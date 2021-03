The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ: Παράταση, έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου για την πρώτη online έκθεση παραδοσιακών τροφίμων και ποτών

Η online έκθεση, The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ, που πραγματοποιήθηκε από 01 έως 05 Μαρτίου 2021, παρατείνεται για μια εβδομάδα, σε συνέχεια τόσο της εντυπωσιακής συμμετοχής των επιχειρηματιών και παραγωγών του κλάδου, όσο και των επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, μέχρι στιγμής, η έκθεση, φιλοξένησε στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα www.thedelifair.gr 215 παραγωγούς, 2.500 προϊόντα και 60.000 επισκέπτες, ενώ παρουσιάστηκαν με πάνω από 10.000 προβολές, 60 webinars, live cooking sessions και Meet the producer συναντήσεις. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 ραντεβού παραγωγών με επιχειρήσεις του κλάδου και μεγάλες αλυσίδες από τον χώρο της εστίασης, των ξενοδοχείων και της χονδρικής και καταχωρήθηκαν περισσότερα από 4.000 αιτήματα για την αποστολή δειγμάτων.





Λόγω της μεγάλης συμμετοχής, η έκθεση που φέρνει κοντά τους Έλληνες παραγωγούς με εξειδικευμένους επαγγελματίες, παρατείνεται δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερες One to One online συναντήσεις, στους παραγωγούς που επιθυμούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να διευρύνουν τις δυνατότητες συνεργασίας με φορείς της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Ο γαστρονομικός πλούτος της Ελλάδας και οι μοναδικές συνταγές από τις 7 συμμετέχουσες περιφέρειες θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους

επισκέπτες της The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ, που για ακόμη μια εβδομάδα θα ενημερώνονται για τις τάσεις της αγοράς, θα μαθαίνουν μυστικά γενεών, διατροφικά tips και χρήσιμες πρακτικές για το μέλλον της εστίασης.

Ανακαλύψτε την έκθεση εδώ: www.thedelifair.gr