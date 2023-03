Μαξίμου: Εκλογολογία κατά το δοκούν και η εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας

'H εκλογολογία μέχρι να θάψουμε τους νεκρούς μας δεν μπορεί να τεθεί στο τραπέζι", ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο ραδιόφωνο του Real, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στο χθεσινό καθιερωμένο briefing έσπευσε να κλείσει την συζήτηση για τις εκλογές, λέγοντας πως "το ζήτημα αυτό σε αυτή τη φάση δεν απασχολεί καθόλου τον πρωθυπουργό".

Η στάση αυτή, μπορεί να τηρείται επίσημα από την κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας, όπως και θα έπρεπε στον απόηχο μιας τέτοιας τραγωδίας, όχι όμως από ό,τι φαίνεται στο εξωτερικό, με τον νέο υπουργό Μεταφορών και υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, να επικαλείται τις επερχόμενες εκλογές προκειμένου η κυβέρνηση να αποφύγει την συνάντηση με την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση του κράτους Δικαίου και το σκάνδαλο των Υποκλοπών.

Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα, σε επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής, εξηγεί ότι θεωρεί απαράδεκτη την επίσκεψη της επιτροπής στην Ελλάδα εξαιτίας, όπως λέει, του δυστυχήματος στα Τέμπη και του γεγονότος ότι οι εκλογές έχουν ήδη προκηρυχθεί(!).

"Μπορώ να σκεφτώ μόνο ένα κίνητρο για αυτή την απόφαση(πραγματοποίησης της επίσκεψης): την παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική σκηνή ενός κράτους-μέλους, και την εμπλοκή σε πολιτικά παιχνίδια σε μία στιγμή που οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί( national elections have already been announced in my country) για την ερχόμενη άνοιξη", αναφέρει στην επιστολή του ο Γιώργος Γεραπετρίτης και προσθέτει ότι η κυβέρνηση δεν θα συναντήσει τα μέλη της Επιτροπής που ήρθαν στην Ελλάδα, αφού προτεραιότητά της, όπως αναφέρει, είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών του χειρότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της ιστορίας".

Ωστόσο, φαίνεται πως η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης όταν πρόκειται να ελεγχθεί από μία ευρωπαϊκή επιτροπή, όχι όμως όταν πρόκειται για την εφαρμογή της ατζέντας της όπως π.χ. συνέβη με το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων.

Αν το πολύνεκρο δυστύχημα δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να συνεχίσει απρόσκοπτα το νομοθετικό της έργο, αγνοώντας τo timing και τις αντιδράσεις, τότε δεν θα έπρεπε να την εμποδίζει και να συναντηθεί με μία ευρωπαϊκή επτροπή. Αυτή η κατά το δοκούν επικοινωνιακή διαχείριση τραγικών συμβάντων, δεν είναι πρωτοφανής για την συγκεκριμένη κυβέρνηση: Την είδαμε και σε συνθήκες ολικού lockdown, όταν, κατά την πανδημία, συνέχιζε να προωθεί αμφιλεγόμενα νομοθετήματα.

Η κυβέρνηση είναι εμφανές ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να μην έρθει αντιμέτωπη με ανεξάρτητες αρχές για τα ζητήματα Διαφάνειας, αφού -από την λίστα Πέτσα έως το σκάνδαλο των υποκλοπών- είναι γνωστό πως αυτά δεν αποτελούν το δυνατό της σημείο. Κάθε άλλο.

Η διγλωσσία όμως αυτές τις ώρες αποτελεί τεράστια ασέβεια, αφού καθιστά εμφανή την πρόθεση του Μαξίμου να εργαλειοποιήσει την τραγωδία στα Τέμπη.

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αποτελεί προτεραιότητα έναντι όλων όμως των υποθέσεων που καλείται να διαχειριστεί, ή μόνο έναντι εκείνων που αναμένεται να αποβούν σε βάρος της;

