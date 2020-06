MANUFACTURING EXCELLENCE AWARDS 2020: Τα Βραβεία της Ελληνικής Βιομηχανίας

Σήμερα που οι αντοχές όλων των επιχειρήσεων δοκιμάζονται ως προς την προσαρμογή και τη βιωσιμότητα στις νέες συνθήκες, τα Manufacturing Excellence Awards 2020, για 2 η χρονιά έρχονται να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την αριστεία βιομηχανιών και μεταποιητικών επιχειρήσεων. Δράσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με άξονες την καινοτομία και την ποιότητα εργασιών στην παραγωγική & εφοδιαστική αλυσίδα, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η συνεισφορά τους στην άνθηση της οικονομίας της περιοχής, μπαίνουν στη διαγωνιστική διαδικασία, για να αξιολογηθούν και να διεκδικήσουν διακρίσεις.

Η διάκριση στα Manufacturing Excellence Awards, προερχόμενη από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί και έχει διεθνώς ανταγωνιστικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, ενώ αποτελεί «εργαλείο» marketing και επικοινωνίας για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα βραβεία από την περσινή, πρώτη τους διοργάνωση, υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό δυναμικές επιχειρήσεις (όπως ενδεικτικά οι: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ», Coca-Cola Τρία Έψιλον, DEMO Βιομηχανία Φαρμάκων, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ALUMIL, Συστήμετα SUNLIGHT, THRACE PLASTICS PACK, SIDENOR, ISS Facility Services, KLEEMANN HELLAS, GIZELIS ROBOTICS, ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής κ.ά.), αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανία είναι ένας σημαντικός οικονομικός κλάδος που χαρακτηρίζεται από έντονη δημιουργία, ανάπτυξη και καινοτομία.

Αναζητώντας τους φετινούς νικητές, τα Manufacturing Excellence Awards 2020 πρόκειται επιπλέον να δώσουν δύο μεγάλα βραβεία: Smart & Innovative Factory of the Year και Sustainable Factory of the Year. H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά στο www.manufacturingawards.gr , μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.