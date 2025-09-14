Η Ελλάδα έχει μαύρο δέρμα, το δέρμα του Γιάννη

Η καταπληκτική δουλειά που έκανε ο σούπερ σταρ της Εθνικής ομάδα στο μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ αποτέλεσε το επιστέγασμα μίας μεγάλης πορείας. Ατομικής και συλλογικής.

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ντραφτ στο ΝΒΑ το καλοκαίρι του 2013, λίγος κόσμος τον ήξερε στην Ελλάδα. Οι μυημένοι με το μπάσκετ, οι αθλητικοί συντάκτες και κάποιοι ακόμα…

Την ώρα που ακούστηκε το όνομά του από τον τότε κομισάριο του ΝΒΑ, τον Ντέιβιντ Στερν, ο 19χρονος, τότε, Γιάννης σηκώθηκε έχοντας στους ώμους του την ελληνική σημαία. Η σκηνή αποτυπώθηκε σε χιλιάδες φωτό και video.

Έκτοτε, ο Γιάννης έχει διάσημος στα πέρατα της γης. Κατέκτησε πρωτάθλημα στο ΝΒΑ (με δικό του, επικό ματς 50 πόντων),πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, έγινε αφίσα σε εκατομμύρια παιδικά κομμάτια δωμάτια σ’ όλο τον κόσμο.

Ήταν o Greek Freek. Greek, Έλληνας. Μαύρος Έλληνας, αυτός και τα αδέλφια του. Μαύρος και Έλληνας; Ναι, και μαύρος και Έλληνας. Η Ελλάδα αποκτά το μαύρο δέρμα του Γιάννη.

Μα πάνω από όλα κατέδειξε (για πολλοστή φορά) ότι ο Γιάννης την πονάει την Ελλάδα. Την πονάει την Ελλάδα ως πατριώτης, ως ο άνθρωπος που γεννήθηκε σ’ αυτή τη γη.

Με την απόδοσή του (για πολλοστή φορά) πέταξε στα μούτρα όσων αμφισβητούν όχι την αξία του γιατί αυτή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά την ελληνικότητά του και την προσήλωσή του στην Εθνική.

Mε τα δάκρυά του ξέπλυνε την ρατσιστική κόπρο του Αυγεία που συχνά πυκνά ακούγεται, εκφράζεται και μολύνει τη δημόσια σφαίρα όταν ο Γιάννης, με κάποια αφορμή, οποιαδήποτε, βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Θυμόμαστε ότι υπουργοί καμώνονταν ότι δεν μπορούσαν να προφέρουν το όνομά του σε μία εμφανή προσπάθεια υποτίμησης.

Σήμερα γλείφουν εκεί που έφτυναν. Αναμενόμενο.

Δεν τους βλέπει αυτό το παιδί. Τι να του πουν όλοι οι χαρτογιακάδες, cd και γυαλιά ηλίου για να ζήσει, έχει βιώσει τον ρατσισμό και τη σκληρότητα στο δέρμα του. Τον κυνηγούσε η αστυνομία. Η μητέρα του πήρε διαβατήριο δεκαετίες μετά την έλευσή της στην Ελλάδα και αφού οι γιοι της είχαν γίνει διάσημοι.

Αλλά ο Γιάννης επέμεινε να δοξάζει την Ελλάδα. Να λέει “η χώρα μου” και να γεμίζει το στόμα του.

Να είσαι καλά παλικάρι μας. Σ’ ευχαριστούμε για όλα…