαντζανάκης, Υπεύθυνος Τομέα Καινοτομίας, Δημόσιων & Διεθνών Έργων, Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος Ε.ΚΕ.Τ.Α., Αντώνης Κασάνο, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Uni Systems, Νίκος Λαμπρογεώργος, Client Executive, Cisco, Αλέξανδρος Μηνάς, Principal Director και επικεφαλής του νέου Τεχνολογικού Κέντρου της Accenture, Βασίλειος Γογγολίδης, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Βασιλειάδης, Ιδρυτής του Πάρκου Καινοτομίας JOIST και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Federico Menna, Head of Staff & Operations του EIT Digital και εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), τους Industry Disruptors Game Changers και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις