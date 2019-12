Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan / Betano κ. Γιώργος Δασκαλάκης στο “CEO Initiative. Business as a platform for change”

Στο πρώτο “CEO Initiative. Business as a platform for change” που διοργάνωσε το Fortune Greece σε συνεργασία με την εταιρεία Tsomokos την Τρίτη 26 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan / Betano κ. Γιώργος Δασκαλάκης στο πάνελ με θέμα «Technology as a tool to empower», στο οποίο συμμετείχαν οι κκ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευάγγελος Γκιζελής, Διευθύνων Σύμβουλος Gizelis Robotics και Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το forum αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους ηγέτες που βρίσκονται στο τιμόνι των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να δημιουργήσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στον 21ο αιώνα και να αποτελέσουν παράδειγμα για τη νέα γενιά επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Φέρνοντας μαζί επιχειρηματίες και ηγέτες μη κυβερνητικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, με influencers από όλο τον κόσμο και κορυφαίους θεσμικούς εκπροσώπους από την Πολιτεία και την Εκκλησία, το CEO Initiative επικεντρώθηκε στους τρόπους με τους οποίους ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και πιο δίκαιου κόσμου.

Ο κ. Δασκαλάκης σε παρέμβασή του σημείωσε: «Η τεχνολογία για εμάς είναι η ζωή μας, καθώς διαθέτουμε μόνο ηλεκτρονικά σημεία πώλησης. Η επένδυση στην τεχνολογία λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξή μας. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν πια εμπορικά σύνορα και έτσι από τη μία έχεις την ευκαιρία να επεκταθείς πιο γρήγορα σε ξένες αγορές, όπως κάναμε εμείς τα τελευταία χρόνια, από την άλλη έχεις να αντιμετωπίσεις αυξημένο ανταγωνισμό από το εξωτερικό που με τη σειρά του έρχεται πιο εύκολα στην Ελλάδα. Δεν έχεις λοιπόν το περιθώριο να υστερείς σε κανέναν τομέα και οφείλεις να βρίσκεσαι σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης για να παραμείνεις ανταγωνιστικός. Έχοντας πει αυτό, αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι λοιπόν που επενδύοντας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Τεχνολογία ήρθαμε κοντά με τα Πανεπιστήμια της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τρία machine learning projects που υλοποιούνται στην εταιρεία μας, το πρώτο εσωτερικά, το δεύτερο σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τρίτο σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέσα από αυτά τα projects φιλοδοξούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες στους πελάτες μας και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να ασχολούνται με όλο και πιο δημιουργικές διαδικασίες.»

Μιλώντας για το Brain Gain Initiative και τη σημασία των κατάλληλων ανθρώπων στο πλευρό του οράματος της εταιρείας, o κ. Δασκαλάκης επεσήμανε «Ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία πριν λίγους μήνες, αντιλαμβανόμενοι ότι η απώλεια του ανθρώπινου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της πολύχρονης κρίσης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Στόχος μας ήταν να δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω, δείχνοντάς τους ότι υπάρχουν εταιρείες που είναι ανταγωνιστικές, που μπορούν να τους υποδεχθούν πίσω στην Ελλάδα προσφέροντας τους το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προσθέτουμε στο δυναμικό μας όλο και περισσότερους τέτοιους ανθρώπους που πήραν την απόφαση να επιστρέψουν, γιατί πιστέψαν ότι είμαστε μια εταιρεία κατάλληλη να υποδεχθεί το ταλέντο τους και ικανή να ανταγωνιστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ‘παράγουμε’ πραγματικά εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, για αυτό και η προσπάθεια να συμβάλλουμε στην μετατροπή του Brain Drain σε Brain Gain αποτελεί στρατηγική μας απόφαση. Η τεχνολογία είναι καλή και απαραίτητη αλλά χρειάζεται ανθρώπους που θα έχουν όραμα για αυτή, θα την αναπτύσσουν, θα την εξελίσσουν και θα την διαχειρίζονται. Η τεχνολογία λοιπόν αποτελεί μονόδρομο αλλά οι άνθρωποι τη βασική προτεραιότητά μας γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουμε να βαδίσουμε αυτό τον δρόμο.»