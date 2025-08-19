Τι θα συμβεί όταν ο Τραμπ αποφασίσει να ασχοληθεί με τα Ελληνοτουρκικά;

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ασχολείται με… λεπτομέρειες (Διεθνές Δίκαιο κλπ). Τον ενδιαφέρουν οι fast track ειρηνευτικές διαδικασίες και οι business. Κακοί οιωνοί για τη χώρα μας.

Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιστράτευε την εικόνα της Παναγίας και τον αοιδό του Πάσχα Πέτρο Γαϊτάνο για να καταδείξει την αγάπη της προς την Ελλάδα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία αναλυόταν σε ύμνους για την γείτονα. Με ουσιαστικές αναφορές κι όχι με τυπικά διπλωματικά γλυκόλογα. Συγκεκριμένα, ο Τόμ Μπάρακ δήλωσε προσφάτως τα εξής:

«Η Τουρκία ποτέ δεν έλαβε την αναγνώριση της σημασίας που θα έπρεπε να έχει ως τόσο σημαντικός περιφερειακός παίκτης(…) Αυτό που συνέβη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι μια ευκαιρία για όλους μας να πούμε στοπ. Ας δημιουργήσουμε έναν νέο δρόμο. Η Τουρκία είναι κλειδί σε αυτόν τον νέο δρόμο».

Ο Μπάρακ δεν παρέλειψε σχεδόν να δικαιολογήσει την αγορά ρωσικών S-400 λέγοντας ότι αυτό συνέβη επειδή δεν της δόθηκαν οι Patriot και προϊδέασε για πιθανό αίσιο τέλος σχετικά με την αγορά των F35 από την Τουρκία.

Ο Τόμ Μπάρακ δεν είναι τυχαίος. Δισεκατομμυριούχος και ειδικός διαμεσολαβητής στην Συρία και τον Λίβανο δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις για τόσο σημαντικά θέματα. Προφανώς ομιλεί μετά λόγου γνώσεως σχετικά με τις προθέσεις και τον σχεδιασμό του Τραμπ για την περιοχή.

Το μόνο αγκάθι στο οποίο δεν αναφέρθηκε ο Μπάρακ υμνολογών την Τουρκία, είναι οι τεταμένες σχέσεις της με το Ισραήλ. Βέβαια, και κατά το παρελθόν ήταν κακές οι σχέσεις των δύο αυτών χωρών, αλλά βαθμηδόν εξομαλύνθηκαν. Όπερ σημαίνει ότι δεν αποκλείεται «κάτι» να βρει ο Τραμπ – δεδηλωμένος φίλος του Ερντογάν- για να επαναφέρει σε φιλική τροχιά τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία.

Επιβαρυντικά δεδομένα για μας

Έχουμε, λοιπόν, και λέμε: Αναβαθμισμένη Τουρκία σε όλα τα επίπεδα, αμερικάνικες υμνωδίες για τον ρόλο της, φιλική διάθεση προς την Άγκυρα από ΕΕ και ΝΑΤΟ, βολές της Αθήνας εναντίον του Τραμπισμού από τον ίδιο τον πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή και απόλυτη ταύτιση του Μητσοτάκη με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι στο Ουκρανικό-δηλαδή, στον αντίποδα της πολιτικής Τραμπ.

Με όλα αυτά τα επιβαρυντικά για τη χώρα μας δεδομένα, εκείνο που μένει είναι να ασχοληθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με τα Ελληνοτουρκικά, για να βρεθούμε πιθανώς προ μεγάλης αρνητικής εξέλιξης.

Το δρεπανηφόρο του Τράμπ

Και τούτο γιατί ο Τραμπ δεν χαμπαριάζει από Διεθνές Δίκαιο πίσω από το οποίο οχυρώνεται-και σωστά- η Ελλάδα για αντιμετωπίσει τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και τις ωμές απειλές εναντίον της χώρας μας.

Έτσι ουδόλως αποκλείεται να εμφανιστεί ο Τραμπ ως κομιστής δημιουργικής μεσολάβησης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ωθώντας τις δύο χώρες «να τα βρουν» (π.χ. μοιρασιά κοιτασμάτων στο Αιγαίο), αδιαφορώντας βέβαια για την πραγματική φύση του προβλήματος της χώρας μας με την Τουρκίας(ιταμές διεκδικήσεις, απροκάλυπτες απειλές κλπ).

Αν συμβεί αυτό, και αν εν τω μεταξύ βελτιωθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε δεινή θέση…Μόνη βακτηρία και αρωγός η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πουν ορισμένοι.

Πρόκειται για εκ συστήματος μονόφθαλμους η εθελότυφλους που ποτέ δεν κατάφεραν να αξιολογήσουν σωστά την δυναμική των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Είναι οι ίδιοι που επί Σημιτισμού πίστευαν και διεκήρυτταν ότι τα Ελληνοτουρκικά θα διευθετηθούν οριστικά με την εισδοχή της Τουρκίας στην Ένωση (άρα, έλεγαν, η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίξει την προοπτική αυτή)…

Είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν την βαθμηδόν ισχυροποίηση και τις άκρατες φιλοδοξίες της γείτονος, το φλερτ των Βρυξελλών με την Άγκυρα, τις ραγδαίως αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές/εμπορικές σχέσεις χωρών της Ένωσης με την Τουρκία και, βέβαια, την αμέριστη στήριξη του ανεκδιήγητου Ρούτε, Γραμματέα του ΝΑΤΟ, προς την γείτονα.

Έτσι για την ιστορία

Περιμένοντας το δρεπανηφόρο του Τραμπ στα Ελληνοτουρκικά, επιτρέψτε μας να θυμίσουμε τι έγραφε η στήλη τον Μάιο του 2025 για το ίδιο θέμα:

«Αργά η γρήγορα θα τεθούν επί τάπητος οι διεκδικήσεις της γείτονος, μέσα σε κλίμα αρνητικό για τη χώρα μας και με έξωθεν παροτρύνσεις και πιέσεις για λύση. Προβλέπονται δύσκολες στιγμές για μας, με την Τουρκία ενισχυμένη και με έναν σημαντικό παράγοντα να αποτελεί γρίφο για την στάση του στα Ελληνοτουρκικά.

Πρόκειται για τον παράγοντα Τραμπ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Όταν αποφασίσει να παρέμβει, και δη με τον δικό του απόλυτο τρόπο, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμεριστεί τις ελληνικές θέσεις για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Αν αυτό συνοψιστεί στη επιτακτική φράση «βρείτε τα», εύκολα γίνεται κατανοητό ότι μπορεί να μην συνθλιβεί η χώρα μας, αλλά θα βγει χαμένη στο μπρα ντε φερ με την Τουρκία»…