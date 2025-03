Metlen: Γίνεται στρατηγικός “πυλώνας” για την ΕΕ σε κρίσιμες πρώτες ύλες

Στη Βοιωτία η εταιρεία έχει βάλει πλώρη για ετήσια δυνατότητα επεξεργασίας πάνω από 2 εκατ. βωξίτη αλλά και παραγωγή 1,25 εκατομμυρίων τόνων αλουμίνας, κατατάσσοντας την Ελλάδα ανάμεσα στους 12 μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως.

Η επένδυση της METLEN για την παραγωγή γαλλίου εντάσσεται επίσημα στα επιλεγμένα στρατηγικά έργα της Ε.Ε. για κρίσιμες πρώτες ύλες στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA) κάτι που έχει πολλαπλή σημασία και για την ίδια τη χώρα.

Είναι μία στρατηγική επένδυση ύψους 295,5 εκατομμυρίων ευρώ που ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά, καθώς εξασφαλίζονται οι κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για τη σύγχρονη βιομηχανία, όπως ο βωξίτης, η αλουμίνα – αλουμίνιο και το γάλλιο.

Το γάλλιο

Συγκεκριμένα, με βάση τη δυνατότητα που παρέχει αυτή η διαδικασία επεξεργασίας βωξίτη και παραγωγή αλουμίνας, σε ειδική χωροθέτηση στο Ενεργειακό και Μεταλλευτικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, σε ορίζοντα 3-4 ετών, το γάλλιο θα παραχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της βιομηχανίας στην περιοχή (50 τόνοι ετησίως), καλύπτοντας την ανάγκη της Ευρώπης για την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, δεδομένων των περιορισμών στις εξαγωγές που επέβαλε η Κίνα.

Στις εγκαταστάσεις απασχολούνται ήδη 1.700 εργαζόμενοι και με τη νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με αφορμή τις ανακοινώσεις της Κομισιόν, η Metlen, “έπειτα από εκτενή τεχνική αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρίσιμων Πρώτων Υλών συγκροτούμενο από τα 27 Κράτη-Μέλη με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισηγήθηκε στην Επιτροπή το χαρακτηρισμό του έργου της METLEN ως Στρατηγικής Σημασίας για την Ένωση.

Η απόφαση αυτή, που επικυρώθηκε στις 25 Μαρτίου 2025, αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και την ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς είναι το μοναδικό έργο που ενισχύει καθοριστικά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο βωξίτη, την αλουμίνα (και το αλουμίνιο) και το γάλλιο, όλα αναγνωρισμένα ως ‘κρίσιμες πρώτες ύλες’.

Συνολικά, από τα 170 έργα που υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά, εγκρίθηκαν 47 έργα από 13 χώρες-μέλη της Ε.Ε. Η ένταξη του καθετοποιημένου έργου της METLEN για την εξόρυξη βωξίτη, την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας και την παραγωγή 50 ΜΤ Γαλλίου στον κατάλογο των επιλεγμένων στρατηγικών έργων CRMA επιβεβαιώνει τη σημασία των κρίσιμων αυτών υλικών για την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη” τονίζει η εταρεία και προσθέτει:

“Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες, πρόσβαση σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και ενισχυμένη στήριξη από την ΕΕ. Με την αναγνώριση της επένδυσης της METLEN ως Στρατηγικής Σημασίας, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση, μετά από δεκαετίες, νέας εξορυκτικής δραστηριότητας σε βωξίτη, αύξηση της παραγωγής αλουμίνας που έχει δεχθεί βαρύτατο πλήγμα στην Ευρώπη και -ασφαλώς- την πλήρη υποκατάσταση των εισαγωγών γαλλίου, διασφαλίζοντας την παραγωγή καταλυτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση και την άμυνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN έχει την τιμή να καλωσορίσει τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στεφαν Σεζουρνε σε επίσημη επίσκεψη του στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος στις 27 Μαρτίου 2025, όπου θα παρουσιαστεί το έργο και η συμβολή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία” αναφέρει η εταιρεία.

Ο ρόλος της Metlen

Σε μια διεθνή συγκυρία, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες και ο έλεγχος της παραγωγής τους διασφαλίζει σημαντικό πλεονέκτημα η Metlen Energy and Metals, προχωρά, έτσι, σταθερά στην υλοποίηση ενός πλάνου για το οποίο εδώ και καιρό έχει δώσει “σήμα” ο επικεφαλής της Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Χαρακτηριστικά, όπως είπε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο πλαίσιο της περυσινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε με κεντρικό θέμα, μεταξύ άλλων, τη μετονομασία της MYTILINEOS Energy & Metals, η εταιρεία Metlen είναι στην αιχμή της προσπάθειας για τη διασφάλιση τροφοδοσίας της ΕΕ με τρεις από τις χαρακτηρισμένες από την Κομισιόν ως κρίσιμες πρώτες ύλες, το βωξίτη, το γάλλιο και την αλουμίνα από τον κανονισμό CRITICAL RAW MATERIALS ACT

Μάλιστα, η Metlen έχει ανακοινώσει ότι προχώρησε στη σύναψη δύο μακροπρόθεσμων στρατηγικών συμφωνιών με τη Rio Tinto, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό βωξίτη και τη διάθεση της αλουμίνας. Με τις σημερινές τιμές η αξία του deal υπολογίζεται στα 3,5 δισ. δολ.

Η Γκάνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική υποστήριξη από το Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ήδη, λάβει η επένδυση της METLEN Energy & Metals στη Γκάνα για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη, καθώς περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμβληματικών έργων για το έτος 2025.

Σημειώνεται, ότι το Global Gateway υποστηρίζει επενδύσεις με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης, με προτεραιότητα για το 2025 την Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στα εμβληματικά έργα του Global Gateway περιλαμβάνονται ευρωπαϊκές επενδύσεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, ενισχύουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και συμβάλλουν στην “πράσινη” μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα άλλα 47 έργα της ΕΕ

Αναλυτικά τα έργα που εντάσει στη σχετική λίστα η ΕΕ είναι:

Το Ageli είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από την Eramet στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου.

Το έργο Aguablanca είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από τη Rio Narcea Recursos SA στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια κοβαλτίου, μετάλλων της ομάδας πλατίνας, χαλκού και νικελίου (ποιότητας μπαταριών).

Το Alpha Project είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στην Ιταλία. Το έργο που προωθείται από τη Solvay Chimica Italia Spa στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια μετάλλων της ομάδας πλατίνας.

Το BAM4EVER (Φάση Ι&ΙΙ) είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από την Tokai COBEX savoie στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (μπαταρίες).

Το Barroso Lithium Project είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στην Πορτογαλία. Το έργο που προωθείται από την Savannah Lithium, Unipessoal, Lda. στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (μπαταρίες).

Το έργο BAUX-EU, GALLANT και LEADER είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο που αποτελείται από μία εξόρυξη (BAUX-EU) και δύο εξαρτήματα επεξεργασίας (GALLENT και LEADER) στην Ελλάδα. Το έργο που προωθείται από τη Metlen Energy & Metals και την European Bauxites στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια βωξίτη/αλουμίνας/αλουμινίου και γαλλίου.

Το CAREMAG είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από την Caremag SAS στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες και βόριο (μεταλλουργία).

Το Chvaletice Manganese Project είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στην Τσεχία. Το έργο που προωθείται από την Euro Manganese Inc στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια μαγγανίου (μπαταρίες).

Το έργο λιθίου Cínovec είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στην Τσεχία. Το έργο που προωθείται από τη Geomet sro στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (μπαταρίες).

Το CirCular είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από την Atlantic Copper SLU στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια μετάλλων της ομάδας χαλκού, νικελίου και πλατίνας.

Το CO2Graphite είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στην Εσθονία. Το έργο που προωθείται από την UP Catalyst OU στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (μπαταρίες).

Το EMILI είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από την IMERYS Ceramics France και την IMERYS Lithium France στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (μπαταρίες).

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Στρατηγική και Αειφόρο Παραγωγή Γραφίτη βρίσκεται σε εξέλιξη έργο επεξεργασίας στη Γαλλία, τη Ναμίμπια και τη Γερμανία. Το έργο που προωθείται από την NGC Battery Materials GmbH στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (μπαταρίες).

Το GePETO είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στο Βέλγιο. Το έργο που προωθείται από την Umicore στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γερμανίου.

Το GALLICAM είναι ένα υπό εξέλιξη έργο επεξεργασίας στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από το διυλιστήριο Sibanye-Stillwater Sandouville στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια νικελίου (ποιότητας μπαταριών), κοβαλτίου, λιθίου (βαθμού μπαταρίας), γραφίτη (βαθμού μπαταρίας), μαγγανίου (ποιότητας μπαταριών) και χαλκού.

Η Hycamite TCD Technologies Ltd είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Hycamite TCD Technologies Ltd στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (βαθμού μπαταρίας).

Η υδρομεταλλουργία είναι ένα εν εξελίξει έργο ανακύκλωσης στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από την Orano Batteries στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας), κοβαλτίου, νικελίου (βαθμού μπαταρίας), μαγγανίου (βαθμού μπαταρίας) και γραφίτη (βαθμού μπαταρίας).

Το Jervois Finland Cobalt Refinery Expansion Project είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Jervois Finland Oy στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια κοβαλτίου.

Το KELIBER LITHIUM είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Keliber Technology Oy στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το Kolmisoppi είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Terrafame Ltd. έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια νικελίου (βαθμού μπαταρίας) και κοβαλτίου.

Το Las Navas είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από τη Lithium Iberia SL στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το LIFE22-ENV- IT-INSPIREE είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στην Ιταλία. Το έργο που προωθείται από την Itelyum Regeneration SpA στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες.

Το Lift One είναι ένα υπό εξέλιξη έργο επεξεργασίας στην Πορτογαλία. Το έργο που προωθεί η Lifthium Energy SA έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το Lithium Hydroxide Converter Guben είναι ένα έργο επεξεργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία. Το έργο που προωθείται από την Rock Tech Guben GmbH στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το MagFactory είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από το MagREEsource στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες.

Το MINA DOADE PROJECT είναι ένα συνεχιζόμενο έργο εξόρυξης στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από την Recursos Minerales de Galicia SA στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταριών).

Το Mining Project El Moto είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από την Abenojar Tungsten SL στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια βολφραμίου.

Το NorthCYCLE είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στη Σουηδία. Το έργο που προωθείται από την Northvolt Revolt AB στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια μαγγανίου (ποιότητας μπαταριών), λιθίου (βαθμού μπαταρίας), γραφίτη (βαθμού μπαταρίας), νικελίου (ποιότητας μπαταρίας) και κοβαλτίου.

Το έργο Lombador North Phase 2, Semblana and 3rd SILO είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο που αποτελείται από δύο εξόρυξη (Lombador North Phase 2 και Semblana) και ένα στοιχείο επεξεργασίας (3ο SILO) στην Πορτογαλία. Το έργο που προωθεί η SOMINCOR έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια χαλκού.

Το P6 Metals είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από την Iberian Resources Spain στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια βολφραμίου.

Το POLVOLT είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στην Πολωνία. Το έργο που προωθείται από την Elemental Battery Metals SP. Ο zoo στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια νικελίου (ποιότητας μπαταριών), χαλκού, κοβαλτίου, λιθίου (ποιότητας μπαταριών), μετάλλων της ομάδας πλατίνας και μαγγανίου (ποιότητας μπαταριών).

Το έργο πολυμεταλλικών πρωτογενών θειούχων είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στην Ισπανία. Το έργο που προωθείται από την Cobre las Cruces SAU στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια χαλκού.

Το Portovesme CRM Hub είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στην Ιταλία. Το έργο που προωθείται από την Portovesme srl στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (ποιότητας μπαταριών) και μαγγανίου (ποιότητας μπαταριών).

Το ProHiPerSi είναι ένα έργο υποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία. Το έργο που προωθείται από την PCC Thorion GmbH στοχεύει να συμβάλει στην υποκατάσταση του γραφίτη ( βαθμού μπαταρίας).

Το Project Fortum Hydromet είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Fortum Battery Recycling Oy στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας), γραφίτη (βαθμού μπαταρίας), χαλκού, νικελίου (ποιότητας μπαταρίας) και κοβαλτίου.

Το Pulawy Rare Earths Separation Plant είναι ένα συνεχιζόμενο έργο επεξεργασίας στην Πολωνία. Το έργο που προωθείται από την Mkango Resources Ltd. έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες.

Το RECOVER-IT είναι ένα συνεχιζόμενο έργο ανακύκλωσης στην Ιταλία. Το έργο που προωθείται από την Circular Materials srl στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια μετάλλων της ομάδας χαλκού, νικελίου (ποιότητας μπαταρίας) και πλατίνας.

Το ReeMAP Project: Malmberget, Per Geijer and Lulea Industrial Park είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο που αποτελείται από δύο εξόρυξη (Malmberget και Per Geijer) και ένα εξαρτήματα επεξεργασίας (Βιομηχανικό πάρκο Lulea) στη Σουηδία. Το έργο που προωθείται από την Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών για μαγνήτες.

Το ReGAIN είναι ένα έργο υποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βέλγιο. Το έργο που προωθείται από την Umicore στοχεύει να συμβάλει στην υποκατάσταση του γερμανίου.

Το ορυχείο Romano είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στην Πορτογαλία. Το έργο που προωθείται από τη Lusorecursos Portugal Lithium SA στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το Rovina είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στη Ρουμανία. Το έργο που προωθείται από την Euro Sun Mining Inc. έχει στόχο να συμβάλει στην προμήθεια χαλκού.

Το Sakatti είναι ένα εν εξελίξει ολοκληρωμένο έργο εξόρυξης και επεξεργασίας στη Φινλανδία. Το έργο που προωθείται από την Anglo American Services (UK) Ltd. Σκοπός της είναι να συμβάλει στην προμήθεια κοβαλτίου, μετάλλων της ομάδας πλατίνας, χαλκού και νικελίου (ποιότητας μπαταρίας).

Το SALROM Baia de Fier είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στη Ρουμανία. Το έργο που προωθείται από την Societatea Națională a Sării SA στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (βαθμού μπαταρίας)

Το Talga Natural Graphite ONE είναι ένα έργο εξόρυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σουηδία. Το έργο που προωθείται από την Talga AB στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια γραφίτη (βαθμού μπαταρίας).

Το Verde Magnesium είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στη Ρουμανία. Το έργο που προωθείται από τη Verde Magnesium SRL έχει ως στόχο να συμβάλει στην προμήθεια μεταλλικού μαγνησίου.

Το Viridian Lithium είναι ένα υπό εξέλιξη έργο επεξεργασίας στη Γαλλία. Το έργο που προωθείται από τη Viridian Lithium στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).

Το Zero Carbon Lithium είναι ένα υπό εξέλιξη έργο εξόρυξης στη Γερμανία. Το έργο που προωθείται από τη Vulcan Energie Ressourcen GmbH στοχεύει να συμβάλει στην προμήθεια λιθίου (βαθμού μπαταρίας).