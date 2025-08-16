Καιρός: Σε φυσιολογικά επίπεδα οι θερμοκρασίες – Πού θα βρέξει

Υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι σήμερα Σάββατο (16/8). Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Σάββατο (16/8) με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στα δυτικά αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 και στη δυτική Στερεά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στις Σποράδες, την Εύβοια και τον Ευβοϊκό κόλπο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.