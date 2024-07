To “Greece in USA” φέρνει για πρώτη φορά τους “For Freedoms” στην Ελλάδα

Μια συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο Φεστιβάλ Αθηνών.

Το “GREECE IN USA,” παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Αθήνα το πιο επιδραστικό σχήμα για την τέχνη στο Δημόσιο Χώρο στην Αμερική τους FOR FREEDOMS που εμπνεύστηκε ο εικαστικός Hank Willis Thomas, σε επιμέλεια Δρ. Σωζήτας Γκουντούνα.

Η πρωτοβουλία πολιτιστικής διπλωματίας “GREECE IN USA,” που ιδρύθηκε το 2020 υπο την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και λαμβάνει χώρα με πολιτιστικές δράσεις στην Αμερική και την Ελλάδα πραγματοποιεί τις φετινές δράσεις του οργανισμού σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών μεταξύ άλλων παραγωγών στην Ελλάδα και την Αμερική.

Το For Freedoms είναι ένας οργανισμός υπό την ηγεσία των καλλιτεχνών που εστιάζει την τέχνη ως καταλύτη για τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών, τον λόγο και την άμεση δράση. Ιδρύθηκε το 2016 από έναν συνασπισμό καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Hank Willis Thomas, Eric Gottesman, Michelle Woo και Wyatt Gallery, το For Freedoms είναι αφιερωμένο στην προώθηση ενός περιβάλλοντος ακρόασης, θεραπείας και δικαιοσύνης μέσω ενός ευρέος φάσματος δημιουργικής δέσμευσης. Το For Freedoms συνεργάζεται στενά με διάφορους καλλιτέχνες, οργανισμούς, ιδρύματα και επωνυμίες για να διευρύνει το πώς μοιάζει η συμμετοχή σε μια δημοκρατία και να αναδιαμορφώσει τις συζητήσεις για την πολιτική.

Ο δημόσιος χώρος του Πειραιά και η Ιχθυόσκαλα είναι οι ιδανικοί τόποι για αυτή την εικαστική παρέμβαση μιας από τις πιο επιδραστικές καλλιτεχνικές συλλογικότητες της Αμερικής. Σχεδόν όλες οι καμπάνιες των «For Freedoms» έχουν χρησιμοποιήσει διαφημιστικές πινακίδες για να θέσουν μια ερώτηση: Πώς μπορεί μια διαφημιστική πινακίδα (που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μιας δράσης) με την Τέχνη (που προορίζεται να κάνει ερωτήσεις) να δημιουργήσει νέους τρόπους σκέψης και συζήτησης σύγχρονα πολιτικά ζητήματα στην Αμερική;

Οι «For Freedoms» θέλουν να εμπνεύσουν την ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Στοχεύουν στην εκ νέου αφύπνιση μιας πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας γύρω από τη δημιουργικότητα, την ακρόαση, τη θεραπεία και τη δικαιοσύνη. Ενθαρρύνουν και προωθούν τη δημιουργική χρήση της φωνής κάποιου, του σώματός, του μυαλού και, τελικά, της ψήφου. Στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας πολιτιστικής ταυτότητας γύρω από τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών. Είναι εύκολο, όπως είδαμε, να ξεσκίσεις τα πράγματα. Ο πιο σκοτεινός, πολύ πιο δύσκολος δρόμος είναι να φτιάξουμε πράγματα μαζί.

Ο Hank Willis Thomas είναι ένας από τους εκατοντάδες καλλιτέχνες που έχουν σχεδιάσει μέχρι σήμερα διαφημιστικές πινακίδες για τις καμπάνιες των For Freedoms. Το έργο του Hank Willis Thomas περιλαμβάνεται στις μόνιμες συλλογές πολλών μουσείων και γκαλερί, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη; Μουσείο Solomon R. Guggenheim; μεταξύ άλλων. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε το έργο του “Embrace,” ως μόνιμο μνημείο για την πόλη της Βοστώνης.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Greece in USA έχει καταφέρει να προωθήσει το έργο 200 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανισμών σε εξέχοντες πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με Αμερικανούς πολιτιστικούς φορείς ενώ παράλληλα προσφέρει πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στην Ελλάδα (Library Residency). Η Ελλάδα στις ΗΠΑ στοχεύει στην ενεργοποίηση της δυναμικής της σύγχρονης ελληνικής τέχνης με παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς χώρους και στο δημόσιο χώρο της Νέας Υόρκης.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε και να οραματιστούμε την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να προωθήσουμε τη διεθνή ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων στις τέχνες, να διερευνήσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις θεατρικές και επιμελητικές πρακτικές και να διερευνήσουμε σημεία διασταύρωσης μεταξύ των τεχνών, της κοινωνίας και της δημόσιας σφαίρας μέσω παρεμβάσεων, συλλογικών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημοσιεύσεων. Η “Ελλάδα στις ΗΠΑ” στοχεύει στη συνεργασία και την οικοδόμηση μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων με κορυφαία ιδρύματα και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ελλάδα και τον πολιτισμό της και να μεταφέρει μια ολοκληρωμένη εκπροσώπηση της Ελλάδας με την παραγωγή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και επιτρέπουν την πολιτιστική συμμετοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο τον Νοέμβριο του 2021 παρουσιάσαμε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης την πρεμιέρα του Arvo Pärt επεκτείνοντας τον αντίκτυπό της πλατφόρμας σε ένα ευρύ κοινό ενός πολιτιστικού ιδρύματος όπως το Metropolitan. Ο οργανισμός επιχειρεί να «διεκδικήσει ξανά» τη σημασία της τέχνης στην καθημερινή ζωή και στη δημόσια σφαίρα και να δώσει φωνή σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που προηγουμένως δεν είχε ουσιαστική ή επιρροή παρουσία στα αμερικανικά πολιτιστικά γεγονότα, επομένως, ο αντίκτυπός μετριέται κυρίως μέσω συμμετοχή κοινού και κριτικές τέχνης σε εξέχοντα περιοδικά τέχνης, όπως τα Artnet, Artnews, Artforum, Ocula. Xτίζοντας πολιτιστικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών και προσκαλώντας καλλιτέχνες, επιμελητές και μελετητές.

Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού είναι ένας συνασπισμός αξιόλογων επαγγελματιών της τέχνης με έδρα τις ΗΠΑ και την Ελλάδα που μοιράζονται καινοτόμες προσεγγίσεις στην πολιτιστική ηγεσία και την καλλιτεχνική καινοτομία και που ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη διασπορά αλλά και με ελληνικούς οργανισμούς και καλλιτεχνικές κοινότητες στην Ελλάδα. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει να καλλιεργήσει την επόμενη γενιά καλλιτεχνών, επιμελητών και συγγραφέων που ενδιαφέρονται για τα σύγχρονα ελληνικά ζητήματα στην παγκόσμια ανάπτυξη. Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται από επαγγελματίες που συνδυάζουν επιστημονικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, αλλά και έναν μοναδικό συνδυασμό πρακτικής εμπειρίας με ελληνικούς και αμερικανικούς κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς: https://greeceinusa.com

Το συμβούλιο αποτελείται από τον Δρ. Καπλάνη, Γενικό Διευθυντή του Hellenic Festival S.A. (Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου), τον Καθηγητή Ανδρέα Τάκη, πρώην Διευθυντή Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMus και επίκουρο καθηγητή Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την καθηγήτρια, Δρ. Σωζήτα Γκουντούνα με εξειδίκευση στη διεπιστημονική τέχνη και τις διασυνδέσεις μεταξύ των εικαστικών και των παραστατικών τεχνών, μεταξύ άλλων επαγγελματιών του πολιτισμού.

OUT OF THE BOX INTERMEDIA

Ο πολιτιστικός οργανισμός (ΑΜΚΕ) Out of the Box Intermedia (www.outoftheboxintermedia.org) ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα και το Λονδίνο και ειδικεύεται στην έρευνα και την παραγωγή διατομεακών πρότζεκτ με τη διεθνή συνεργασία πανεπιστημίων, καλλιτεχνικών ομάδων και επιστημονικών ιδρυμάτων καθώς διοργανώνει τα τελευταία 15 χρόνια καλλιτεχνικές παραγωγές, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και δημοσιεύσεις στην Ευρώπη και την Αμερική. Ο οργανισμός είναι εγγεγραμμένος στο Πολιτιστικό Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2011.

Έχει υλοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Creative Europe, έχει συνεργαστεί με προγράμματα ΕΣΠΑ και έχει υποστηριχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ωνάσειο Ίδρυμα, το Ίδρυμα ΝΕΟΝ και ιδιωτικές εταιρίες. Παραγωγές του Out Of The Box εξετάζουν δομικούς συσχετισμούς ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη και τη χορογραφική έρευνα και έχουν παρουσιαστεί στο MET Metropolitan Museum of New York, French Embassy New York, New Museum, Iόνιο Βουλή, Ντοκουμέντα, ΕΜΣΤ, Μουσείο Μπενάκη, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Shunt Vaults Λονδίνο, Hunterian Museum Λονδίνο, French Institute, ICA, Historical Archives Museum, Place-London, Frieze London, Tate Modern, στο Δημόσιο Χώρο στη Βυρητό, Ύδρα, Δήλο, στο Βουβάλειο Παρθεναγωγείο στην Ποθία Καλύμνου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου, το Ιστορικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Undercurrent της Νέας Υόρκης, Anya and Shiva Gallery της σχολής John Jay College του Πανεπιστημίου της Πόλης της Νέας Υόρκης CUNY, στο Central Park, το Ελληνικό Προξενείο Νέας Υόρκη μεταξύ άλλων πολιτιστικών χώρων διεθνώς. To 2020 ο οργανισμός ίδρυσε την μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πολιτιστικής διπλωματίας Greece in USA https://greeceinusa.com με στόχο την προώθηση της Ελληνικής Σύγχρονης Τέχνης στην Αμερική.