Ο Seth Godin και ο Gary Vaynerchuk μιλούν για πρώτη φορά στο ελληνικό και κυπριακό κοινό!

Στις 9 Ιουνίου, δύο από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές προσωπικότητες του Marketing τα τελευταία 10+ χρόνια, θα δώσουν για πρώτη φορά «ψηφιακά» το παρών στο ελληνικό συνέδριο The Future of Marketing, χαρίζοντας στο κοινό μία once in a lifetime συνεδριακή εμπειρία.

ADVERTISING

Οι συμμετέχοντες από τη Marketing κοινότητα Ελλάδας και Κύπρου θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά τον Seth Godin και τον Gary Vaynerchuk επί τω έργω και να ανακαλύψουν τις πιο forward-thinking και δημιουργικές ιδέες για το μέλλον του κλάδου, σε ένα άκρως διαδραστικό event!

Ετοιμαστείτε για μία «εμπειρία ζωής»:

- ένα απόγευμα με τον Seth Godin, τον συγγραφέα των 20 bestsellers για το Marketing, τη Δημιουργικότητα και την Ηγεσία.

- Q&A με τον Gary Vaynerchuk, ένα από τα κορυφαία επιχειρηματικά μυαλά παγκοσμίως

- συμμετοχή σε breakout rooms υπό την καθοδήγηση του Seth Godin

- πάνελ με leading Έλληνες και Κύπριους marketing executives και επιχειρηματίες

- «συνάντηση» με το Μέλλον του Marketing

Διαδραστικά Q&A sessions, live polls, video chats, ψηφιακά booths και διαγωνισμοί θα κάνουν αυτή τη συνάντηση αξέχαστη. It’s all about inspiration, forward thinking tips and networking… από την άνεση του home office σας!

- Not just another Marketing Conference. An experience of a Lifetime –

Ανακαλύψτε περισσότερα: https://www.futureofmarketing.gr/

Register now: https://www.eventora.com/en/Events/futureofmarketing-2021

Συμμετοχές: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, T: 210 6617777 (εσωτ. 228),

Ε: [email protected]

Πληροφορίες: Μαρία Σαγάνα, T: 210 6617777 (εσωτ. 307), Ε: [email protected]