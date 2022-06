Έκκληση για τη μικρή Τζία που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση

Ανοιχτή έκκληση απευθύνει ο σύλλογος "Παιδική Χαρά", για την μόλις 25 μηνών Τζία (Χριστίνα – Ειρήνη) η οποία λόγω επιπλοκών στη γέννα, πάσχει από εγκεφαλική παράλυση.

Τα έξοδα την οικογένειας είναι πολλά καθώς το παιδί τρέφεται από την κοιλιά και χρειάζεται ειδική τροφή. Επίσης χρειάζεται καθημερινό πρόγραμμα φυσιοθεραπείων, εργοθεραπειών και λογοθεραπειών.

Η Τζία χρειάζεται άμεσα εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα, τα οποία για το επόμενο διάστημα ανέρχονται στο ποσό των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Σύλλογο.

Η "Παιδική Χαρά" καλεί όσους μπορούν να συνδράμουν την οικογένεια καταθέτοντας χρήματα στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK/ IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Ως αιτιολογία αναγραφεται τη φράση ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα για τον Γιάννη

Η ιστορία του 16χρονου Γιάννη από τα Καβάσιλα Ηλείας συγκίνησε τον κόσμο ο οποίος ανταποκρίθηκε στην έκκληση του ίδιου συλλόγου. Το παιδί πάσχει από σηραγγώδες αιμαγγείωμα στον εγκέφαλο, και χάρη στα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα μπορέσει να φύγει για το Βερολίνο όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου. Μάλιστα όπως ενημέρωσε το NEWS 24/7 η κα Μανισιώτη, μέλος του Συλλόγου, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν είναι περισσότερα κάτι που επιτρέπει στην οικογένεια του Γιάννη να τον πάει στη Γενεύη για εγχείρηση στο μάτι.

