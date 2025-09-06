Αυστραλία: Η στιγμή της επίθεσης του καρχαρία στον ομογενή σέρφερ – Βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 57χρονος ομογενής Mercury Psillakis σε παραλία του Σίδνεϋ, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία ενώ έκανε σερφ.

Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης καρχαρία στον ομογενή σέρφερ σε παραλία του Σίδνεϋ, έδωσαν στην δημοσιότητα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Ο 57χρονος Mercury Psillakis, βρήκε τραγικό θάνατο μόλις 100 μέτρα από την ακτή, ενώ έκανε σερφ μαζί με φίλους του στην Λονγκ Ριφ Μπιτς.

Τον άτυχο άνδρα ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.

“Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα“, πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό “τρομερή τραγωδία” και τόνισε ότι ο Mercury Psillakis άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Μαρία, και μια μικρή κόρη.

Βίντεο από την επίθεση του καρχαρία στον 57χρονο σέρφερ

Ο Mark Morgenthal, που βρισκόταν στο νερό τη στιγμή της επίθεσης, είπε στο Sky News ότι ο καρχαρίας που προκάλεσε το περιστατικό ήταν από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ, εκτιμώντας ότι έφτανε τα περίπου έξι μέτρα. “Υπήρχε κάποιος που φώναζε ‘Μη με δαγκώσεις, μη με δαγκώσεις’, και είδα τη ράχη του καρχαρία να εμφανίζεται – ήταν τεράστια”, είπε.

Στην ακτή στήθηκε σκηνή ενώ το σώμα του Mercury παρέμεινε στην παραλία για αρκετή ώρα περιτριγυρισμένο από προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Η παραλία αποκλείστηκε πλήρως, όπως και όλες οι παραλίες από το Manly έως το Narrabeen, μέχρι νεωτέρας.

Ο Rod McGibbon, πρόεδρος της Surf Life Saving Sydney Northern Beaches, δήλωσε ότι η παραλία Dee Why θα παραμείνει κλειστή για 48 έως 72 ώρες και όλες οι παραλίες από Narrabeen έως Manly για 24 ώρες.

“Ήταν φρικτό, δεν είχαμε διαθέσιμους εθελοντές εκεί, μερικοί σέρφερ έφεραν το θύμα στην παραλία και στη συνέχεια οι ομάδες μας ενεργοποιήθηκαν μέσω drones, jet ski και άλλων μέσων στο νερό”, είπε.

Η δεύτερη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϋ από το 1963

Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϋ σημειώθηκε το 2022, όταν ο δάσκαλος κατάδυσης Simon Nellist σκοτώθηκε από λευκό καρχαρία στο Little Bay – η πρώτη θανατηφόρα επίθεση από το 1963.

Η παραλία Dee Why είναι προστατευμένη με δίχτυα, ενώ η Long Reef όχι. Την πρώτη μέρα της άνοιξης τοποθετήθηκαν δίχτυα σε 50 ακόμα παραλίες μεταξύ Wollongong και Newcastle. Οι καρχαρίες, όμως, έχουν βρεθεί να κολυμπούν πάνω ή γύρω από τα δίχτυα μήκους 150 μέτρων. Η Surf Life Saving NSW ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες στο νερό στις γειτονικές παραλίες για το Σαββατοκύριακο.