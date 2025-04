My market: Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Influencer Marketing Awards 2025

Η τελετή απονομής των Influencer Marketing Awards 2025 ολοκληρώθηκε με τέσσερα βραβεία για τα My market, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της εταιρείας στο χώρο των Social Media.

Με στρατηγικές συνεργασίες και καινοτόμες καμπάνιες, τα My market καταφέρνουν να ξεχωρίζουν, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντικότητα και η δημιουργικότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των My market στην καινοτομία πρωτοποριακών καμπανιών που αξιοποιούν τη δύναμη των influencers, ενισχύοντας τη σύνδεση με το κοινό και αναδεικνύοντας παράλληλα τις αξίες της εταιρείας.

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

GOLD στην κατηγορία Best Influencer Marketing for Brand Awareness, για τη συνεργασία με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και την Κατερίνα Καινούργιου στην καμπάνια «Οι Γονείς σου στο Σούπερ Μάρκετ».

στην κατηγορία Best Influencer Marketing for Brand Awareness, για τη συνεργασία με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και την Κατερίνα Καινούργιου στην καμπάνια «Οι Γονείς σου στο Σούπερ Μάρκετ». GOLD στην κατηγορία Best Occasion-based Influencer Marketing, για τη συνεργασία με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στο «Foodball Fest».

στην κατηγορία Best Occasion-based Influencer Marketing, για τη συνεργασία με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στο «Foodball Fest». SILVER στην κατηγορία Best in Retail, για τη συνολική στρατηγική στο Influencer Marketing.

στην κατηγορία Best in Retail, για τη συνολική στρατηγική στο Influencer Marketing. BRONZE στην κατηγορία Best Use of TikTok for Influencer Marketing, για το λανσάρισμα της σειράς παγωτών «My gusto Dolcetto Mio»

Η δυναμική και επιτυχημένη παρουσία των My market στον χώρο του Influencer Marketing, πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Relevance Digital Agency, και μαζί δημιουργούν περιεχόμενο που ψυχαγωγεί, εμπνέει και ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα της δημιουργικής προσπάθειας των ομάδων, οι οποίες με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, της επιμονής τους για ένα άρτιο αποτέλεσμα, αλλά και της συνεργασίας με κορυφαίους και ταλαντούχους influencers, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των My market για καινοτομία και ουσιαστική αλληλεπίδραση με το κοινό τους.

My market: Μαζί, στις επόμενες δημιουργικές καμπάνιες!

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 227 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local, και πλέον αριθμούν 42 συνολικά καταστήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.