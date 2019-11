Οι "The Gaimers by Stoiximan" ξεκινούν ένα παιχνίδι για καλό σκοπό!

Σε μία μάλλον καινοτόμα προσέγγιση του εθελοντισμού σε εταιρικό επίπεδο, περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι συμμετέχουν τόσο σε ενέργειες για την κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευσή τους για θέματα ΕΚΕ και τη δημιουργία δικών τους προτάσεων και δράσεων, ώστε να ενταχθούν ενεργά στη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan. Έτσι, μετά την πρωτοβουλία brain gain «Try this at Home» και το αγαπημένο σε πολλά παιδιά από κάθε γωνιά της χώρας πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες», η Stoiximan, η κορυφαία GameTech εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της που υλοποιεί από το 2017 με δράσεις που εναρμονίζονται με τους κεντρικούς πυλώνες της Stoiximan που αφορούν στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και στον Αθλητισμό.

Τοποθετώντας τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά σε μία πιο γερή βάση, η πρώτη δράση για τους “The Gaimers by Stoiximan” ξεκίνησε από την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη στρατηγική. Σε συνεργασία με το HIGGS, τον πρώτο incubator/accelerator για μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη, 27 Gaimers συμμετείχαν σε ένα Angel Seminar, όπως ονομάζεται το πρωτότυπο τετράωρο σεμινάριο του HIGGS που στόχο έχει να φέρει κοντά εταιρείες και οργανισμούς καταλήγοντας στο σχεδιασμό δράσεων με κοινωνικό σκοπό. Ακολουθώντας συγκεκριμένη δομή και μεθοδολογία, οι 27 άνθρωποι της Stoiximan, που προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας και με μόνο κριτήριο την εθελοντική τους διάθεση για συμμετοχή, έμαθαν περισσότερα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τους πυλώνες της Stoiximan και στη συνέχεια συνεργάστηκαν με έξι Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του HIGGS για το σκοπό του σεμιναρίου. Έτσι, οι οργανώσεις SPIN, Social Hackers Academy, Cyberno, The Tipping Point, το περιοδικό δρόμου Σχεδία και ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ, παρουσίασαν το όραμα, τους στόχους, τις ανάγκες και τις δράσεις τους για το 2020, ενώ οι Gaimers είχαν την ευκαιρία να συνδημιουργήσουν προτάσεις προς αξιολόγηση για τη στρατηγική της Stoiximan για το 2020, με ιδέες από εκπαιδευτικές δράσεις από απόσταση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την τεχνολογική εκπαίδευση ανθρώπων ευπαθών κοινωνικών ομάδων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη, μέχρι και την αποστολή των Μικρών Ηρώων στο Διάστημα!

Δείτε πλάνα από την πρώτη δράση των “The Gaimers”, το CSR Workshop:

Επόμενος σταθμός για τους “The Gaimers” στάθηκε ο οικισμός του Νέου Πόντου στην περιοχή του Νέου Βουτζά. 60 Gaimers και τα μέλη των οικογενειών τους, στο πλαίσιο της δεύτερης δράσης που υλοποιήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου έφεραν σε πέρας την αποστολή για τη φύτευση 500 νέων δέντρων στην πρώτη εταιρική ενέργεια αναδάσωσης της we4all, μιας παγκόσμιας εκστρατείας με σκοπό την αντιστροφή της καταστροφής που προκαλείται στο περιβάλλον κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές και την παράνομη κοπή δέντρων. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών της Stoiximan για το Μάτι, που ξεκίνησε με τη χορηγική υποστήριξη του τουρνουά 3on3 Παναγιώτης Χαμηλοθώρης σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο ΜΕΣΜΑ και θα συνεχιστεί με την κατασκευή και παράδοση έργων υποδομής για τους ανθρώπους της περιοχής.

Πλάνα από τη δεύτερη δράση των “The Gaimers”:

Σε δήλωσή της η κα Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Director της Stoiximan σημείωσε «Είναι μια από τις πολύ περήφανες στιγμές της Stoiximan. Η συγκινητική ανταπόκριση των “The Gaimers” αποδεικνύει ότι το έδαφος ήταν έτοιμο από καιρό ώστε οι άνθρωποι της εταιρείας να γίνουν ένας από τους κρίκους της αλυσίδας δράσεων κοινωνικής προσφοράς που αναπτύσσει η Stoiximan δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Στη Stoiximan λέμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι περισσότερο από αυτό που κάνουμε, είναι αυτό που είμαστε. Και αποστολή των “The Gaimers” είναι να δώσουν σάρκα και οστά στις κοινωνικές δράσεις της Stoiximan σε όλες τις διαστάσεις, από τη στρατηγική μέχρι την υλοποίηση, να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για μια διαφορετική ανάπτυξη: των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν, του οράματος της εταιρείας που εργαζόμαστε, του οφέλους της κοινωνίας όπου ζούμε. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι για εμάς η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι υπόθεση ενός τμήματος, αλλά ολόκληρης της εταιρείας μας, ενός ζωντανού οργανισμού με δυναμική, όραμα και πάθος για ό,τι κάνουμε. Και έχουμε να κάνουμε πολλά.»