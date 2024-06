Lidl Ελλάς: Το πλάνο επενδύσεων και οι στοχεύσεις για τιμές, βιωσιμότητα

Η εταιρεία εισάγει καινοτομίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχοντας επενδύσει μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESL) πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Επίσης χτίζει ΄κανάλι” πωλήσεων προϊόντων Ελλήνων προμηθευτών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ υπό το σήμα Eridanous

Με ένα ευρύτατο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 1,4 δισ. ευρώ από το 1999 που ξεκίνησε την παρουσία της στην ελληνική αγορά, η Lidl Ελλάς, πλέον, αποτελεί έναν από τους “βασικούς παίκτες”. Σήμερα αριθμεί 230 καταστήματα, 6.700 εργαζόμενους και 5 σύγχρονα logistics centers, έχοντας ταυτόχρονα ανοίξει δρόμους για εξαγωγές σε 41 χώρες για 409 Έλληνες προμηθευτές. Αυτά ανέφερε την περασμένη Πέμπτη ο Martin Brandenburger, CEO και πρόεδρος του ΔΣ της Lidl Ελλάς – τα τελευταία δυόμισι χρόνια -, παρουσία υπουργών, στελεχών της πολιτικής σκηνής, προμηθευτών και συνεργατών του δικτύου, σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα για τα 25 χρόνια της εταιρείας.

Νέο “έξυπνο” κατάστημα

Όπως, μάλιστα, τόνισε η αλυσίδα μπαίνει σε μια νέα τροχιά, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της. Μάλιστα, σχεδιάζει μέχρι το τέλος καλοκαιριού να ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στην Αθήνα, που θα έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του, μια σειρά από καινοτομίες, όπως ηλεκτρονικές αποδείξεις και self checkout ταμείο, διαδικασίες που ήδη έχουν μπει στην “καθημερινότητα” στο κατάστημα της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Στόχος, δε, της διοίκησης, είναι μέχρι τα τέλη του 2026 τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης να επεκταθούν σε όλα τα σημεία του δικτύου.

“Δυναμώνουμε την αγοραστική εμπειρία και με καινοτόμες παρεμβάσεις, όπως είναι η εφαρμογή του e-Ticket (ψηφιακή απόδειξη) για όλους τους χρήστες του Lidl Plus, καθώς και ακόμα περισσότερες συνεργασίες μέσω της εφαρμογής μέχρι τον Ιούλιο του 2024, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες του προγράμματος πιστότητας να έχουν ακόμα περισσότερα οφέλη.”

Επίσης, η εταιρεία εισάγει καινοτομίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχοντας επενδύσει μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESL) πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Έχει, δε, προωθήσει paperless αποδείξεις (χωρίς χαρτί) για όλους τους χρήστες της κάρτας πιστότητας Lidl plus παράλληλα με οφέλη από συνεργασίες με τρίτους από τα τέλη Ιουλίου.

Στήριξη στην οικονομία

Όπως είπε ο επικεφαλής της Lidl Ελλάς, η εταιρεία μεγαλώνει μαζί με την Ελλάδα και τους προμηθευτές της, ενθαρρύνοντας τις εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων. Η αξία αυτών των πωλήσεων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, υπολογίζεται σε μισό δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα διατίθενται υπό το σήμα Eridanous. “Για το 2023 προωθήσαμε 1.624 κωδικούς, από 409 προμηθευτές, δημιουργώντας κύκλο εργασιών σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα €92 εκ. αφορούν τα εξαγωγικά προϊόντα Eridanous. Και φανταστείτε πώς η ελληνική αξία πολλαπλασιάζεται αφού είμαστε ο Νο 1 retailer στην Ευρώπη ως όμιλος Schwarz και Νο 4 παγκοσμίως” τόνισε ο κ. ο Martin Brandenburger που σημείωσε παράλληλα ότι η Lidl, πέρα από την κοινωνική συνεισφορά αυτή στηρίζει και την πράσινη μετάβαση με δράσεις βιωσιμότητας.

“Η Lidl έχει επενδύσει επίσης πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της είναι πράσινη” ανέφερε ενώ ο κ. Brandenburger συμπλήρωσε ότι η Lidl προσφέρει τις ίδιες τιμές σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της ανεξαρτήτως τοποθεσίας ενώ, όπως αναφέρθηκε. οι τιμές των προϊόντων σήμερα είναι μειωμένες κατά 2,5% περίπου σε σχέση με την περσινή χρονιά, ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Οι στόχοι

“25 χρόνια η Lidl Ελλάς προσφέρει στην ελληνική καταναλωτική κοινωνία, στο περιβάλλον, στην αγορά και στην οικονομία. Xτίσαμε εμπιστοσύνη και δημιουργήσαμε αξία για όλους. Στόχος της Lidl είναι να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών γρήγορα, απλά και εύκολα, κάτι που εξασφαλίζει με εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ portfolio προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και τιμή”, σημείωσε ο κ. Brandenburger. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, “η ψυχή και η καρδιά της Lidl στην Ελλάδα είναι οι εργαζόμενοί της” και υπενθύμισε ότι η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικούς μισθούς και επιπλέον προνόμια, πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς έχοντας υιοθετήσει οριζόντιες αυξήσεις μισθών από τον περασμένο Δεκέμβριο, προκειμένου ο κατώτατος μικτός μισθός για τους πλήρους απασχόλησης εργαζομένους να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Βιωσιμότητα

“Η Lidl στέκεται ως αξιόπιστος συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης τους με μέσο όρο εξόφλησης των προμηθευτών τις 41 ημέρες, όταν ο μέσος όρος του κλάδου είναι 117 ημέρες” σημείωσε ο επικεφαλής της αλυσίδας. “Η βιωσιμότητα βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στο DNA μας. Και η στρατηγική μας «Καλό για το περιβάλλον, καλό για τον άνθρωπο, που καταλήγει στο καλό για σένα» συνοψίζει όλα όσα μας ξεχωρίζουν. Για παράδειγμα, η διάθεση της επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας «too good to waste» για τα φρούτα και τα λαχανικά θα λανσαριστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου σε όλα τα καταστήματά μας. Φροντίζουμε το σήμερα και εξασφαλίζουμε επάρκεια αγαθών και πόρων για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Προχωράμε αποφασιστικά προς το μέλλον με αξίες που γίνονται χάρτης και πυξίδα για κάθε μας επιλογή.

Στις δύσκολες συγκυρίες φροντίζουμε να στεκόμαστε ακόμα περισσότερο δίπλα στους stakeholder μας. Είμαστε πάνω απ’ όλα ένας υπεύθυνος και αξιόπιστος συνεργάτης” σημείωσε ο CEO και είπε ότι

“Η επιχειρηματικότητά μας είναι δεμένη με τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του. Προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα σε μόνιμα χαμηλές τιμές. Άλλωστε, το Best Buy Award 2023/24 για την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής στην Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στην κορυφή της αντίληψης των Ελλήνων καταναλωτών. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο το καλάθι του νοικοκυριού, διευκολύνοντας στην πράξη τους καταναλωτές, ώστε να μην χρειάζονται να κάνουν συμβιβασμούς στα εβδομαδιαία τους ψώνια. Και όταν χρειάζεται, προχωράμε σε σημαντικές υποστηρικτικές δράσεις πέρα από τις θεσμικές πρωτοβουλίες της πολιτείας.”

Μηνύματα στην πολιτεία

Έτσι, όπως είπε ο επικεφαλής της Lidl Ελλάς, “η πρωτοβουλία “Μόνιμη Μείωση Τιμής” του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως ένα μέτρο για την καταπολέμηση της ακρίβειας, θα συνεχιστεί παρά το πέρας του εξαμήνου από την εταιρεία μας, τόσο σε επώνυμους όσο και σε ιδιωτικής ετικέτας κωδικούς. Ωστόσο, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν διευκολύνουν τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Κάνουμε πράξη την αλυσίδα πράσινης ευθύνης «από το χωράφι, στο πιρούνι». Συμβάλλουμε σε καινοτόμους τρόπους καλλιέργειας.

Μειώνουμε την ενέργεια που δαπανούμε και προωθούμε νέες διατροφικές αξίες. Ανακυκλώνουμε ό,τι περισσεύει, περισσότερο από κάθε άλλον, αλλά ανανεώνουμε τις αντιλήψεις μας, ώστε να κρατάμε τον άνθρωπο σταθερά στο επίκεντρο της προσοχής μας.

Και, φυσικά, φροντίζουμε όλες και όλους εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, κάθε συνάνθρωπό μας που είναι λιγότερο προνομιούχος και περισσότερο ευάλωτος” τόνισε ο ο Martin Brandenburger.

Lidl Ελλάς

Η εκδήλωση

Σημειώνεται ότι η συμβολική εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα 25 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτής, η εταιρεία γιόρτασε μαζί με διαχρονικούς συνοδοιπόρους της την 25ετή διαδρομή της στη χώρα, παρουσιάζοντας μία μοναδική εκδήλωση γεμάτη γεύσεις, ξεχωριστές εμπειρίες και διασκέδαση. Με σλόγκαν «Το Lidl στα καλύτερά του», η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην ελληνική αγορά στηρίζοντας τον Έλληνα καταναλωτή, την κοινωνία, αλλά και θωρακίζοντας το περιβάλλον, φροντίζοντας όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Κατά την είσοδό τους, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μία έκθεση-αφιέρωμα στην πορεία της Lidl Ελλάς τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά και στα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που, μέσω του δικτύου καταστημάτων της, προωθούνται σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Στην ξενάγηση ήταν μαζί τους ο chef Λευτέρης Λαζάρου, ο οποίος μοιράστηκε τις γνώσεις και την εμπειρία του για τα προϊόντα Lidl, αλλά και ενδιαφέρουσες ιδέες για τη δημιουργία γεύσεων και συνταγών.

Στον εξωτερικό χώρο, τους προσκεκλημένους περίμενε μία ακόμα έκπληξη. Ο chef Λαζάρου χάρισε ένα ξεχωριστό μαγειρικό show στην πρωτοεμφανιζόμενη LidlFood Academy on the go, τη νέα κινητή κουζίνα φαγητού της Lidl Ελλάς. Μαζί με την ομάδα του προετοίμασαν, μεταξύ άλλων, το εμβληματικό πιάτο για τα 25 χρόνια της εταιρείας, κους κους Μετσόβου με κρέμα παντζάρι και γαρίδες, καθώς και δύο επιπλέον δημιουργίες με την υπογραφή του, ενώ το γλυκό επιμελήθηκε ο pastry chefΘοδωρής Μυωσίδης.

Αμέσως μετά, ακολούθησε μία μοναδική μουσική εκδήλωση με παρουσιαστή τον ηθοποιό, σεναριογράφο και πρεσβευτή της Lidl Ελλάς, Γιώργο Καπουτζίδη. Τη βραδιά «έντυσαν» με τις ερμηνείες τους οι Ανδριάννα Μπάμπαλη, Ησαΐας Ματιάμπα, Ίαν Στρατής, Νατάσσα Μυνδρινού, Αθηνά Ρούτση και Νικόλας Ραπτάκης, σε μία ξεχωριστή μουσική αναδρομή από το 1999 έως και σήμερα. Να σημειωθεί ότι η μητρική της Lidl Ελλάς είναι επίσημος χορηγός του Euro 2024 στη Γερμανία.