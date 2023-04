Σαράντης: "Μπόνους" ανάπτυξης και από τις εξαγορές το 2023

Επενδύσεις στην παραγωγή αλλά και η στρατηγική εξαγορών που προσθέτουν τζίρο αλλά προσφέρουν οικονομικές συνέργειες συνεχίζουν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης το ομίλου Σαράντη, ο οποίος προσδοκά σημαντική ενίσχυση μεγεθών το 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση των προβλέψεων για τη χρήση του 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο όμιλος αναμένει αυξημένο τζίρο κατά 7,8%, στα 480 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει αύξηση των κερδών EBITDA κατά 18,4% στα 53,9 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη για τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνεται στα 28,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση.

Πάντως, ο όμιλος αναμένεται να προχωρήσει σε θετική αναθεώρηση της πρόβλεψης για την τρέχουσα χρήση μετά την ενσωμάτωση της πολωνικής Stella Pack (η εξαγορά της παραγωγικής εταιρείας ειδών οικιακής χρήσης τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από την πολωνική Επιτροπή Ανταγωνισμού). Παράλληλα, οι θετικές ενδείξεις του α’ τριμήνου του 2023 χαρακτηρίζουν κάπως συντηρητική την υφιστάμενη πρόβλεψη ανάπτυξης μεγεθών για το 2023. Κατά τον CFO του ομίλου, Κ. Ροζακέα, ήδη οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων στο α’ τρίμηνο της χρονιάς άγγιξαν το 20% σε ενοποιημένη βάση (17% like for like, αν εξαιρεθεί το εφέ της εποχικότητας λόγω Πάσχα), ποσοστό υπερδιπλάσιο της πρόβλεψης που διατύπωσε χθες για αύξηση πωλήσεων κατά 7,8% για το σύνολο του 2023.

Νέες επενδύσεις

Εφόσον η εξαγορά της πολωνικής παραγωγικής εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, ο όμιλος επανεκκινεί διαπραγματεύσεις για την εξαγορά ομοειδούς εταιρείας (με σήματα ειδών οικιακής χρήσης) στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον κ. Ροζακέα, αφορά εταιρεία μικρότερου βεληνεκούς (το 1/3 της Stella Pack) με σημαντικό μερίδιο στην τοπική αγορά, και η οποία κατά τη στρατηγική εξαγορών της Σαράντης θα προσθέσει μέγεθος στο universe του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη. Επιπλέον, ο όμιλος μετά τη δρομολόγηση απεμπλοκής από το joint venture με την Estee Lauder πραγματοποιεί επαφές για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου καλλυντικών επιλεκτικής διανομής με τον κ. Ροζακέα να σημειώνει πάντως πως δεν αναμένεται κάποια προσθήκη μέσα στην τρέχουσα χρήση.

Η διοίκηση του ομίλου επανέλαβε πως δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις προϊόντων το 2023, παρόλα αυτά, δεν προέβλεψε «διόρθωση» τιμών προς τα κάτω εξαιτίας της αποκλιμάκωσης του κόστους. Κατά την εκτίμηση της διοίκησης του ομίλου, η μείωση τιμών δεν θα είναι άμεση στο ράφι, αλλά θα έρθει εμμέσως μέσω προωθητικών ενεργειών.

