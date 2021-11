Μπίλι δε Κιντ: 5 πράγματα που δεν ήξερες για τον θρύλο της Άγριας Δύσης

Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας απ' τους μύθους της Άγριας Δύσης, που μπορεί πολλοί από μας να τον μάθαμε από τον Λούκι Λουκ, αλλά υπήρξε στην πραγματικότητα και ήταν πολύ πιο επικίνδυνος απ' το παιδάκι που μάς έδειχνε το κόμικ. Ο Μπίλι δε Κιντ, έζησε μόλις 21 χρόνια, αλλά πρόλαβε να χτίσει ένα όνομα συνώνυμο του σκληρού πιστολά και να αφήσει πίσω του δεκάδες άγριες ιστορίες, στα όρια του θρύλου.

Ακολουθούν 5 ενδιαφέροντα πράγματα απ' τη σύντομη ζωή του, πολλά απ' τα οποία ίσως τα έχεις δει σε κάποια απ' τις δεκάδες ταινίες που κυκλοφορούν με εκείνον πρωταγωνιστή:

1. Ορφάνεψε από μικρός

Δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά για τα πρώτα χρόνια του Μπίλι δε Κιντ, αλλά πιθανότατα γεννήθηκε ως Χένρι ΜακΚάρτι στις ιρλανδικές φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης κάπου στα τέλη του 1859, είτε μια μέρα σαν σήμερα είτε στις 17 Σεπτεμβρίου.. Μεγαλωμένος από μια ανύπαντρη μητέρα, μετακόμισε στη Γουιτσιτά του Κάνσας πολύ μικρός, προτού μεταναστεύσει αργότερα ξανά, αυτή τη φορά δυτικά προς το Νέο Μεξικό στις αρχές του 1870.

Ο Χένρι γρήγορα προσαρμόστηκε στο μέρος και έμαθε να μιλά άπταιστα ισπανικά. Το 1874 η άρρωστη μητέρα του πέθανε από φυματίωση, αφήνοντάς τον ορφανό σε ηλικία μόλις 14 ετών. Ο πατριός του σταμάτησε να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν και όντας μονίμως απών, ο μελλοντικός παράνομος πέρασε την επόμενη χρονιά του ανάμεσα σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία. Πολύ γρήγορα όμως θα το έσκαγε από όλα αυτά και θα βουτούσε στον κόσμο της παρανομίας, ξεκινώντας την “καριέρα” του με μικροεγκλήματα και κλοπές.

2. Δεν λήστεψε ποτέ τρένο ή τράπεζα

Σε αντίθεση με άλλους διάσημους παράνομους της Άγριας Δύσης, όπως ο Τζέσε Τζέιμς ή ο Μπουτς Κάσιντι, ο Μπίλι δε Κιντ δεν έβγαζε τα προς το ζην ως ληστής. Ο Κιντ μπορεί να έκλεβε κάθε τόσο από ένα άλογο για να χρησιμοποιεί, αλλά ποτέ δεν λήστεψε τον ταμία κάποιας τράπεζας, ούτε σταμάτησε κάποιο τρένο για να γδύσει τους επιβάτες του. Η κύρια εγκληματική του δραστηριότητα, για όσο δεν έκανε τον πληρωμένο πιστολά σε μία συμμορία με το όνομα “Regulators”, ήταν να κλέβει αγελάδες στις πεδιάδες του Νέου Μεξικού.

3. Συμμετείχε σε τουλάχιστον εννιά φόνους

Από το 1877 έως και το 1881, ο Κιντ συμμετείχε στους θανάτους τουλάχιστον εννέα ανθρώπων, κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, με τους τέσσερις από αυτούς να πέφτουν νεκροί απ’ το δικό του εξάσφαιρο.

Ένα από τα πλέον διάσημα πιστολίδια έγινε τον Ιανουάριο του 1880 σε ένα σαλούν του Νέου Μεξικού. Σύμφωνα με την ιστορία, ένας μεθυσμένος ονόματι Τζο Γκραντ τρομοκρατούσε τους θαμώνες του μπαρ και απειλούσε να σκοτώσει κάποιον, οποιονδήποτε, πριν πέσει η νύχτα. Διαισθανόμενος ότι βρισκόταν μπροστά σε μπελάδες, ο Κιντ πλησίασε δήθεν αδιάφορα τον Γκραντ και του είπε: "Πολύ ωραίο πιστόλι έχεις”. Έπειτα έβγαλε το όπλο του Γκραντ από τη θήκη του, γύρισε τον κύλινδρο του έτσι ώστε η επόμενη βολή του να βρει σε μια άδεια θαλάμη και το έδωσε πίσω.

Και αυτή η κίνησή αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σοφή. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Γκραντ τράβηξε το πιστόλι του ενάντια στον Κιντ, προσπαθώντας να τον πυροβολήσει πισώπλατα. Όμως δεν υπήρχε καμία σφαίρα για να βρει τον Κιντ στην πλάτη, κι έτσι εκείνος τράβηξε το δικό του όπλο και σκότωσε τον Γκραντ.

4. Ήταν μόνο 21 ετών όταν πέθανε

Ο Μπίλι δε Κιντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά δεν έκατσε να περιμένει να τον κρεμάσουν. Το έσκασε απ’ τη φυλακή, αναζητώντας καταφύγιο στους κατοίκους του Φορτ Σάμνερ στο Νέο Μεξικό, οι οποίοι ανέκαθεν τον συμπαθούσαν.

Εντούτοις, έκανε το λάθος να μην κρατήσει χαμηλό προφίλ, με αποτέλεσμα ο σερίφης Πατ Γκάρετ και δύο βοηθοί του, να μάθουν που κρύβεται και να εμφανιστούν στην πόλη.

Το βράδυ της 14ης Ιουλίου 1881, ο Γκάρετ πήγε στο σπίτι του κτηνοτρόφου Πίτερ Μάξγουελ για να τον ρωτήσει για το πού βρισκόταν ο Κιντ. Εντελώς συμπτωματικά, με το που ξύπνησε τον Μάξγουελ, ο Κιντ πλησίασε κι αυτός το ράντσο, καθώς είχε περάσει από εκεί κοντά για να πάρει το φαγητό του.

Όταν πρόσεξε τη σιλουέτα ενός από τους βοηθούς του Γκάρετ στη βεράντα, ο Μπίλι δε Κιντ τράβηξε το πιστόλι του και γύρισε προς την πόρτα, φωνάζοντας, “Ποιος είσαι;” στα ισπανικά. Δεν πήρε απάντηση και καθώς έμπαινε στη σκοτεινή κρεβατοκάμαρα του Μάξγουελ, εντόπισε το σκιερό περίγραμμα του Γκάρετ. Τότε ρώτησε για ακόμη μία φορά: “Ποιος είσαι;”. Ο σερίφης, μόλις αναγνώρισε τη φωνή του Κιντ, τράβηξε το εξάσφαιρό του και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του. Μία σφαίρα χτύπησε τον 21χρονο στην καρδιά, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

5. Έχει “πρωταγωνιστήσει” σε περισσότερες από 50 ταινίες

Ήταν και στην εποχή του διασημότητα, αλλά ο θρύλος του μεγάλωσε απίστευτα μετά τον θάνατό του χάρη σε μυθιστορήματα, τηλεοπτικές εκπομπές και χολιγουντιανές ταινίες. Ξεκινώντας από τη βωβή ταινία του 1911 “Billy the Kid”, η ιστορία του διάσημου παρανόμου έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη περισσότερες από 50 φορές. Μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς που τον έχουν ενσαρκώσει είναι ο Πολ Νιούμαν, ο Βαλ Κίλμερ και ο Εμίλιο Εστεβέζ.

Μία από τις πιο γνωστές μεταφορές της ιστορίας ήταν το “Pat Garrett and Billy the Kid” του 1973, κι ακόμα κι αν δεν έχεις δει την ταινία σίγουρα έχεις ακούσει το Knockin' On Heaven's Door του Μπομπ Ντίλαν, τραγούδι από το soundtrack της ταινίας.

