Μετά τα Δεκεμβριανά και πριν την Βάρκιζα

EAM-KKE demonstrators agitating for the release of over 8,000 political prisoners in Greece, surged the center of Athens during a mass demonstration in December 1945. Rioting broke out between anti-EAM-KKE Greeks and the demonstrators. Police Διαδηλωτές του ΕΑΜ-ΚΚΕ που αγωνίζονταν για την απελευθέρωση περισσότερων από 8.000 πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα, κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης τον Δεκέμβριο του 1945 (AP Photo)