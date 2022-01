Πώς επιλέγει τους ανθρώπους της η μεγαλύτερη εταιρεία delivery: οι "πρωταγωνιστές" απαντούν

Πίσω από την επιτυχία κάθε μεγάλης εταιρείας βρίσκονται οι άνθρωποί της. Αυτό ισχύει και για το efood που μεγαλώνει κάθε χρόνο, αυξάνοντας τους εργαζομένους της, στους οποίους παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας και παροχές ανάλογα με το επαγγελματικό αντικείμενό τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το efood βρέθηκε για δύο σερί χρονιές (2020 & 2021) στην πρώτη 3άδα των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Το efood συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας, διαγράφοντας μια σημαντική πορεία ανάπτυξης για να καταφέρει σήμερα να αποτελεί πρότυπο επιχείρησης τόσο για τις υπηρεσίες του όσο και το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει στους εργαζόμενούς του. Το efood δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν όπως έχει αποδειχθεί και από πολλούς που έχουν ξεκινήσει από entry level θέση και έχουν φτάσει σε υψηλές θέσεις και να κάνουν lead ομάδες. Αναπτύσσοντας διαρκώς την τεχνολογία του έχει καταφέρει 10 χρόνια και μια πανδημία μετά όχι μόνο να πετύχει το καλύτερο customer experience αλλά και να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων, τέσσερις εργαζόμενοι στο efood εξήγησαν στο NEWS 24/7 πώς κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, ποιο είναι το "μυστικό" για το καλύτερο customer care, γιατί η εταιρεία αποτελεί ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον.

Η Ευτυχία Κουτσαγκουλάκη, HR Manager στο efood παρουσίασε το πώς προσαρμόστηκε η εταιρεία, από την πρώτη κιόλας στιγμή, στη δύσκολη αυτή περίοδο. "Τα τελευταία δύο χρόνια είναι μια παράξενη και απαιτητική περίοδος για όλους μας. Το efood υπήρξε από τις πρώτες εταιρείες που μετακίνησε από την μια στιγμή στην άλλη σχεδόν το σύνολο του δυναμικού του σε εξ αποστάσεως εργασίας και εξακολουθούμε να υιοθετούμε αυτό το νέο τρόπο εργασίας μέχρι σήμερα, προσφέροντας ανοιχτά τα headquarters σε κάθε εργαζόμενο για συλλογική εργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση όταν αυτό χρειάζεται.

Πέρα όμως από τα πρακτικά ζητήματα, νοιαζόμαστε για την σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων μας και για αυτό έχουμε εντάξει την παρουσία Επισκέπτη υγείας που μας υποστηρίζει στην προστασία μας κατά του COVID-19 καθώς την λειτουργία 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους efooders αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους. Στα πλαίσια αυτά, προσφέρουμε και μια σειρά από online courses με διάφορα προγράμματα γυμναστικής, ώστε να συμβάλλουμε στο συνολικό well being των efooders.".

Τι είναι όμως αυτό που "κερδίζει" τους νέους; Σύμφωνα με την Ευτυχία Κουτσαγκουλάκη είναι η κουλτούρα της εταιρείας: Έχουμε μια ιδιαίτερη κουλτούρα που βασίζεται στις τρεις βασικές μας αξίες και αναζητούμε εκείνους που τις ενστερνίζονται και τις έχουν ήδη μέσα τους. 1. We deliver solutions: Εργαζόμαστε καθημερινά για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις τόσο στους χρήστες όσο και στους συνεργάτες μας. Δεν είναι απλά η δουλειά μας. Είναι στάση ζωής. 2. We care: Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το φαγητό τους χρήστες μας, τα καταστήματα. Προσφέρουμε σε όποιον το έχει ανάγκη. Νοιαζομαστε για τους πελάτες, τους συνεργάτες και προσπαθούμε να δίνουμε ό,τι μπορούμε πίσω στην κοινωνία. 3. We always aim higher: Στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε κάνοντας τα πάντα για να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία delivery. Ξεκινήσαμε με το φαγητό. Μετά ήρθαν το supermarket, οι κάβες, τα ιχθυοπωλεία, οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία αλλά και το μεγάλο για εμάς κεφάλαιο που ακούει στο όνομα "efood market". Συνεχίζουμε στοχεύοντας στην ενίσχυση της υπηρεσία μας με ακόμα περισσότερες επιλογές.

Το customer care είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του efood

Όσα περιέγραψε η Ευτυχία Κουτσαγκουλάκη είναι όσα κάνει η εταιρεία για να βελτιώνει τις υπηρεσίες της και να αποτελεί ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Ποιο είναι όμως, το μυστικό, η "φόρμουλα" την οποία ακολουθεί το efood για να διατηρεί σε τόσο υψηλό επίπεδο την εξυπηρέτηση πελατών; Την απάντηση έδωσε ο Τάσος Μπαρούς, Workforce Supervisor Customer Care ,. "Κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός για εμάς, προσπαθούμε να βρούμε λύση σε ότι προκύψει. Αξία του τμήματος ήταν από την αρχή και παραμένει να είναι όλοι χαρούμενοι, μα πάνω απ’ όλα χορτάτοι. Το customer care είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του efood, έτσι αντιλαμβάνεται κανείς πως η άμεση επικοινωνία είναι η “μυστική μας φόρμουλα” καθώς κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι aligned κα άμεσα ενημερωμένοι για τυχόν προβλήματα".

Δίνουμε μεγάλη σημασία στο product development

Για μια εταιρεία τόσο μεγάλη όπως το efood, οι ενέργειες του τώρα είναι αυτές που "χτίζουν" το μέλλον. Ρωτήσαμε τον Θωμά Λεκκάκο, Product Manager ποια είναι τα επόμενα βήματα σε αυτό το φιλόδοξο project το οποίο ονομάζεται efood και εκείνος μας απάντησε ότι κύριος στόχος είναι η ενίσχυση των επιλογών του καταναλωτή. "Είμαστε μια εταιρεία που δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο product development. Το προϊόν μας είναι η ραχοκοκαλιά της συνολικής μας εμπειρίας. Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη να οδηγεί την εφαρμογή μας σε νέα επίπεδα, κρατώντας το efood στην κορυφή του online delivery. Δουλεύουμε εντατικά και αναπτυσσόμαστε με κατεύθυνση να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις επιλογές του καταναλωτή, ποντάροντας στο q-commerce, τον στόλο διανομής και τις last mile παραδόσεις.

Ενσωματώνουμε top notch τεχνολογικά εργαλεία και καινοτομίες στα προϊόντα μας με σκοπό την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη σε μια πλατφόρμα με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Αφενός θέλουμε να καταφέρουμε να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες μας σε αυτή την νέα αγοραστική εμπειρία έχοντας διαμορφώσει το efood ως one stop destination πλατφόρμα, αφετέρου θέλουμε κάθε παραγγελία να είναι εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη ως προς την τέλεια εμπειρία delivery που προσφέρει το efood.

Προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός πως βρισκόμαστε σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον και μέσω της Delivery Hero έχουμε πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με πολλά διαφορετικά brands ανά τον κόσμο, διαφορετικά case studies, νέα tools που μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα και στη δική μας αγορά".

Περισσότεροι διανομείς να χρησιμοποιούν πατίνια και ποδήλατα