Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες βρέθηκαν στα ethelon Days 2019 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Μέσα από 30 ομιλίες, 3 διαδραστικά workshops και 6 κοινωνικές δράσεις στο κέντρο της πόλης, τα ethelon Days απέδειξαν ότι ακόμη και η μικρότερη πράξη μπορεί να φέρει μια βροχή θετικών αλλαγών με κοινωνικό αντίκτυπο.

Με αντικείμενο το περιβάλλον, τις ευπαθείς ομάδες, την υγεία και πολλά άλλα, οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις προσωπικές τους ιστορίες εθελοντισμού. Πάνω από 30 οργανισμοί και επιχειρήσεις όπως Be Visible, Be YOU, the Bee Camp, Blood-e, Connect Your City, Emfasis Foundation, ethelon, Fridays for Future, Givmed, HIGGS Foundation, Ithaca Laundry, Labyrinth of Senses, Lead From Within, Red Umbrella, Social Dynamo, We4All, Έλληνες Πρόσκοποι, Εναλεία, Με Άλλα Μάτια και π3, συμμετείχαν σε panel και ομιλίες για τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Ξεχωριστή συζήτηση έγινε για τα προγράμματα εταιρικού εθελοντισμού από εκπροσώπους εταιριών όπως η Eurobank, η METRO Α.Ε.Β.Ε., η Novartis, η WIND και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Τα βλέμματα τράβηξε το live cooking από την εθελοντική ομάδα της MISKO σε συνεργασία με το Pepper & Sugar που δημιούργησε το επιδόρπιο ειδικά για τα ethelon Days.

Ethelon Days 2019: The Butterfly effect -Ένα τριήμερο αφιερωμένο στην κοινωνική προσφορά ETHELON

Εμπνευσμένοι από το butterfly effect, φετινή θεματική των ethelon Days, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ταυτόχρονες κοινωνικές δράσεις στο κέντρο της Αθήνας: δημιουργία 100 δώρων για ηλικιωμένους του Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων Έλενα από εργαζόμενους της Goldair Handling, συγκέντρωση πάνω από 250 κιλών περισσευούμενων αξιοποιήσιμων φρούτων και λαχανικών από τη λαϊκή αγορά Πετραλώνων και Καλλιθέας για τη στήριξη του έργου 3 κοινωφελών φορέων με το Μπορούμε, κοινωνικό μαγείρεμα 180 γευμάτων με το STEPS, συλλογή 9 σάκων με σκουπίδια και πλαστικά από το χώρο του Σεράφειου με το π3 και δημιουργία πάνω από 400 seed bombs και 11 ξενοδοχείων για μέλισσες με το The Bee Camp, στέλνοντας παντού το μήνυμα των ethelon Days: ακόμη και οι μικρότερες πράξεις μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές.

Η ethelon ανανεώνει το ραντεβού για τα ethelon Days 2020!