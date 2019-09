ΕΚΟΜΕ: 58 οπτικοακουστικές παραγωγές με cash rebate από τον Απρίλιο του 2018

Συνολικά 58 οπτικοακουστικές παραγωγές - 30 εγχώριες και 28 διεθνείς - αξιοποίησαν το επενδυτικό κίνητρο cash rebate (επιστροφή μετρητών σε ποσοστό 35%) από τα μέσα Απριλίου 2018, όταν το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) άρχισε να λαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έως σήμερα.

Τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα από τις συγκεκριμένες παραγωγές (τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και animation) έως τις 31 Αυγούστου 2019 είναι περίπου 56,4 εκατ. ευρώ και το ποσό της επιστροφής μέσω του cash rebate διαμορφώνεται στα 18,3 εκατ. ευρώ.

Δημιουργούνται περίπου 14.000 θέσεις απασχόλησης (καστ, extras, συνεργεία, τεχνικοί, βοηθοί,) και είναι πάνω από 100 οι τοποθεσίες (locations) στην Ελλάδα όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα.

Κίνα, Κορέα, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία είναι οι χώρες προέλευσης, οι παραγωγές, κάποιες είναι συμπαραγωγές, διασυνοριακές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.

Τα στοιχεία για την έως τώρα λειτουργία του cash rebate στην Ελλάδα που στοχεύει στην ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 με την τροποποίηση του νόμου, το ποσοστό επιδότησης του cash rebate αυξήθηκε στο 35%. Η νέα νομοθεσία παρέχει πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα 30.000 ευρώ ανά επεισόδιο) και νέο σημείο εκκίνησης για τα ψηφιακά παιχνίδια (60.000 ευρώ) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν. Επιπλέον, το επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. H χρηματοδότηση της επιχορήγησης είναι εξασφαλισμένη μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2018-2022.

Η μεγάλη καινοτομία, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, είναι ότι η πλατφόρμα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, οι αιτήσεις παρακολουθούνται και η επεξεργασία τους ξεκινά από τη στιγμή που θα κατατεθούν.

Το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να λειτουργεί ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, η φοροαπαλλαγή (tax relief ή tax return), τόνισε ο κ. Κουάνης διευκρινίζοντας ότι θα αφαιρείται 30% από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα και ότι θα μπορεί να συνδυαστεί με το cash rebate έως το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής.

Η Μύκονος και το "Greed" στο Φεστιβάλ του Τορόντο - Στην Αθήνα "έρχεται" η σειρά "The Good Place"

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF 2019) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η πρεμιέρα της ταινίας "Greed" σε σκηνοθεσία Μάικλ Γουιντερμπότομ που γυρίστηκε στη Μύκονο.

Στην Αθήνα θα γίνουν γυρίσματα του 4ου κύκλου της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς "The Good Place" του NBCUniversal με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Μπελ.

Στην Κω γυρίστηκε το φινλανδικό τηλεοπτικό ψυχολογικό θρίλερ "The man in apartment five" της Warner Finland και στην Κέρκυρα η βρετανική τηλεοπτική σειρά The Durrells (ITV).

Την άνοιξη λόγω των γυρισμάτων της ταινίας "Born to be Murdered" του Φερντινάντο Τσίτο Φιτομαρίνο με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον έκλεισε για δύο μέρες η πλατεία Συντάγματος.

Στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο αναμένονται τα γυρίσματα της ταινίας «Σεβάχ ο Θαλασσινός» (Sinbad) παραγωγής Millenium.

Αρχές Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί στις 13 Περιφέρειες το μοντέλο των Film Offices

Έργο που υλοποιείται επίσης από το ΕΚΟΜΕ είναι το δίκτυο των 13 Film Offices που δημιουργούνται σε όλη την Ελλάδα με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στις οπτικοακουστικές παραγωγές που επιλέγουν να κάνουν γυρίσματα στις Περιφέρειες της χώρας.

Λάβαμε 5 εκατομμύρια από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων και θα διαθέσουμε για τα 13 Περιφερειακά Γραφεία, Film Offices. Χρηματοδοτούμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εκπαίδευση των ανθρώπων που θα επιλέξει η Περιφέρεια να στελεχώσει το Film Office και θα υποστηρίξουμε το μάρκετινγκ μέσα από πάρα πολλές δράσεις. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις Περιφέρειες από τα τέλη του 2018, είπε ο κ. Κουάνης τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν τρεις μελέτες, των καλύτερων πρακτικών (πώς λειτουργούν τα Film Offices σε όλο τον κόσμο) των ιδιαιτεροτήτων της κάθε Περιφέρειας, (διοικητική δομή και τοποθεσίες) και των διαδικασιών των αδειοδοτήσεων για να γίνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας (άδειες και διαδικασίες από κάθε υπηρεσία).

Το επόμενο στάδιο είναι η διαμόρφωση του μοντέλου των Film Offices και στη συνέχεια αρχές Νοεμβρίου θα παρουσιαστούν σε όλες τις Περιφέρειες τα αποτελέσματα των μελετών και το μοντέλο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κουάνης ο ΕΚΟΜΕ μαζί με τις Περιφέρειες θα συμμετάσχουν με περίπτερο στη Focus, το Λονδίνο τη σημαντικότερη έκθεση για locations στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων

Το Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων είναι το έργο που ξεκινάει τώρα. "Υλοποιούμε τον εθνικό στόχο για τη δημιουργία δημόσιου συλλεκτικού φορέα για όλες τις μορφές της ο/α παραγωγής ( τηλεόραση, animation video games κλπ για τη διαφύλαξη, εκμετάλλευση και προβολή της στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη" τόνισε ο κ. Κουάνης.

Δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης

Στον τομέα της εκπαίδευσης έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα συνεργασίας με τα NuBoyana Studios της Βουλγαρίας για 15 Έλληνες που κάνουν μαθητεία για να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν τα συνεργεία της χώρας, καθώς αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για γυρίσματα. Οι πρώτοι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι από τον Δεκέμβριο να ξεκινήσουν να εργάζονται στις παραγωγές που γίνονται στη χώρα.

Το ΕΚΟΜΕ ως νέος φορέας έφερε στον οπτικοακουστικό κλάδο την οπτική του, την αντιμετώπιση του κλάδου ως ένα ενιαίο οικοσύστημα και όχι κατατμημένο όπως ήταν στο παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε τον οπτικοακουστικό κλάδο όχι ως οικοτεχνία, ως βιομηχανία και ως ένα ενιαίο οικοσύστημα, είπε ο κ. Κουάνης τονίζοντας ότι το ΕΚΟΜΕ στηρίζει την επιχειρηματικότητα, υλοποιεί προγράμματα οπτικοακουστικής παιδείας (Media and Information Literacy, δράση: educate) προωθεί την ψηφιοποίηση, διάσωση και διαχείριση οπτικοακουστικών έργων (δράση:digitize)

