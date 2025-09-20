Αλεξάντερ Στουμπ: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία απαιτούν στρατιωτική εμπλοκή

Οι ευρωπαϊκές χώρες που θα συμφωνήσουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι έτοιμες να πολεμήσουν την Ρωσία, διαμηνύει ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες συζητούνται από τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων», θα υποχρεώσουν τις ευρωπαϊκές χώρες να πολεμήσουν εναντίον της Ρωσίας, αν η Μόσχα εξαπολύσει εκ νέου στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι στην ουσία ένας μηχανισμός αποτροπής. Και για να είναι πειστικός, πρέπει να είναι ισχυρός», είπε ο Στουμπ στον Guardian, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ελσίνκι πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Επεσήμανε ότι οι εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν θα έχει κανένα δικαίωμα βέτο στη διαμόρφωσή τους.

«Η Ρωσία δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να εμπλέκεται στις κυρίαρχες αποφάσεις ενός ανεξάρτητου κράτους … Για μένα δεν είναι ζήτημα αν θα συμφωνήσει ή όχι. Φυσικά δεν θα συμφωνήσει, αλλά αυτό δεν έχει σημασία», είπε.

Η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Μετά τη συνάντηση στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στους δημοσιογράφους ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν σε δυνάμεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με ορισμένες από αυτές να δηλώνουν έτοιμες να είναι παρούσες «στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα».

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα στο Κίεβο παραμένει αν οι συμφωνίες αυτές θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όταν ρωτήθηκε αν οι εγγυήσεις θα σήμαιναν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν έτοιμες να εμπλακούν στρατιωτικά με τη Ρωσία σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ο Στουμπ απάντησε: «Αυτός είναι ο ορισμός των εγγυήσεων ασφαλείας».

Μέχρι στιγμής, η πολιτική των περισσότερων δυτικών κρατών ήταν να στηρίζουν την Ουκρανία αλλά να περιορίζουν τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία. Ο Στουμπ, ωστόσο, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε εγγύηση θα είναι κενή αν δεν συνοδεύεται από πραγματική στρατιωτική ισχύ.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιαστικά αποτροπή, και για να είναι πειστική πρέπει να είναι ισχυρή. Και αυτό σημαίνει επίσης στρατηγική επικοινωνία, ώστε να μη δίνουμε απλώς εγγυήσεις στον αέρα, αλλά πραγματικές εγγυήσεις που θα γνωρίζει και η Ρωσία», είπε.

Ο ρόλος του Στουμπ στις διαπραγματεύσεις

Ο Στουμπ έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τους τελευταίους μήνες, χτίζοντας στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και μέσα από κοινά παιχνίδια γκολφ. Αυτή η προσωπική σχέση έχει επιτρέψει στη Φινλανδία, μια χώρα μόλις 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων, να παίξει δυσανάλογα μεγάλο ρόλο στην επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Σταμπ είπε ότι παραμένει σε τακτική επικοινωνία με τον Τραμπ «τηλεφωνικά και με άλλα μέσα» και ότι αναμένει να έχουν διμερή συνάντηση αυτή την εβδομάδα.

Έχει δηλώσει αρκετές φορές φέτος ότι ο Τραμπ αρχίζει να χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά μέχρι στιγμής τα λόγια του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν μεταφραστεί σε πράξεις. Μια σειρά από προθεσμίες που έθεσε ο Τραμπ για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες πέρασαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ τον περασμένο μήνα άνοιξε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Απαραίτητη μια “αμερικανική δικλείδα”

Την περασμένη εβδομάδα, ο Στουμπ βρέθηκε στο Κίεβο όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και δήλωσε ότι έφυγε «σίγουρος» πως η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο όσο χρειαστεί, απορρίπτοντας αντίθετες εκτιμήσεις ως «fake news».

Ο Στουμπ είπε ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης στον ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα θα αφορά την Παλαιστίνη, αλλά ελπίζει να έχει αρκετές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και άλλους σχετικά με την Ουκρανία. Για τις εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε ότι μια «αμερικανική δικλείδα» θα είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν πραγματική ισχύ, παραδεχόμενος ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το τι είναι διατεθειμένη να δεσμευτεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, όλη η συζήτηση για τις εγγυήσεις μπορεί να παραμείνει θεωρητική αν δεν υπάρξει πρόοδος πρώτα σε μια διαπραγματευτική λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν, όπως απαιτεί ο Τραμπ, αλλά ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συναντούσε τον Ουκρανό ηγέτη μόνο στη Μόσχα ή αν πρώτα ικανοποιηθούν πολλοί ρωσικοί όροι.

Ο Στουμπ παραδέχθηκε ότι προς το παρόν δεν φαίνεται μεγάλη πιθανότητα ο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι. «Αυτός ο πόλεμος είναι πολύ μεγάλος για να τον χάσει. Έχει κάνει πιθανώς το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος στη σύγχρονη ιστορία, σίγουρα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, και έχει αποτύχει σε όλους τους στρατηγικούς του στόχους. Είναι ζήτημα χρόνου πότε θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ελπίζω νωρίτερα παρά αργότερα, αλλά προς το παρόν είμαι αρκετά απαισιόδοξος», είπε.