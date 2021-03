Juvederm: το #1 brand παγκοσμίως στα fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ της Allergan

Με σύγχρονη εμφάνιση, εύκολη πλοήγηση και χρήσιμο περιεχόμενο, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις ενέσιμες θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, υπογραμμίζοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν το JUVÉDERM® #1 brand παγκοσμίως στα fillers υαλουρονικού οξέος.

Το site www.juvederm.gr είναι δίγλωσσο, σε ελληνικά και αγγλικά και διαθέτει τεχνολογία αυτόματης παρουσίασης του περιεχομένου στις διαστάσεις κάθε υπολογιστή, tablet ή κινητού. Το www.juvederm.gr αποτελεί ένα ακόμα δυναμικό κανάλι επικοινωνίας της Allergan Aesthetics, το οποίο ενδυναμώνει περαιτέρω την επικοινωνία με το κοινό του την οποία έχει αναπτύξει μέσω των λογαριασμών Juvéderm Greece στο Instagram και στο Facebook. Ένας από τους σημαντικούς στόχους του site είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τις ενέσιμες θεραπείες με υαλουρονικό οξύ ώστε να γνωρίζει και να αναγνωρίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών που θα επιλέξει, όταν επισκεφθεί τον εξειδικευμένο ιατρό του.

Στην ενότητα Ask It υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, ενώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα Visual Profile που θα τον βοηθήσει στην προετοιμασία του κατά τη διάρκεια της πρώτης συμβουλευτικής επίσκεψης στον εξειδικευμένο ιατρό του. Στην ενότητα JUVÉDERM® IT , ο επισκέπτης μπορεί να δει αναλυτική παρουσίαση όλων των προϊόντων της σειράς JUVÉDERM® και να μάθει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κάθε προϊόντος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προστατευμένη ενότητα με κωδικό πρόσβασης που απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας , οι οποίοι μέσα από την ενότητα αυτή έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένα επιστημονικά υλικά ενημέρωσης και προωθητικά υλικά, ενώ παράλληλα μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση παραγγελίας και να εξερευνήσουν την ενότητα Allergan Medical Institute Digital World, την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης της Allergan Aesthetics.

Καλή πλοήγηση!