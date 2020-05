Σβήστηκε γκράφιτι του διάσημου street artist "WD" στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μία γκρίζα απόχρωση μπογιάς ήρθε να καλύψει το γκράφιτι ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους street artists των τελευταίων ετών, του καλλιτέχνη από το Μπαλί WD (Wild Drawing), που κοσμούσε τα τελευταία χρόνια την εξωτερική σκάλα της κεντρικής βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).



Υπήρξε άμεση αντίδραση, αφού πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μέσω της τέχνης του, ο WD μετατρέπει το άχρωμο βαρετό τσιμέντο σε έργα τέχνης.

ADVERTISING

Πάνω στο γκρίζο τσιμέντο που κάλυψε το γκράφιτι, γράφτηκε το εξής: "This wall used to have art!" (=Αυτός ο τοίχος περιείχε τέχνη!).

Ο καλλιτέχνης από το Μπαλί που τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, WD, κρύβεται πίσω από πολλά διάσημα γκράφιτι της Αθήνας, ένα εκ των οποίων και η κουκουβάγια του Μεταξουργείου, που έγινε viral παγκοσμίως, με τίτλο "Knowleadge speaks - Wisdom listens" - κατά το ρητό του Τζίμι Χέντριξ. Έχε δημιουργήσει ακόμα και το εμβληματικό έργο "No Land for the Poor" στα Εξάρχεια, το οποίο ο καλλιτέχνης είχε αφιερώσει στους φτωχούς και τους άστεγους της Ελλάδας και όλου του κοσμου. "Δεν είναι αόρατοι", είχε γράψει.

"Φωτιά και Νερό"

"Η Αλίκη"

Η Αλίκη του WD WD_WILDDRAWING

O WD έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ή φεστιβάλ σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ ενώ έργα του έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς εκδόσεις για τη street art.