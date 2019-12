Μπακογιάννης: Η Αθήνα στη μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας

Τη συμμετοχή του σε ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόγραμμα για την Υγεία, το «Partnership for Healthy Cities», αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων ενώ παράλληλα ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων ανακοινώνουν την από κοινού συνεργασία τους με το «Partnership for Healthy Cities, χαιρετίζοντας τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτό. «Πεποίθησή μας ήταν και παραμένει ότι η πόλη είναι οι άνθρωποί της. Όταν όλοι ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον, τότε η πόλη υπάρχει, ελπίζει. Αυτός είναι ο λόγος που η Αθήνα εντάσσεται ενεργά στο «Partnership for Healthy Cities». Είναι ακόμη μία πρωτοβουλία του Δήμου των Αθηναίων για να προσέχουμε την πόλη και να μας προσέχει και αυτή» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Υποστηριζόμενο από το «Bloomberg Philanthropies», σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον παγκόσμιο φορέα υγείας «Vital Strategies», το «Partnership for Healthy Cities» αποτελεί ένα καταξιωμένο παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο 70 πόλεων, με βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Η διεθνής πρωτοβουλία που πρόκειται να υποστηριχτεί από το Δήμο Αθηναίων «αγκαλιάζει» πλέον πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπους, με αποδεδειγμένες στρατηγικές στη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Σε μια εποχή όπου το ήμισυ του παγκοσμίου πληθυσμού διαμένει σε αστικά κέντρα, πρωταρχικό μέλημα του «Partnership for Healthy Cities» αποτελεί η ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων κάθε κράτους σε θέματα δημόσιας υγείας και συνθηκών διαβίωσης, όπως καμπάνιες για το κάπνισμα, την υγιεινή διατροφή, τη μείωση της ζάχαρης, τη δημιουργία καλύτερων υποδομών, τα καύσιμα και τους φυσικούς πόρους, το αλκοόλ και την οδική συμπεριφορά, καθώς και την πρόληψη εξάπλωσης μη μεταδιδόμενων ασθενειών (NCDs).

Στόχος του μονοετούς προγράμματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2020 στην Αθήνα, αποτελεί η πληροφόρηση αρμοδίων φορέων γύρω από τη χρήση της ναλοξόνης, ενός αντιδότου που επιβραδύνει ή και αποτρέπει τις θανατηφόρες επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η υπερβολική χρήση οπιούχων ουσιών. Χορηγούμενη σε ενέσιμη μορφή, η ναλοξόνη χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθαρά για την αποτροπή ενός θανατηφόρου περιστατικού από χρήση ουσιών.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», Γιώργος Καλαμίτσης, δήλωσε: «Η νέα αυτή συνεργασία που πρόκειται να υποστηριχθεί και από το Δήμο Αθηναίων δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στο χρήστη. Ευκαιρία, που όχι μόνο θα του σώσει τη ζωή σε μια περίπτωση ανάγκης, αλλά που ενδεχομένως θα σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα και μια άλλη ζωή που προηγουμένως δεν φανταζόταν. Η πληροφόρηση γύρω από τη χρήση της ναλοξόνης σηματοδοτεί μια νέα εποχή, μακριά από κοινωνικούς στιγματισμούς και με επίκεντρο όσους μέχρι τώρα δεν έχουν φωνή».

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται πως ο συνολικός αριθμός θανάτων από υπερβολικές δόσεις οπιούχων ουσιών ανέρχεται στους 200-250 ανά έτος, με τους μισούς να λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι ο αριθμός αυτός να μειωθεί κατά 30% μέχρι το Δεκέμβριο του 2020.

«Ανά τον κόσμο, οι πόλεις ολοένα και μεγαλώνουν με ταχύτατους ρυθμούς, γεγονός που διευρύνει το πεδίο δράσης μας», τονίζει χαρακτηριστικά ο Δρ. Naoko Yamamoto, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Κάλυψης Υγείας & Υγιέστερων Πληθυσμών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. «Το Partnership for Healthy Cities δείχνει εμπράκτως πώς η κάθε πόλη έχει το δικό της ξεχωριστό ρόλο απέναντι στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και τους τραυματισμούς».

Ο José Luis Castro, Πρόεδρος και CEO του «Vital Strategies» δήλωσε χαρακτηριστικά, «Είμαστε περήφανοι που πραγματοποιούμε ένα πρόγραμμα – ναυαρχίδα της δημόσιας υγείας, με τη βοήθεια του «Bloomberg Philanthropies» και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Το επιτελείο μας συνεργάζεται ενεργά με κάθε πόλη – μέλος του προγράμματος, παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια σε κάθε ενέργεια απέναντι στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και τους τραυματισμούς. Αντιλαμβανόμαστε τις ενέργειες αυτές σαν το βασικό πυρήνα του οράματός μας, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση των συστημάτων υγείας παγκοσμίως».