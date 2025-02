TITAN: Συμφωνία πώλησης δραστηριοτήτων τσιμέντου στην ανατολική Τουρκία

Η πώληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του oμίλου Titan για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του και την αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 75% της εταιρείας παραγωγής τσιμέντου Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε η Titan Cement International SA. Βάσει της συμφωνίας, το 50% μεταβιβάζεται στην εταιρεία Mugla Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. και το 25% στην εταιρεία Yurt Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.

Μετά τη συμφωνία, ο όμιλος Titan θα λάβει συνολικά σε μετρητά 87,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πώληση εντάσσεται στους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης του ομίλου Titan στην Τουρκία.

Η πώληση περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο τσιμέντου, έναν σταθμό διανομής τσιμέντου και τις σχετικές υποδομές.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές τις δραστηριότητες θα ενταχθούν στις νέες εταιρίες στο πλαίσιο της συμφωνίας, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχεια για τους πελάτες και τους συμμετόχους. Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η πώληση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του oμίλου Titan για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του και την αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όμιλος θα συνεχίσει τη λειτουργία της μονάδας άλεσης παραγωγής τσιμέντου και το ορυχείο ποζολάνης στη Δυτική Τουρκία.