Σκοπευτήριο ΕΛΑΣ: Δείτε πώς ήταν και πώς έγινε μετά την ανακαίνιση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος πραγματοποιήθηκε σήμερα, τελετή Αγιασμού των ανακαινισμένων εξωτερικών χώρων του σκοπευτηρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Σκοποβολής στο Μαρκόπουλο.

Η ανακαίνιση περιλάμβανε την ανακατασκευή 11 ανοικτών σκοπευτηρίων και πραγματοποιήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην τελετή του αγιασμού χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον χαιρετισμό του δήλωσε:

«Είναι μεγάλη η χαρά για την αστυνομική οικογένεια να παραλαμβάνουμε σήμερα και επίσημα ένα τόσο σημαντικό έργο. Έργο που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των πιο εξειδικευμένων και ικανών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες στο παρελθόν έχουν διακριθεί για πολύ σημαντικές επιχειρήσεις τις οποίες πραγματοποίησαν σε δύσκολες στιγμές.

Είναι μία νέα περιουσία η οποία αποκτάται σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, υπάρχουν φωτογραφίες πρώτης κατασκευής αυτού του σκοπευτηρίου και άλλες όπως έγινε σήμερα. Η διαφορά είναι τέτοια που αντιλαμβανόμαστε ότι παραλαμβάνεται ένα έργο πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά αλλά ξέρετε για μένα είναι και μεγάλη τιμή που για μία ακόμα φορά βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παραλαμβάνω ένα έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στα πρώτα μου βήματα στο Υπουργείο τότε Δημόσιας Τάξης, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εδώ και είκοσι χρόνια περίπου μετά τους σεισμούς στην Αθήνα, προέβη σε μια σειρά πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών σε σχέση με το Πυροσβεστικό Σώμα, όπου κατασκευάστηκε το πρώτο κέντρο εκπαίδευσης της Ε.Μ.Α.Κ. και στη συνέχεια υπήρξαν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες άλλαξαν στην κυριολεξία την επιχειρησιακή ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σας θυμίζω ότι σήμερα υπάρχουν δύο Super Puma μεταφοράς προσωπικού, διάσωσης, παντός καιρού και ταυτόχρονα πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία είναι αποτέλεσμα της δωρεάς, της μεγάλης δωρεάς που έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τώρα αυτή τη στιγμή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει και προετοιμάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία μαζί με το Ίδρυμα, την κατασκευή ενός μεγάλου εκπαιδευτικού κέντρου εδώ στην Αττική, προκειμένου το Πυροσβεστικό Σώμα, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να γίνουν ακόμα αποτελεσματικότερες.

Υπάρχει όμως κάτι το οποίο θέλω να θέσω υπόψη σας, ως μια δική μου εμπειρία, ως πολιτικός πρωτίστως, που αντιλαμβάνομαι ότι συντελείται εδώ και λίγα χρόνια. Συντελείται κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αποδώσουμε εύσημα στους ανθρώπους συνολικά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ξέρετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή το Κέντρο στο Φαληρικό όρμο, αυτό το υπέροχο καταρχήν αρχιτεκτονικά κτίριο του Ιδρύματος, στο οποίο στεγάζεται η Βιβλιοθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή και ταυτόχρονα πολλές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο; Ότι εκεί ουσιαστικά είναι ένα λαϊκό κέντρο προσέλευσης όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτών. Βλέπει κανείς πρόσφυγες, μετανάστες, φτωχούς ανθρώπους, σχολεία, νέους, φοιτητές, σπουδαστές, βλέπει ηλικιωμένους οι οποίοι, ο καθένας από αυτούς κάνει κάτι δημιουργικό εκεί μέσα.

Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη περιουσία και αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ίσως η μεγαλύτερη από όλες που έχει κάνει. Δηλαδή ότι καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο, δημιουργικό καταφύγιο σε εκείνο το κέντρο και πραγματικά για αυτό ιδιαίτερα σας αξίζουν όλους σας, και εσάς κ. Πρόεδρε και εσάς κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά κυρίως στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι καθημερινά εκεί παρόντες, ευγενείς, πρόθυμοι, με συμμετοχή καθημερινή στη δουλειά αυτή του κέντρου. Είναι ένα λαϊκό, στην κυριολεξία, προσκύνημα. Και αυτό, επαναλαμβάνω είναι μεγάλη κατάκτηση.

Υπάρχει και κάτι ακόμη το οποίο οφείλω ως πολιτικός και ως πολίτης αυτής της χώρας να επισημάνω. Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μια κρισιμότατη στιγμή για την πατρίδα μας, κυρίως σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για την κοινωνία μας, κυρίως για την στήριξη των φτωχών, ήταν ο πυλώνας της αλληλεγγύης τα χρόνια της κρίσης. Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια που έγινε από το Ίδρυμα να υπάρξει, να επιδειχθεί αυτή η αλληλεγγύη, να επιδειχθεί η στήριξη σε τομείς της δημόσιας ζωής και των δημοσίων υπηρεσιών που ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν. Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήρθε και αναπλήρωσε, στην κυριολεξία, αναπλήρωσε το κράτος. Και αυτό είναι εθνική προσφορά, πραγματικά, είναι άξιο αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης γιατί το κοινωνικό ζήτημα, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για το λαό μας. Εγώ προσωπικά εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στο ίδρυμα, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το κομμάτι της αλληλεγγύης.

Νομίζω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας διδάσκει πολλά πράγματα. Το ένα βεβαίως είναι αυτή η φιλοπατρία και η δυνατότητά του κάθε φορά να στηρίζει όλες τις προσπάθειες σε επίπεδο υποδομών ή σε επίπεδο αλληλεγγύης. Το έχει ανάγκη η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ακόμα όμως κάτι πιο σημαντικό, που συνδέεται με το δεύτερο που σας είπα δηλαδή με το Ίδρυμα και τη λειτουργία του εκεί στο Κέντρο, στον φαληρικό όλμο, είναι ο τρόπος οργάνωσης του και δουλειάς του. Ερευνήστε το λίγο να το δείτε. Δε θα το πιστέψετε είναι άψογος, πρέπει να το δούμε και εμείς αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο διοίκησης εννοώ στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο δημόσιο.

Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η λειτουργία του είναι άψογη και είναι άψογη και αποτελεσματική διότι απλά είναι σύγχρονη. Ένας πολύ σύγχρονος τρόπος λειτουργίας, μιας υπηρεσίας ουσιαστικά, την οποία πρέπει να αποτυπώσουμε και να ακολουθήσουμε.

Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστούμε θερμά, σας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, σας εκφράζουμε πραγματικά την ευχαρίστησή μας για τη δυνατότητα που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τόσο σημαντικό έργο και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα τη συνεχίσετε προς όφελος της πατρίδας μας και να είστε βέβαιοι για το εξής, ότι εμείς εδώ σας δίνουμε το λόγο μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι εμείς κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Καλή δύναμη, ευχαριστώ ».

Ακολούθως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, ο οποίος ανέφερε:

«Πρώτα σας ευχαριστώ κ. Υπουργέ πάρα πολύ εκ μέρους όλων μας για τα πολύ καλά σας λόγια. Είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μαζί σας, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εξωτερικών χώρων του εκπαιδευτικού κέντρου στο Μαρκόπουλο, το οποίο έχει παραχωρηθεί για χρήση στην Ελληνική Αστυνομία. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία δωρεά, δεν μπορώ παρά να μνημονεύω τον θείο μου και Ιδρυτή μας, Σταύρο Νιάρχο, χάρη στη γενναιοδωρία του οποίου, εδώ και 23 χρόνια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ως διεθνής κοινωφελής οργανισμός, έχει διαθέσει περισσότερες από 4.500 δωρεές, σε 124 χώρες, συνολικού ύψους σχεδόν $2.9 δισεκατομμυρίων, από τα οποία περίπου τα 2/3, δηλαδή σχεδόν $2 δισεκατομμύρια, έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή όλη μας η προσοχή είναι στο project που έχουμε αναλάβει για την υγεία, το οποίο περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά και κυρίως τα τρία νοσοκομεία τα καινούρια στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη και στη Σπάρτη. Αποστολή μας είναι η υποστήριξη του κοινού καλού, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τον τόπο καταγωγής μας, την Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια, όπως επεσήμανε ο κ. Υπουργός, έχει χρειαστεί περαιτέρω στήριξη εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Η κοινωνική πρόνοια αποτελεί έναν από τους βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματός μας, και μέσα από τις δωρεές μας προσπαθούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να συνεισφέρουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκάστοτε κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Μέσα από τη δράση μας, λειτουργούμε συμπληρωματικά και αν και είπε ο κ. Υπουργός ότι αναπληρώσαμε κάποια στιγμή, δεν αναπληρώνουμε την Πολιτεία, και αυτή είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή και προσπαθούμε πάντα όσο μπορούμε να τη διατηρούμε. Συμπληρώνουμε, δεν αναπληρώνουμε την Πολιτεία που πρώτη από όλους οφείλει να λειτουργεί ως θεματοφύλακας υπέρ του κοινού καλού. Στο πλαίσιο αυτό, οι δωρεές του ΙΣΝ, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και αντιμετώπισης της αστεγίας, την πρόσβαση των κατοίκων της χώρας σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά σε υπηρεσίες υγείας, προγράμματα υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης προσφύγων καθώς και προγράμματα για την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη.

Με μοναδικό γνώμονα την περαιτέρω διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των συνανθρώπων μας, από την αρχή της δράσης μας, υποστηρίζουμε τους θεσμικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους απέναντι στους πολίτες. Είναι πεποίθησή μας –ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας - ότι όσοι βρίσκονται σε θέση ισχύος – πολιτική, θεσμική ή οικονομική - οφείλουν να θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κοινωνικού καλού, βάζοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη και ευημερία των συνανθρώπων μας και κατ’ επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Λιμενικό Σώμα με δωρεές που υπερβαίνουν τα €50 εκατομμύρια. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, στην παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δωρεά συνολικού ύψους €25 εκατομμυρίων προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο παρελθόν, το ΙΣΝ έχει στηρίξει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια ενός ελικοπτέρου Super Puma, την προμήθεια 15 πυροσβεστικών οχημάτων, την ανέγερση, όπως ανέφερε και ο κ. Υπουργός, κέντρου εκπαίδευσης της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), πρόγραμμα διετούς εκπαίδευσης Ελλήνων αστυνομικών στο John Jay College of Criminal Justice στο City University of New York, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και την υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος του LAPD και του Γραφείου του Εισαγγελέα της Βιρτζίνια για αστυνομικούς και εισαγγελείς στην Ελλάδα με στόχο την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας και της κακοποίησης ζώων.

Στόχος και προσπάθειά μας είναι το σύνολο των δωρεών του ΙΣΝ, λειτουργώντας αθροιστικά, να συνεισφέρει, στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων μας, στην επίτευξη μίας κοινωνίας προσβάσιμης και ασφαλούς για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Γιατί στο τέλος της ημέρας μία δίκαιη και υγιής κοινωνία είναι ικανή σχεδόν από μόνη της να παραμερίσει και να αποβάλει τα άκρα. Ευχαριστούμε πολύ».

Στη συνέχεια ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, στο χαιρετισμό του, τόνισε:

«Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση εδώ στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου από σήμερα το Σώμα θα διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό Σκοπευτήριο.

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας νιώθω την ανάγκη εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο Διοικητικό του Συμβούλιο για τη σημαίνουσα συμβολή τους στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του Σκοπευτηρίου, που ως απώτερο σκοπό έχει την ενίσχυση και ενδυνάμωση του επιπέδου αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αστυνόμευσης και ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανακαινίζει και αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του Σκοπευτηρίου Μαρκόπουλου μέσα από κατασκευαστικές παρεμβάσεις στους χώρους Σκοποβολής, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική ετοιμότητα, την κατάρτιση και την ουσιαστική αποδοτικότητα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδίως δε των υπηρετούντων σε μάχιμες υπηρεσίες, που καθημερινώς έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά εγκληματικότητας, και με αυταπάρνηση και αυτοθυσία καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πρόληψη, τη διαφύλαξη και την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας στον κοινωνικό ιστό.

Σήμερα εγκαινιάζεται ένα πιστοποιημένο και σύγχρονο Σκοπευτήριο, κέντρο σκοπευτικής εξάσκησης, εναρμονισμένο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα. Οι νέες εγκαταστάσεις θα παρέχουν επιτυχώς τη δυνατότητα για:

-άριστες και ποιοτικές συνθήκες σκοπευτικής εξάσκησης με παράλληλη εκμάθηση κανόνων ασφαλείας

- επίτευξη βελτιστοποίησης των τεχνικών σκοποβολής, αλλά και της επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας,

- αναβάθμιση του επιπέδου σκοπευτικής ικανότητας του εξασκούμενου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,

- υποστήριξη του αθλητικού δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο κατέχει πολλαπλές διακρίσεις σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβεβαιώ ότι το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που υλοποιούνται σε ένα χρονικό σημείο με ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνική Αστυνομία, συμβάλλουν στην αδιάλειπτη λειτουργία της και τυγχάνουν γενικότερης αποδοχής από το προσωπικό της, το οποίο αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι οι εργώδεις και εντατικές προσπάθειές του για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντανακλούν στην ελληνική κοινωνία συνθήκες σιγουριάς και εμπιστοσύνης, και έχουν ισχυρό αντίκτυπο και ιδιαίτερη αναγνώριση.

Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τη γενικότερη προσφορά σας και για την αμέριστη στήριξη, που διαχρονικά επιδεικνύετε προς την Ελληνική Αστυνομία, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση του κοινωνικού αγαθού της ασφάλειας και στην εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την ιδιαίτερη συμβολή και προσφορά του σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και με αντίκτυπο τόσο πολιτιστικής όσο και κοινωνικής διάστασης, συνδράμει στη διασφάλιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων. Αυτή η πίστη για την επιτυχή βελτίωση της ανθρωπιστικής εικόνας του κοινωνικού συνόλου, συνιστά κατευθυντήρια αρχή και θεμελιώδη πυλώνα και για την ίδια την Ελληνική Αστυνομία, η οποία διαρκώς στοχεύει στην επιτυχή πραγμάτωση του στόχου της, της ασφάλειας των πολιτών.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το ΚΕΜΕΑ στην υλοποίηση του σημαίνοντος αυτού έργου, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, ώστε η Αστυνομία να διαθέτει ένα Σκοπευτήριο πλήρως εκσυγχρονισμένο, που συνάδει με το ρόλο και τη θεσμική ιδιότητα μιας σύγχρονης αστυνομίας δίπλα στον πολίτη. Σας ευχαριστώ! »

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαματάρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας Παναγιώτης Τρυφιάτης και ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Γιώργος Καλούδης.

Παρέστησαν ακόμη ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, Προϊστάμενοι Κλάδων, Διευθυντές Διευθύνσεων και αυτοτελών Υπηρεσιών του Αρχηγείου, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων.