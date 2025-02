Ρεβυθούσα: “Σήμα” για τον κανονισμό ρυμούλκησης

Λόγω της σπουδαιότητας και της επικινδυνότητας που υφίσταται γενικότερα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, κρίνεται, από την Ένωση Πλοιοκτητών, η άμεση προσαρμογής του σχετικού πλαισίου που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Την ανάγκη επανεξέτασης του κανονισμού των ρυμουλκήσεων στην εγκατάσταση της ΥΦΑ Ρεβυθούσας, επισημαίνει η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, που σημειώνει, παράλληλα, ότι το Π.Δ. 83/2022 με τα νέα δεδομένα κανονισμών ρυμούλκησης και πυρόσβεσης κτλ αλλά και με οι απαιτήσεις του Society of International Gas Tankers and Terminals Ltd. (SIGTTO) για τις προδιαγραφές των ρυμουλκών που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ήδη, εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Αποκρούει, δε, τα σχόλια για άνοδο των κοστολογίων ρυμούλκησης που καταγράφηκαν στον τύπο.

Αναλυτικά η Ένωση αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη και απορία διαβάσαμε στη χθεσινή Ναυτεμπορική τις δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής-Πειραιώς κ. Νικόλαου Φιριππή σχετικά με την “αλματώδη” αύξηση του κόστους παροχής ρυμουλκικών υπηρεσιών στα LNG πλοία στην εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας του ΔΕΣΦΑ και μάλιστα εξαιτίας του προεδρικού διατάγματος για τα ρυμουλκά (προφανώς εννοεί το Π.Δ. 83/2022).

Απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή δήλωση, οφείλουμε, ως Ένωση, να προασπίσουμε την αλήθεια προκειμένου να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς τα πραγματικά τεκταινόμενα στον χώρο των ρυμουλκήσεων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αναφορικά με το κόστος ρυμούλκησης, λυπούμαστε πραγματικά γιατί ο Πρόεδρος του ΣΩΝΠΑΠ απέκρυψε ένα γεγονός και λησμόνησε άλλο ένα.

Απέκρυψε ότι η χρέωση των ρυμουλκικών υπηρεσιών σε αυτή την κατηγορία των πλοίων αυξήθηκε από το 2017 μέχρι και σήμερα κατά 20%, δηλ. όσο περίπου ανέβηκε μεσοσταθμικά ο δείκτης του πληθωρισμού στην χώρα μας τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Αυτονοήτως το Π.Δ. 83/2022 δεν έχει καμία σχέση με την τιμολογιακή πολιτική κάθε εταιρείας. Με απλά λόγια και με βάση τα στοιχεία, ο μέσος όρος των χρεώσεων ανά πλοίο για το 2024, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κυμάνθηκε στις 105.000 ευρώ. Επίσης, λησμόνησε ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέγεθος στην διαμόρφωση των τιμών των υπηρεσιών ρυμούλκησης που είναι οι προμήθειες των ναυτικών πρακτόρων οι οποίες κυμαίνονται σε ποσοστό 15-20% στις συνολικές χρεώσεις ανά ρυμούλκηση, και φθάνουν έως τις 25.000 – 30.000 ευρώ!

Θα ήταν, επομένως, φρόνιμο οι ναυτικοί πράκτορες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πλοιοκτητών τους, αν και εφόσον επιθυμούν την ανταγωνιστικότητα των τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο διεθνές περιβάλλον, να επανεξετάσουν πρώτα απ’ όλα τις δικές τους υπέρογκες προμήθειες, οι οποίες μάλιστα χρεώνονται χωρίς οι ίδιοι να επενδύουν σε ρυμουλκά.

Επίσης, λόγω της σπουδαιότητας και της επικινδυνότητας που υφίσταται γενικότερα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη για την εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ επανεξέταση του κανονισμού των ρυμουλκήσεων στην εγκατάσταση της ΥΦΑ Ρεβυθούσας, σύμφωνα όχι μόνο με το Π.Δ. 83/2022 αλλά και με τις απαιτήσεις του Society of International Gas Tankers and Terminals Ltd. (SIGTTO) για τις προδιαγραφές των ρυμουλκών που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Στο φόντο αυτό, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Ξηραδάκης τόνισε: «Σχετικά με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΩΝΠΑΠ, η Ένωσή μας απαντά ότι είναι στην διάθεση των αρμοδίων τα τιμολόγια και οτιδήποτε άλλο αναφέρουμε για τις χρεώσεις των ρυμουλκών στα πλοία LNG. Από πλευράς μας, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε απολύτως. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε υπέρμαχοι και ότι συνεχίζουμε πάντοτε να αγωνιζόμαστε για ρυμουλκήσεις ασφαλείς επιχειρησιακά και ανταγωνιστικές εμπορικά που δεν υπολείπονται αυτών που παρέχονται σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο Μεσαίωνας στις ρυμουλκήσεις στα ελληνικά λιμάνια και τα συντεχνιακά συμφέροντα που εξακολουθούν να επιδιώκουν την διατήρησή του, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».