Το Netflix στη μάχη κατά του ρατσισμού με δωρεά "μαμούθ"

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ξεσήκωσε χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις ανισότητες, το ρατσισμό και την αστυνομική αυθαιρεσία.

Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνει παγκοσμίως χώρα, ένα κύμα στήριξης προς την μαύρη κοινότητα, μέσα από δωρεές, διαδηλώσεις αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Netflix μπαίνει με τη σειρά του στη μάχη κατά του ρατσισμού, προσφέροντας σε ιστορικά Κολέγια και Πανεπιστήμια 120 εκατομμύρια δολάρια. Ο ιδρυτής της πλατφόρμασ, Reed Hastings εξηγεί "Εγώ και η γυναίκα μου είχαμε το προνόμιο μιας σπουδαίας εκπαίδευσης και θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε κι' άλλοι μαθητές και συγκεκριμένα οι μαύροι, να μπορούν να έχουν το ίδιο ξεκίνημα με εμάς. Ελπίζουμε πως αυτά τα 120 εκατομμύρια δολάρια θα συμβάλλουν ώστε περισσότεροι μαύροι μαθητές να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και θα ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να υποστηρίξουν αυτά τα ιδρύματα, συμβάλλοντας στο να αλλάξουν ριζικά πολλά χρόνια ανισοτήτων σε αυτή τη χώρα".

Ο Hastings και η σύζυγός του, Patty Quillin, θα δωρίσουν από 40 εκατομμύρια δολάρια στο Κολέγιο Morehouse και στο Κολέγιο Spelman. Ακόμα 40 εκατομμύρια δολάρια θα δοθούν στο Ίδρυμα "United Negro College", το οποίο παρέχει υποτροφίες στις ΗΠΑ.

Νέα κατηγορία "Black Lives Matter"

Ακόμα το Netflix εγκαινίασε την κατηγορία "Black Lives Matter" με 47 ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ κατά του ρατσισμού. Ταινίες όπως το "Μοonlight" και το "Malcolm X" αλλά και σειρές όπως το "When They See Us" και το "Dear White People", είναι μερικά από τα αριστουργήματα που περιλαμβάνονται στη νέα προσθήκη της πλατφόρμας.

Η συλλογή της νέας κατηγορίας περιέχει 47 τίτλους ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν και αφηγούνται ιστορίες από μαύρους καλλιτέχνες. Όλοι οι τίτλοι έχουν ως κοινό την παρουσία θεματικών σχετιζόμενων με την κοινωνική αδικία, τον αποκλεισμό και τον ρατσισμό που βιώνουν οι αφροαμερικανοί.

Προς το παρόν η προσθήκη αφορά την αμερικανική έκδοση της πλατφόρμας, ωστόσο η ελληνική έκδοση παρέχει αντίστοιχες δημιουργίες, όπως η «13η Τροπολογία», «When They See Us», «Dear White People», «She’s Gotta Have It», «What Happened Miss Simone?» και «Mudbound».