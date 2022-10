21 Οκτωβρίου 1994: Η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη στην Αττική

Στις 21 Οκτωβρίου του 1994 εκδηλώθηκε η τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη πλημμύρα της πρωτεύουσας τη μεταπολεμική περίοδο και έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων ζήσαμε τα δραματικά εκείνα γεγονότα.

Η κακοκαιρία είχε ξεκινήσει από τις 20 του μηνός όταν χάθηκαν στη Ρόδο τέσσερις τουρίστες και την επομένη, 21 Οκτωβρίου, πνίγηκαν άλλοι δέκα άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και τρεις άλλοι σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η προσεκτική παρατήρηση των τριών δορυφορικών φωτογραφιών (19, 20 & 21/10/1994) απεικονίζει με σαφήνεια τα συστήματα που ξεκίνησαν από την Κεντρική Μεσόγειο και μας επηρέασαν διαδοχικά το ένα πίσω από το άλλο.

Για το ισχυρό κύμα της κακοκαιρίας που προβλεπόταν οτι θα μας επηρέαζε αρχίσαμε να το συζητάμε από την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ενώ εκδόθηκε έκτακτη προειδοποίηση (ΕΔΠΕΚΦ) πριν από την εκδήλωση των πολύ έντονων φαινομένων, στις 20 του μηνός και αφορούσε σχεδόν στο σύνολο των περιοχών της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στην τακτική πρόγνωση Αττικής που εκδόθηκε στις 21-10-1994/13:00 έγινε αναφορά για εκδήλωση πολύ ισχυρών καταιγίδων στην πρωτεύουσα για να ακολουθήσει στις 21-10-1994/19:00 νέο Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων πραγματικού χρόνου. Για την πρωτεύουσα εκδόθηκαν αργότερα άλλα δύο ΕΔΠΕΚΦ.

Δείτε το παρακάτω βίντεο όπου η εικόνα είναι πολύ πιό δυνατή και μπορείτε να κατανοήσετε το μέγεθος της καταστροφής .

Για την συγκεκριμένη υπερκαταιγίδα έχουν γραφεί πολλές επιστημονικές αναλύσεις, ενω σε εργασία τους (Extreme floods in Greece: The case of 1994) η κ. Μαρία Μιμίκου και ο κ. Δημήτριος Κουτσογιάννης, καθηγητές Υδρολογίας στο ΕΜΠ, παρουσιάζουν μια σύγκριση του ωριαίου υετού μεταξύ του σταθμού του Ζωγράφου του ΕΜΠ και του σταθμού της ΕΜΥ στη Ν. Φιλαδέλφεια. Αναδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος της καταιγίδας αλλά και η τοπικότητά της .

Η μέγιστη ωριαία ένταση της βροχής στη Ν. Φιλαδέλφεια ήταν 42,7 χιλ. (περί την 19:00 της 21ης Οκτωβρίου) και η μέγιστη ένταση 10λέπτου 26,0 χιλιοστά. Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου σημειώθηκνα σε με μια ώρα τα 37.5 mm, ενώ τα μέγιστα δεκάλεπτα σε Φιλαδέφεια και Ζωγράφου ήταν 26.0 mm και 17.5 mm αντίστοιχα. Στα Σπάτα η ωριαία ένταση ήταν 48,9 χιλιοστά και η μέγιστη ένταση δεκαλέπτου 19,6 χιλιοστά.

