Ενημέρωση καταναλωτών: Ανακοίνωση προληπτικής ανάκλησης προϊόντος

Η MOOVEAT με αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας προς τους καταναλωτές, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), προχωράει σε προληπτική απόσυρση των παρακάτω παρτίδων προϊόντων:

Σε συνέχεια επικοινωνίας καταναλωτών με την εταιρεία μας αναφέρθηκε παρουσία ευρωτίασης σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων – ημερομηνιών λήξης.

Κατά τον έλεγχο των δειγμάτων που έφτασαν στα χέρια μας και μετά από αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα προήλθε από την συσκευασία ζεστού προϊόντος.

Παρακαλούνται λοιπόν οι καταναλωτές, που έχουν αγοράσει το προϊόν, μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν όπου το έχουν αγοράσει, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του ή ελάτε σε απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2130243036, Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 με 17.00 ή στο email [email protected]

Η εταιρία μας έχοντας δεσμευτεί για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, αντέδρασε, ως όφειλε, άμεσα λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα προς αυτή την κατεύθυνση μέτρα, ούτως ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Ζητούμε συγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε ενώ διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό.

Η ασφάλεια των πελατών μας είναι απόλυτη προτεραιότητα μας.