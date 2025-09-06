Αυστραλία: Νεκρός ομογενής έπειτα από επίθεση καρχαρία

Ομογενής σέρφερ υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από επίθεση που υπέστη από καρχαρία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Έλληνας ομογενής είναι ο σέρφερ που δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε θάλασσα του Σίδνεϊ, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν που σημειώνεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν ορισμένες παραλίες. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον άνδρα ως Mercury Psillakis, 57 ετών.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τον άτυχο άνδρα ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.

“Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα“, πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό “τρομερή τραγωδία” και τόνισε ότι ο Mercury Psillakis άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Μαρία, και μια μικρή κόρη.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο Mark Morgenthal, που βρισκόταν στο νερό τη στιγμή της επίθεσης, είπε στο Sky News ότι ο καρχαρίας που προκάλεσε το περιστατικό ήταν από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ, εκτιμώντας ότι έφτανε τα περίπου έξι μέτρα. «Υπήρχε κάποιος που φώναζε ‘Μη με δαγκώσεις, μη με δαγκώσεις’, και είδα τη ράχη του καρχαρία να εμφανίζεται – ήταν τεράστια», είπε.

«Προς το παρόν εξετάζουμε την σανίδα του σέρφ και το σώμα του θύματος. Το Τμήμα Πρωτογενών Βιομηχανιών είναι ο κύριος υπεύθυνος για τον προσδιορισμό του είδους», δήλωσε ο επιθεωρητής Duncan.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.