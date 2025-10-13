Massimo Bottura: Ο θρύλος της παγκόσμιας μαγειρικής έρχεται στο GASTROSOΦY FEST. Εσύ θα λείπεις; 

Ο μαέστρος της υψηλής γαστρονομίας και πρωτοπόρος της κοινωνικής αλλαγής είναι καλεσμένος της διοργάνωσης GASTROSOFY FEST powered by Protergia. Το σπουδαίο έργο του.

Στο πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του δημοφιλούς “Chef’s Table” που στριμάρει στο Netflix και παρουσιάζει το μαγειρικό στυλ, τις προσωπικές ιστορίες και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στο φαγητό μερικών από τους διασημότερους chef στον κόσμο, ο Massimo Bottura στρέφεται προς την κάμερα και ρωτάει: “Γιατί δεν σερβίρουμε κάτι πολύ προκλητικό;“.

Και το έκανε.

Με τον ευφάνταστο τίτλο “Tortellini walking into broth (Τορτελίνι που περπατούν προς τον ζωμό)”, ο Bottura παρουσίασε στο τριών αστέρων Michelin εστιατόριό του στη Μόντενα της Ιταλίας ένα πιάτο που αποτελούνταν από έξι μόνο τορτελίνι, τοποθετημένα το ένα πίσω από το άλλο. “Με αυτό το πιάτο ήθελα να πω πως η παράδοση τις περισσότερες φορές δεν σέβεται τα συστατικά“, λέει στην κάμερα, καλώντας όσους είχαν την τύχη να το γευτούν να σεβαστούν το κάθε ένα ξεχωριστά.

Είναι μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τη φιλοσοφία του παγκοσμίου φήμης chef, ο οποίος θα βρεθεί στο GastrosoΦy Fest powered by Protergia μαζί με σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς Michelin star chef, αναλύοντας την έννοια της θρέψης στη γαστρονομία και το πώς αυτή συνδέεται με τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και παραδόσεις.

Ποιος είναι ο Massimo Bottura

Ιδιοκτήτης του διάσημου εστιατορίου Osteria Francescana στη Μόντενα της Ιταλίας, όπου γεννήθηκε, το οποίο έχει βραβευτεί με τρία αστέρια Michelin, ο Bottura θεωρείται σημείο αναφοράς της διεθνούς γαστρονομίας. Το Osteria Francescana δεν είναι μόνο το καλύτερο εστιατόριο της Ιταλίας, αλλά έχει καταλάβει και την κορυφή της λίστας “The World’s 50 Best Restaurants” το 2016 και το 2018, εδραιώνοντας την παγκόσμια φήμη του Massimo Bottura.

Αλλά το έργο του Bottura δεν περιορίζεται μόνο στην υψηλή γαστρονομία.

Το 2015, μαζί με τη σύζυγό του Lara Gilmore, ίδρυσε το Food for Soul, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση και πολιτιστική πρωτοβουλία με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και της κοινωνικής απομόνωσης.

Από τότε έχουν δημιουργήσει τα Refettorio σε διάφορες πόλεις του κόσμου, όπως το Refettorio Ambrosiano στο Μιλάνο, το Refettorio Felix στο Λονδίνο και το Refettorio Gastromotiva στη Ρίο ντε Τζανέιρο. Το έργο αυτό μετατρέπει τα περισσεύματα τροφίμων σε υγιεινά γεύματα για άτομα που έχουν ανάγκη.

Η πορεία του ξεκίνησε το 1986, όταν απέκτησε την Trattoria del Campazzo κοντά στη Μόντενα, και από τότε ακολούθησε μια πορεία συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας. Το 1994 ο Bottura πούλησε το Campazzo για να φύγει για το Μόντε Κάρλο και να εργαστεί στο πλευρό του Alain Ducasse στο Louis XV. Αυτή η εμπειρία, που αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο πολύτιμες από τον ίδιο τον σεφ, τον οδήγησε να ανοίξει την Osteria Francescana ένα χρόνο αργότερα στην πατρίδα του, τη Μόντενα. Το καλοκαίρι του 2000, ο Bottura έφυγε για την Κόστα Μπράβα για να ολοκληρώσει μια ακόμη εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του, μαγειρεύοντας στο El Bulli με τον Ferran Adria.

Το 2016, ο Bottura αναγνωρίστηκε από τους The New York Times ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργικούς ανθρώπους της χρονιάς και το Osteria Francescana κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή της λίστας “The World’s 50 Best Restaurants”.

Την ίδια χρονιά, η ζωή και το έργο του καταγράφηκαν στο ντοκιμαντέρ Chef’s Table του Netflix, το οποίο καθιέρωσε τον Bottura ως έναν από τους κορυφαίους σεφ του κόσμου.

Ο Massimo Bottura θα συμμετάσχει φέτος στο GASTROSOFY FEST powered by Protergia, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Το GastrosoΦy Fest δεν είναι απλώς μια γαστρονομική εμπειρία, είναι μια γιορτή που περιλαμβάνει 15 live cooking stations με απεριόριστες δοκιμές από 20 και πλέον μοναδικές συνταγές talks και παρουσιάσεις για τις τάσεις της παγκόσμιας κουζίνας, καθώς και περισσότερες από 50 ετικέτες κορυφαίων ελληνικών κρασιών τις οποίες θα αναδείξουν οι Masters of Wine, Γιάννης Καρακάσης και Mark Andrew, ξεδιπλώνοντας τον πλούτο και την πολυμορφία της ελληνικής οινοποιίας για όλους τους παρευρισκόμενους.

Το ατελείωτο Food & Wine Party υψηλής αισθητικής, θα συνοδεύσει ένα μοναδικό live concert από τo αγαπημένο συγκρότημα των Onirama, χαρίζοντας στο φεστιβάλ μία άκρως γιορτινή και εκρηκτική διάθεση.

Οι επισκέπτες μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο GastrosoΦy Fest μέσω της Ticketmaster, ενώ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων ισχύει ειδική early bird προσφορά.