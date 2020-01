Οι καλύτεροι bookmakers στην Ελλάδα

Στις 23 Ιανουαρίου 2020, ο εμβληματικός Φάρος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αποτέλεσε το σκηνικό για την πρώτη στα χρονικά τελετή των Greek Bookmaker Awards 2020, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από την κορυφαία ενημερωτική ιστοσελίδα για το στοίχημα στην Ελλάδα, το Betarades.gr. Σκοπός των βραβείων ήταν να τιμηθούν οι κορυφαίοι bookmaker στην Ελλάδα σε 12 κατηγορίες. Αυτές προέκυψαν μετά από εκτεταμένη έρευνα ανάμεσα σε Έλληνες παίκτες, οι οποίοι ξεχώρισαν τις κατηγορίες εκείνες οι οποίες τους οδηγούν στην επιλογή ενός παρόχου διαδικτυακού στοιχήματος.

Παρουσιαστές της τελετής ήταν ο κορυφαίος Έλληνας sportscaster, Αλέξης Σπυρόπουλος και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, Κώστας Κατσουράνης.

Οι δυο τους παρουσίασαν τους νικητές της βραδιάς, σε 12 συνολικά κατηγορίες. Οι νικητές και οι κατηγορίες ήταν οι εξής:

Καλύτερες Αποδόσεις στο Μπάσκετ: Betrebels

Καλύτερες Αποδόσεις στο Ποδόσφαιρο: Championsbet

Πλήθος Αγορών: Stoiximan

Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών: Goalbet

Καλύτερη Αλληλεπίδραση στα Social Media: Stoiximan

Καλύτερες Επιλογές Πληρωμών: Stoiximan

Καλύτερη Στοιχηματική Εμπειρία: Stoiximan

Καλύτερη Προσφορά Καλωσορίσματος: bet365

Καλύτερες Προσφορές για Υπάρχοντες Πελάτες: Bwin

Καλύτερος Bookmaker Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα: Stoiximan

Καλύτερος Bookmaker με βάση τις Επιλογές των Παικτών: Stoiximan

Καλύτερη Καινοτομία στην Εμπειρία Αθλητικού Στοιχήματος: Stoiximan

Τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, με εξαίρεση τις “Καλύτερος Bookmaker με βάση τις Επιλογές των Παικτών” και “Καλύτερη Καινοτομία στην Εμπειρία Αθλητικού Στοιχήματος” , δόθηκαν με βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και το Δεκέμβριο του 2019. Στα βραβεία συμμετείχαν όλοι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα. Το βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερος Bookmaker με βάση τις Επιλογές των Παικτών” δόθηκε μετά από ψηφοφορία των επισκεπτών του Betarades.gr. Σχεδόν 3.700 χρήστες κατέθεσαν την ψήφο τους. Για να διεκδικήσει ένας πάροχος το βραβείο “Καλύτερη Καινοτομία στην Εμπειρία Αθλητικού Στοιχήματος”, απαιτήθηκε η έγγραφη κατάθεση της υποψηφιότητάς του. Οι υποψηφιότητες ελέγχθηκαν και κρίθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από ειδικούς, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο τους αθλητικού στοιχήματος στο διαδίκτυο.

Σχετικά με την Better Collective

Το Betarades.gr αποτελεί μία από τις “ναυαρχίδες” της Better Collective. Το όραμα της Better Collective είναι να συνδράμει τους iGamers μέσω της διαφάνειας και της τεχνολογίας – αυτό είναι που την κατέστησε τον παγκόσμιο ηγέτη στη δημιουργία ιστοσελίδων με προγνωστικά στοιχήματος, πληροφορίες για τους bookmaker και iGaming κοινοτήτων. Το portfolio της Better Collective περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα ιστοσελίδων και προϊόντων, ανάμεσά τους και το bettingexpert.com, μία σελίδα που εμπιστεύονται όσοι αναζητούν προγνωστικά από εξειδικευμένους tipsters και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση του παιχνιδιού. Η Better Collective εδρεύει στην Κοπεγχάγη και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης (BETCO).