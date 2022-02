Το HoReCa Empowered επιστρέφει με τον μεγαλύτερο κύκλο δωρεάν εκπαιδεύσεων και ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο

10 υποτροφίες Bartending από τις Bar Solutions & Bar Academy , 1 Υποτροφία Εκπαίδευσης στο F & B Management από τον Όμιλο LEMONDE , 20 συμμετοχές στα coffee training workshops από τους coffee experts της Coca - Cola 3 E , 30 συμβουλευτικές καριέρας και 16 mentoring sessions





Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για ιδιοκτήτες καταστημάτων και το προσωπικό τους





Εγγραφές στο https://empoweredgr.com/live-sessions

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022 - Το HoReCa Empowered, το No1 πρόγραμμα δωρεάν εκπαιδεύσεων για επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου εστίασης και τουρισμού, επιστρέφει στις 8 Μαρτίου με τον μεγαλύτερο κύκλο σεμιναρίων που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα!

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν περισσότερες από 100 ανοιχτές θέσεις στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και τους συνεργάτες του προγράμματος, καθώς και 10 υποτροφίες Bartending από τις Bar Solutions & Bar Academy, 1 Υποτροφία Εκπαίδευσης στο F&B Management από τον Όμιλο LEMONDE, 20 συμμετοχές στα coffee training workshops από τους coffee experts της Coca-Cola 3E, 30 συμβουλευτικές καριέρας και 16 mentoring sessions. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ιδιοκτήτες καταστημάτων, δίνοντας τους την ευκαιρία να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους και να εκπαιδεύσουν δωρεάν το προσωπικό τους.

24 ζωντανά διαδικτυακά sessions σε καίριες θεματικές όπως: βασικές τεχνικές barista, Mixology, Customer Service, Digital Marketing και Social Media, F&B Management και Cost Control, HoReCa trends 2022 κ.α. καθώς και 30 ομιλητές και μέντορες, θα ενισχύσουν τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες του κλάδου με νέες δεξιότητες. Για όλα τα σεμινάρια δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο νέος κύκλος των live digital Sessions του Empowered, υλοποιείται με στρατηγικούς συνεργάτες το kariera.gr και την Social Innov και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στη σελίδα του προγράμματος empoweredgr.com στο tab live-sessions.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ COCA-COLA 3E & ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HORECA

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ανοιχτές θέσεις εργασίας στην ομάδα πωλήσεων και την εφοδιαστική αλυσίδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον καθώς και σε σημαντικές επιχειρήσεις HoReCa συνομιλώντας στα αντίστοιχα sessions με την Μαριέττα Πίσκα HR Business Partner and Head of Learning & Development στον Όμιλο Ξενοδοχείων H Hotels Collection, τον Σπύρο Κερκύρα, ιδιοκτήτη των Hide&Seek, 42 Barstronomy, Hono&Lulu Restaurant, Branco Bar, Monzu Restaurant και Bar Solutions και τις Λία Ζαμπέτογλου, Head of Learning & Talent Development και Ελένη Τσακίρη, Operations Talent Acquisition Manager στην Sani/Ikos Group.

UPSKILLING ΑΠΟ AMBASSADORS ΚΑΙ EXPERTS ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Coffee Expert trainings, από τον Costa Coffee Expert, Σάββα Πετρούτσο και τον Φάνη Λέκο, Coffee Capability Development Manager Coca-Cola HBC, Aperitivo trainings από τους Gruppo Campari Brand Ambassadors Βασίλη Κοτζαμπασόπουλο & Κυριάκο Κουτρουμπή, Bartender Coaching από τον Μπάμπη Καϊδαλίδη , Founder & Managing Director of Bar Academy, Customer Service training από τον Σπύρο Κερκύρα, ιδιοκτήτη της Bar Solutions και των καταστημάτων Hide&Seek, 42 Barstronomy, Hono&Lulu Restaurant, Branco Bar και Monzu Restaurant, τον Κοσμά Κροκίδα, Group Marketing Director Goody's-Everest Group και την Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Γενική Διευθύντρια BCA College, Εcommerce και digital platforms training με την Κατερίνα Φραϊδάκη, Διδάκτορα Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας AUEB & Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, F&B Management &Cost Control από τον Ιωάννη Πατεστή F&B Manager, LEMONDE.

Για τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού: Training για τα απαραίτητα skills από την Λία Ζαμπέτογλου, Head of Learning & Talent Development στην Sani/ Ikos Group, Εισαγωγή στα προγράμματα Διαχείρισης Κρατήσεων από τον Μάριο Παπακωνσταντίνου, Module Leader & Front Office Manager, BCA College, Receptionist training από την Χριστίνα Κωνσταντινίδου- Γενική Διευθύντρια BCA College, Αναβάθμιση υπηρεσιών τουριστικού γραφείου από τον Δημήτρη Ξυδιά, Travel Agent Manager Far East Market & BCA College, και HoReCa CV Workshop από την Κωνσταντίνα Γρηγορίου Hiring Solutions Manager, kariera.gr.

Επιπλέον στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρουσιαστεί η μεγαλύτερη και πιο περιεκτική έρευνα για τη νέα εποχή του κλάδου HoReCa, που υλοποιήθηκε από την ομάδα HoReCa POD, της νέας εξειδικευμένης ομάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον για τον κλάδο της εστίασης.

DIGITAL SKILLS & SOCIAL MEDIA SEMINARS





Για την ενίσχυση των digital skills των συμμετεχόντων το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στα Social Media και το Digital Marketing από τον Μάριο Βλάχο, Business Training Strategist του Found.ation, Εισαγωγή στο LinkedIn και training για TikTok, Snapchat & Instagram για επιχειρήσεις από την Φωτεινή Βαβίτσα, Instructor της Socialinnov, Εισαγωγή στα Μυστικά του YouTube και training πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει το Canva για εντυπωσιακά Social Media Visuals από την Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, Innovation Projects Specialist του Found.ation.

→Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στη σελίδα empoweredgr.com στο tab live-sessions