Ο Χάρι Πότερ διαβάζει Χάρι Πότερ για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο κινηματογραφικός Χάρι Πότερ, διαβάζει -δυνατά και όντας στο σπίτι του- από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου "Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος", από την κλασική σειρά της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Αποσπάσματα θα διαβάσουν μεταξύ άλλων οι οι Ντέιβιντ Μπέκαμ και Ντακότα Φάνινγκ.

Ο Radcliffe, ο οποίος υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ και στις οκτώ ταινίες, ξεκινά τις αναγνώσεις από το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο αφήνουν το μωρό Πότερ στο κατώφλι του σπιτιού του θείου και της θείας του. Από τον καναπέ του, διαβάζει τις περίφημες πρώτες αράδες: "Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much".



ADVERTISING

Έως τα μέσα του καλοκαιριού, θα διαβαστούν, ένα κάθε εβδομάδα, και τα 17 κεφάλαια του βιβλίου και η ακρόαση θα είναι διαθέσιμη στο Spotify και στο wizardingworld.

Άλλοι που θα μας οδηγήσουν με τη φωνή τους στο σύμπαν του Χάρι Πότερ είναι ο Έντι Ρέντμεϊν, του "Fantastic Beasts" και οι Στίβεν Φράι, Κλαούντια Κιμ και Νόμα Ντουμεζβένι.





Το "Harry Potter at Home" εγκαινιάστηκε από την "Wizarding Home Digital" και την ίδια τη Ρόουλινγκ ως απάντηση στην πανδημία, βοηθώντας παιδιά και γονείς την περίοδο του λουκέτου (προσφέρει κουίζ, παζλ, λέσχη θαυμαστών και πολλά άλλα).

"Γονείς, δάσκαλοι και όσοι φροντίζουν τα μικρά για να διασκεδάζουν και να έχουν ενδιαφέρον για πράγματα όσο είμαστε σε λουκέτο, μπορεί να έχουν ανάγκη από λίγη μαγεία, κατά συνέπεια είμαι ενθουσιασμένη που εγκαινιάζω το Harry Potter at Home" είχε πει η συγγραφέας τον Απρίλιο.