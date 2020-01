Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε η 7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Food Exhibition

Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν φέτος στην 7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition, στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Maroussi, για να δοκιμάσουν τα πιο ξεχωριστά προϊόντα παραγωγών από όλη την Ελλάδα!

Φέτος τιμώμενη περιφέρεια της έκθεσης, ήταν η Κρήτη, και οι επισκέπτες της ΕΞΠΟΤΡΟΦ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας από τους συμμετέχοντες παραγωγούς, σε συνδυασμό με παραδοσιακές συνταγές της κρητικής γης. Παράλληλα απόλαυσαν το θέαμα που χάρισαν οι χορευτές, με το πεντοζάλι στη σκηνή του «Μαγειρεύουμε Ελλάδα».

Όπως κάθε χρονιά, παράλληλα με την έκθεση, οι λάτρεις της ελληνικής κουζίνας παρακολούθησαν μια σειρά εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα το φαγητό και πρωταγωνιστές τα ελληνικά προϊόντα. Η ενότητα «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», όπου η αγαπημένη και πολυβραβευμένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η πρέσβειρα της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, με τη συνδρομή της κεντρικής παρουσιάστριας Εύας Παρακεντάκη αλλά και καταξιωμένων σεφ όπως ο Κώστας Μπουγιούρης, ετοίμασαν και τις τρεις μέρες γαστρονομικές δημιουργίες εμπνευσμένες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Για 2η χρονιά οι ενότητες “Bio Corner”, μια γωνιά αφιερωμένη στα βιολογικά προϊόντα, και τα ΕΞΠΟΤΡΟΦ Masterclass, όπου τα εκλεκτά ποτά της έκθεσης έβρισκαν το ταίρι τους στα ιδιαίτερα αλλαντικά και τυριά, κατάφεραν να προβάλουν τα εξαιρετικά προϊόντα σε επαγγελματίες και φίλους της γαστρονομίας. Οι νέες διαμορφωμένες ενότητες “Honey Bar” και “Beer Corner”μύησαν τους επισκέπτες στον κόσμο του μελιού, αλλά και της ελληνικής μπύρας!

Ιδιαίτερη έκπληξη αποτέλεσε και η συμμετοχή των παραγωγών από την Καλαβρία, που είχε όμως άρωμα… ελληνικό! 27 παραγωγοί μέσα από το πρόγραμμα AGORA CALABRIA του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας, μοιράστηκαν μαζί μας τοπικά προϊόντα όπως κρασί, ζυμαρικά, αλλαντικά, ελαιόλαδο, γλυκά, καφέ, τυριά, παγωτά, σάλτσες και πολλά άλλα.

Η φετινή ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτελεί ορόσημο, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 323 συναντήσεις, όπου για πρώτη φορά οι εκθέτες-παραγωγοί ήρθαν σε επαφή με τους αγοραστές των μεγαλύτερων αλυσίδων supermarket και καταστημάτων τροφίμων: Υπεραγορές Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλος, Metro/My Market, The Mart και Yolenis, για να τους παρουσιάσουν, σε συγκεκριμένο χρόνο και με προκαθορισμένη διαδικασία, τα προϊόντα τους. Η δράση Β2Β Markets powered by FnB DAILY αποτελεί πρωτοβουλία της 7ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition σε συνδιοργάνωση με το FnB Daily, το μεγαλύτερο newsletter των επαγγελματιών του κλάδου. Μετά την επιτυχία αυτή και την ικανοποίηση που εκφράστηκε τόσο από την πλευρά των εκθετών όσο και από την πλευρά των αγοραστών, οι διοργανωτές της δράσης υποσχέθηκαν ότι θα επαναληφθεί ακόμα καλύτερη στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ.

Ανάμεσα στα χιλιάδες προϊόντα από ολόκληρη την Ελλάδα, στο πλαίσιο των «Βραβείων ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2020», μια έμπειρη επιτροπή ανθρώπων της γαστρονομίας ξεχώρισε για την καινοτομία, τη συσκευασία και την γεύση τους δεκάδες προϊόντα που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην έκθεση.

Χρυσός χορηγός της7ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ– The Greek Fine Food Exhibition ήταν η HotelBrain Group, ενώ χορηγός εκπαίδευσης το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Με τη σφραγίδα της RM International

Τη διοργάνωση της 7ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2020 αναλαμβάνει και φέτος η RM International. Με 28 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στην Ελλάδα, η RM International έχει διοργανώσει πάνω από 50 κορυφαίες εκθέσεις που έχουν κερδίσει την προτίμηση περισσότερων από 1.000.000 επισκεπτών.