Πέθανε ο σπουδαίος Στέλιος Βαμβακάρης

Έφυγε από τη ζωή σήμερα Δευτέρα, σε ηλικία 72 ετών, ο συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Στέλιος Βαμβακάρης, γιος του πατριάρχη του ρεμπέτικου, Μάρκου Βαμβακάρη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019.

Γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1947 στην Παλιά Κοκκινιά Πειραιώς. Δημιουργός και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Γιος του Μάρκου Βαμβακάρη.

Βίωσε μαζί του τις δσυσκολίες αλλά και την αναγέννησή του.

Συνεργάστηκε σαν παίκτης με μεγάλους του λαϊκού: Περπινιάδη, Γκρέυ, Αγγελόπουλο κ.ά.

Στην δεκαετία του ‘70 συμμετείχε με συνθέσεις του στους δίσκους «Ερωτικά» (1977) με τον Νίκο Ξυλούρη, «Οι Μάηδες οι ήλιοι μου» (1978) με τον Γιώργο Νταλάρα που οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα, καθώς και στον προσωπικό δίσκο της Βίκυς Μοσχολιού (1980). Στην επόμενη δεκαετία συνεργάστηκε πάλι με επιτυχία με τον Νταλάρα στο δίσκο «Άπονα μάτια» .

Επίσης αίσθηση προκάλεσαν οι καταθέσεις του με παλιά και σύγχρονα λαϊκά τραγούδια («Στο Μάρκο» -1981, «Πικρόλογα – Γλυκόλογα» - 1984, «Κατέβα Χριστέ να σε κεράσω» 1990) και η συνεργασία του με την Σωτηρία Μπέλλου στο άλμπουμ «Άνοιξα πόρτα στην ζωή» (1985) όπου υπογράφει σαν συνθέτης όλα τα τραγούδια.

Άριστος γνώστης των μουσικών δρόμων και ανήσυχο πνεύμα δεν δίστασε να συνεργαστεί με πρωταγωνιστές της ροκ μουσικής, όπως με τον Παύλο Σιδηρόπουλο (Η φαντασία στην εξουσία που ξεχώρισε από τους «Ρομαντικούς παραβάτες» -1994, το τραγούδι είχε ήδη ηχογραφηθεί και γίνει γνωστό από το 1986) και να συνδέσει το μπλουζ με το ρεμπέτικο («Το μπλουζ συναντά το ρεμπέτικο» μαζί με τον blues man Luisiana Red, «Ένας ναύτης απ’ την Σύρα σε ένα μπαρ του Μισσισίπι»).

Στο δίσκο του «Επισκέπτης» (2015) την παραγωγή υπογράφει ο Σωκράτης Μάλαμας.

Σε φεστιβάλ στη πόλη Φάλον (Σουηδία) έπαιξε μαζί με τον Τζον Λι Χούκερ και το 2003, στο φεστιβάλ World Got The Blues στο Λονδίνο με τον Taj Mahal και την Cesaria Evora. To 2010 έπαιξε στο Palais des Beaux Arts στο Βέλγιο μπροστά σε δύο χιλιάδες άτομα στο φεστιβάλ Balkan Trafik.

Εκτός από τη δουλειά του στο λαϊκό τραγούδι, ο Στέλιος Βαμβακάρης ήταν από τους πρωτοπόρους μουσικούς που ασχολήθηκαν με τις κοινές ρίζες των Αμερικάνικων blues και του μπουζουκιού.