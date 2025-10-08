Συνεργασία Snappi με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Όλοι οι κάτοχοι κάρτας AB Plus λαμβάνουν €18 με την εγγραφή τους στη Snappi.

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την ΕΚΤ, και η ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν δυνάμεις για να αλλάξουν τον τρόπο που οι πελάτες τους ζουν και συναλλάσσονται. Μέσα από μία συνεργασία που φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στην καθημερινότητα, οι δύο εταιρείες θα προσφέρουν στους πελάτες τους μια σειρά από ξεχωριστές εμπειρίες και επιβραβεύσεις.

Από σήμερα, κάθε κάτοχος κάρτας AB Plus που εγγράφεται στη Snappi θα λαμβάνει 600 πόντους αξίας €18 στον λογαριασμό επιβράβευσης του AB Plus και δωρεάν μεταφορικά για έως τέσσερις online παραγγελίες από το ab.gr και το AB app.

Η Snappi συνδυάζει την απλότητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία μιας neobank με την αξιοπιστία και την ασφάλεια μίας τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας μια νέα τραπεζική εμπειρία προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

«Το να κάνεις το πρώτο βήμα προς το mobile banking μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά συχνά χρειάζεται εκείνη η μικρή ώθηση για να ξεκινήσεις. Μόλις όμως οι πελάτες δοκιμάσουν τη Snappi, ανακαλύπτουν πόσο πιο απλή και άμεση γίνεται η καθημερινότητά τους – χωρίς ουρές, χαρτούρα ή ραντεβού. Λίγες μόνο μέρες μετά το λανσάρισμά της, η Snappi γίνεται η βασική επιλογή για τις καθημερινές τραπεζικές ανάγκες: δωρεάν μεταφορές χρημάτων με GR IBAN, αξιόπιστες πληρωμές με κάρτα χωρίς χρεώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσες μεταφορές μέσω IRIS, πληρωμές λογαριασμών και υποστήριξη πελατών 24/7 από ανθρώπους στα ελληνικά και αγγλικά. Με επιτόκιο 3% ετησίως, τα χρήματα των πελατών αποδίδουν περισσότερο ενώ παραμένουν πάντα διαθέσιμα. Παράλληλα, η υπηρεσία Snappi Pay Later με τέσσερις άτοκες δόσεις προσφέρει ευελιξία για μεγαλύτερα ή απρόβλεπτα έξοδα, ενώ οι συναλλαγές μέσω Snappi συμβάλλουν στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, ώστε κάθε ευρώ να έχει μεγαλύτερη αξία. Μαζί με την ΑΒ Βασιλόπουλος, δίνουμε αυτή τη μικρή ώθηση που βοηθά τους πελάτες μας να γνωρίσουν ένα banking πιο απλό, πιο έξυπνο και πιο ανθρώπινο», δήλωσε ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi.

«Στην ΑΒ Βασιλόπουλος οι συνεργασίες έχουν αξία όταν μετατρέπονται σε χειροπιαστά οφέλη για τους πελάτες μας. Με τη Snappi ενεργοποιούμε τη δύναμη του AB Plus, του προγράμματος πιστότητας της εταιρείας μας, που εδώ και σχεδόν 30 χρόνια μετρά πάνω από 2,5 εκατομμύρια μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουμε πόντους, που ισοδυναμούν με 18€ αγορών, αλλά και δωρεάν μεταφορικά για τέσσερις παραγγελίες, μέσω του κορυφαίου eCommerce δικτύου μας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πελατών μας. Με καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες φροντίζουμε να επιστρέφουμε αξία και να ενισχύουμε το καθημερινό καλάθι πολλών νοικοκυριών», δήλωσε ο Ανδρέας Συμεώνογλου, SVP Commerce & Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος.